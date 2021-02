Séville espère que la course en Ligue des champions pourra continuer le succès de Monchi, mais le test de Dortmund attend

Il est possible que vous ne sachiez pas immédiatement qui est Ramon Rodríguez Verdejo, et vous ne saurez certainement pas quel est son salaire annuel plus les primes. Mais si vous avez même passé un instant sous l’emprise de la construction par Séville d’un empire des trophées au cours des 16 dernières années, vous saurez que l’audacieux Ramon est universellement connu sous le nom de Monchi – et vous, comme moi, soupçonnez que son salaire devrait être de l’ordre de 10 millions d’euros par an. (Spoiler: ce n’est pas le cas.)

Il n’y a aucun argument selon lequel de meilleures équipes que celle-ci, ou n’importe quelle version de Séville de Monchi au cours de ses près de 21 ans en tant que directeur sportif, ont été construites, mais je ne pense pas qu’il y ait de concurrence pour qu’il soit nommé meilleur « constructeur d’équipe » l’histoire du football moderne, peut-être jamais. (Oui, fans de Brian Clough, Bob Paisley et Alex Ferguson de son époque Aberdeen: je vous entends.)

La raison en est que même si vous le lancez livre pour livre contre les grandes équipes de l’académie – Celtic de 1967, Ajax à travers les hauts lieux de leur histoire remarquable, Barcelone sous Pep Guardiola, Manchester United sous Ferguson ou les acheteurs somptueux comme AC Milan dans les années 1980 et 1990, le Real Madrid dans chacun de leurs deux « Galactico« ères (1955-62 / 2000-19) ou PSG en ce moment – Séville supporte facilement la comparaison.

– Klinsmann: Pourquoi la Ligue des champions est la meilleure compétition de football

– La Ligue des champions est de retour! Voici ce que vous avez manqué

Pourquoi? Parce que Séville de Monchi est non seulement ultra-réussie, battant des records et sur une trajectoire ascendante continue sous Monchi, mais reste un club de vente. C’est un club vendeur pour qui le «juste prix» sera toujours accepté, même si un club rival veut l’un de ses footballeurs vedettes. Toujours. (Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que le « bon » prix n’est peut-être pas énorme.) Néanmoins, Séville est un club de vente qui a toujours été le meilleur au monde pour repérer, évaluer et acheter, puis améliorer, les joueurs que d’autres clubs n’ont pas repéré, ne notez pas ou ne prendront pas de risque.

Monchi est le cerveau derrière ce processus. Avant de prendre la relève, Séville n’avait pas remporté de trophée majeur depuis 1948. Conformément à ses plans, ils en ont 10, et leurs exploits en Ligue Europa – six titres depuis 2006, dont trois directement de 2013-16 – ont été enregistrés dans le Livre Guinness des records. C’est un système, il implique (actuellement) 12 autres employés à temps plein (et plusieurs centaines d’employés parfois bénévoles) à travers le monde) et c’est un processus constamment mis à jour pour exploiter les nouvelles technologies. Mais c’est incontestablement le système de Monchi.

Lui et sa méthodologie sont devenus si incroyablement doués pour identifier les talents non seulement sous-évalués, mais peut-être même ignorés, ainsi que les joueurs sur le point de devenir extrêmement demandés, que s’il pouvait transférer exactement ses compétences au jeu ou au jeu professionnel. la bourse, cela lui rapporterait plusieurs centaines de millions. Des milliards, même. Voilà à quel point il est bon. Si vous voulez comparer, pensez à Tiger Woods, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo – les gars qui sont talentueux, mais qui cherchent sans relâche en eux-mêmes, et tout autour d’eux, des moyens non seulement de maintenir la grandeur, mais aussi de s’améliorer. il.

Monchi, photographié lancé en l’air par ses joueurs de Séville après leur dernier titre en Ligue Europa, a été applaudi dans le monde du football pour sa formation d’équipe. INA FASSBENDER / POOL / AFP via Getty Images

Monchi était le gardien de but, en pleurs de larmes, lorsque Séville a été reléguée en deuxième division espagnole, en 2000. Le président du club, dépouillé de son statut de première division, de ses finances et d’autres idées, a demandé à ce relativement banal 32 gardien d’un an («J’étais juste», me dit-il) pour reprendre la direction sportive de tout le club, l’académie des jeunes, le développement de l’équipe, les transferts sortants et même la sélection des entraîneurs.

