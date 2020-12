L’entraîneur de Séville Julen Lopetegui n’a pas l’intention de mettre les joueurs au repos pour le match de Ligue des champions de mercredi à domicile contre Chelsea, bien que son équipe se soit déjà qualifiée pour les huitièmes de finale et affronte le Real Madrid le week-end prochain. Les deux équipes sont bloquées à 10 points et passent au tour suivant, même si le vainqueur du match de mercredi à Sanchez Pizjuan prendra la première place du groupe E et se qualifiera pour le dernier tirage au sort.

L’entraîneur a déclaré qu’il espérait toujours compter sur les attaquants Luuk de Jong et Lucas Ocampos, qui ont manqué l’entraînement mardi, alors qu’il sera sans gardien de premier choix Bono et attaquant Carlos Fernandez en raison de tests positifs sur COVID-19[feminine , ainsi que les milieux de terrain blessés Marcos Acuna et Suso.

Après avoir affronté Chelsea, Séville accueillera samedi les champions de la Liga, Madrid. « Certains de nos joueurs n’ont pas pu s’entraîner (De Jong et Ocampos) et j’espère que nous pourrons les récupérer et ne perdre personne d’autre », a déclaré Lopetegui lors d’une conférence de presse mardi.

«Le match est un défi très excitant contre une équipe conçue pour remporter la Ligue des champions. Ils ont la meilleure attaque d’Angleterre (avec Liverpool) et nous sommes très heureux de jouer pour le prix de la première place. «

Après un début de saison difficile, l’équipe de Lopetegui est sur une séquence de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Chelsea est invaincu depuis septembre et était sur une série de six victoires consécutives jusqu’au match nul et vierge de dimanche à domicile contre le leader de la Premier League Tottenham Hotspur.

« Nous sommes en forme malgré les joueurs qui nous manquent, mais je m’attends à un match très complexe contre une équipe avec beaucoup de talent individuel et collectif et nous devrons redoubler notre travail et nos efforts si nous voulons gagner », a-t-il ajouté. .