Monchi, franchement, n’avait pas la première idée de ce qu’il faisait. Je le sais, car il me l’a dit! Mais d’un premier succès palpable – signer Javi Navarro gratuitement (de son rival direct Valence) en 2000-01 et regarder le redoutable défenseur central devenir capitaine, jouer près de 200 fois pour Los Rojiblancos et remporter cinq trophées majeurs – jusqu’à aujourd’hui, Monchi est devenu la figure la plus importante, la plus réussie et la plus implacable de toute l’histoire de Séville, vieille de 131 ans.

Son « Hit Parade » de succès est long et plein de stars majeures – de Dani Alves à Sergio Ramos, Jose Antonio Reyes à Jules Kounde et Youssef En Nesyri – tous repérés, raffinés et vendus pour de vastes profits après avoir remporté le succès, ou aider à rendre Séville compétitive au sommet de la Liga et à menacer les échelons supérieurs de la Ligue des champions. Mais l’une des raisons pour lesquelles le succès de Monchi est si époustouflant est qu’il se nourrit dans un étang où d’autres grosses bêtes veulent avidement se nourrir et avoir de plus grandes dents.

Ce n’est pas sur le marché de l’élite, où beaucoup d’argent et la perspective de trophées de la Ligue des champions sont la carte de visite n ° 1 d’un club, mais le marché mondial, où il faut être le plus vif, le plus rapide, le plus sûr, le plus audacieux et le plus audacieux. le plus intelligent. Là où vous devez rechercher, consulter, respirer, faire confiance à vos scouts et collègues … puis risquer des millions.

Le succès européen de Séville a également été égalé au niveau national, avec une grande victoire contre Barcelone dans la Copa del Rey qui n’est que le dernier résultat superbe. Mateo Villalba / Images de sport de qualité / Getty Images

Porto et Benfica sont des clubs qui méritent une bien plus grande appréciation pour leur fouille de l’Europe et de l’Amérique du Sud à la recherche de diamants non polis, les nourrissant puis, après des saisons gagnantes de trophées, se vendent à des prix exorbitants. Liverpool aussi, ces dernières années, a été remarquable en termes de ventes et de recrutement. Lyon peut se vanter de la même manière, et l’Ajax aussi. Mais s’il y a un club qui pourrait égaler Séville pour son histoire moderne de brillante entreprise de transfert, menée tout en combattant ses rivaux nationaux et européens avec des ressources supérieures, c’est probablement le Borussia Dortmund. Ce qui est pratique étant donné que, cette semaine, les deux clubs s’affrontent en compétition pour la deuxième fois seulement.

(Il convient de noter que la dernière fois que ces deux mastodontes du marché des transferts se sont affrontés, c’est le Séville de Gregorio Manzano, avec Konko, Dabo et Alexis (vous vous souvenez de l’un d’entre eux?) Qui a éliminé le Dortmund de Jurgen Klopp de Mats Hummels, Mario Gotze, Shinji Kakawa et Robert Lewandowski. Monchi 1, Dortmund 0. Comment les aimez-vous les pommes?)

Beaucoup de choses séparent Dortmund et Séville: les rouges et les blancs sont considérés comme « Pijo« ( » chic « ) dans leur ville, alors que leurs homologues de Bundesliga sont fièrement cols bleus. Géographiquement, c’est un affrontement dramatique entre le nord et le sud, mais leurs fans respectifs partagent une adoration presque maniaque, irrépressible et exigeante de l’équipe – – parmi les plus vocaux et les plus impressionnants du monde. Et tout comme Séville a le puissant Monchi, Dortmund peut se vanter du merveilleux Michael Zorc.

Comme le gourou de Séville, le football original de Zorc venait du terrain, pas de la salle de classe ou de la salle de conférence. Milieu de terrain fidèle, vétéran de la seule victoire de Dortmund en Ligue des champions (1998 contre Juventus), Zorc guide Die Schwarzgelben à travers le boom et la crise depuis environ un an de plus que Monchi n’a été le chef spirituel de Séville.

Ces deux hommes, évidemment, sont des concurrents directs et implacables – repérage, achat, vente … et maintenant, progression européenne. Mais ce ne sont pas seulement les opposés qui attirent: la classe reconnaît la classe.

À propos de Zorc, dont les plus grands succès incluraient le recrutement de Klopp, l’achat et la vente de Pierre-Emerick Aubameyang, Robert Lewandowski, Mats Hummels, Mario Götze, Ilkay Gundogan, Christian Pulisic et le fait d’être le premier à dévoiler le potentiel tonitruant d’Erling Haaland, en plus de faire preuve de confiance en Jadon Sancho et Jude Bellingham, Monchi déclare: « C’est l’un de mes modèles, l’un des meilleurs directeurs sportifs du monde. Le travail que Zorc et son département de scoutisme font sur le marché est sensationnel.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN? Accéder immédiatement

« Dortmund est une équipe que nous connaissons assez bien: j’admire vraiment la qualité individuelle de leur équipe. C’est la seule équipe à avoir concouru avec le Bayern en Allemagne ces dernières années, ce qui en dit long sur leur niveau. » Nous serons en mesure de rivaliser. avec eux, mais ce ne sera pas un match facile. »Ce ne sera pas non plus le cas.

Haaland a souligné récemment que « si nous jouons comme nous l’avons fait [of late], nous n’avons aucune chance contre Séville. «

Oui, eh bien, nous en avons tous entendu parler auparavant et personne dans le sud de l’Espagne, encore moins Monchi, ne prêtera une attention aveugle à ce camouflage verbal. Ce qui aide à suggérer que Séville peut répéter sa victoire cumulée 3-2 de 2011 est le fait que depuis son retour d’un séjour enflammé avec la Roma, Monchi produit certains de ses meilleurs travaux.

L’explication la plus brève possible de la « Méthode Monchi » est que dans la première moitié de la saison, lui et son équipe verront (en personne et en vidéo) jusqu’à 3 000 joueurs. Ils les noteront d’après AE (A signifiant une attention / signe complet à la fois, E signifiant jeter). Chaque joueur qu’ils traitent sérieusement générera jusqu’à 30 rapports de sorte que d’ici le milieu de l’hiver, ils auront plusieurs milliers de fichiers de joueurs détaillés, filtrés par Monchi, qui se consacre uniquement aux footballeurs A et B que son système et le personnel a priorisé.

Ensuite, Monchi discutera avec son entraîneur, qui ne dira presque jamais « Je veux ce joueur « exprime plutôt le désir d’un ailier droit gaucher, d’un attaquant au banc des pénalités, d’un grand avant-centre doué en vol, d’un milieu offensif, joueur de ballon ou défensif pivote: vous avez eu l’idée. Monchi et ses acolytes mettront des noms et des recherches approfondies sur ces noms en fonction des désirs de l’entraîneur, puis commenceront à examiner le prix, la « gettability » et le caractère des gars en question.

Kounde est l’un des plus grands succès de Monchi ces dernières saisons alors que le jeune défenseur s’est amélioré et a progressé bien en avance sur le calendrier. David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

Un principe très ferme est qu’il doit y avoir au moins un solde 70/30 dans toute signature potentielle. Soixante-dix pour cent prêt à livrer, 30 pour cent de potentiel de croissance. C’est le minimum. Parfois, une quantité « connue » comme Alejandro « Papu » Gomez ou Fernando sera signée avec un ratio de 95/5 – des personnages streetwise éprouvés dont la disponibilité et l’impact instantanés signifient que l’exigence de développement ou de vente peut être presque abandonnée.

Et donc, l’une des raisons pour lesquelles Séville peut regarder le match nul de Dortmund de manière compétitive est que quelques signatures 70/30 de Monchi se produisent déjà à des niveaux 90/10.

Par exemple, Jules Kounde, le jeune défenseur central français effervescent que Manchester City a énergiquement tenté de signer l’été dernier et dont la clause de rachat de 90 millions d’euros, à peine 19 mois après son passage à Séville, semble être plutôt bas. Il y a aussi Youssef En Nesyri: cru signé de Leganes il y a à peine un an, il flirte maintenant avec Pichichi statut – ce qui signifie qu’il est par intermittence en tête du classement des scores de la Liga devant Leo Messi, Karim Benzema et Luis Suarez – et a marqué deux tours du chapeau en 2021. West Ham est venu pour lui pendant le marché d’hiver – une autre indication que un joueur acheté dans l’espoir d’atteindre son plein potentiel au cours des deux prochaines saisons a environ un an et demi d’avance sur le calendrier.

Julen Lopetegui a une équipe musclée, Séville est difficile à battre, et il y a une chance raisonnable qu’ils se qualifient pour les huit derniers de la Ligue des champions – un air raréfié qu’ils n’ont respiré qu’en 1958 et 2018. Mais Monchi et son direct rival, Zorc, sont la preuve pour tous les clubs, qu’ils soient grands, moyens ou petits, que si vous employez la bonne personne, s’ils travaillent énormément, si leur système et leur personnel sont de premier ordre, le marché des transferts peut être votre ami et un trampoline vers les deux grands honneurs, en compétition avec des clubs aux budgets bien plus importants, et au bien-être financier gargantuesque que la progression en Ligue des champions apporte maintenant.

Tous saluent les constructeurs d’escouade.