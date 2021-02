Séville en forme bat Osasuna pour revendiquer le titre

Diego Carlos et Luuk de Jong de Séville se sont inscrits sur la feuille de match pour remporter une cinquième victoire consécutive en Liga alors que leur équipe a remporté une victoire 2-0 à Osasuna lundi pour passer au-dessus de Barcelone à la troisième place et rejoindre la course au titre.

Le défenseur d’Osasuna, Oier Sanrujo, a failli permettre aux hôtes de prendre un départ parfait en envoyant une tête s’écraser contre le poteau dans les premières minutes, mais c’est le défenseur brésilien de Séville Diego Carlos qui a brisé l’impasse.

L’Espagnol a surpassé deux joueurs d’Osasuna pour rencontrer un corner de Joan Jordan et sa tête avait trop de puissance pour que le gardien Sergio Herrera se retire.

De Jong a mis les visiteurs plus en avant au début de la seconde période avec une roue arrière pour guider un centre bas de Munir El Haddadi dans le filet, tandis que le remplaçant Papu Gomez a presque ajouté un troisième en fin de match mais a été refusé par Herrera.

C’était une victoire bienvenue pour Séville après leur défaite 3-2 à domicile contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions les 16 derniers matchs aller la semaine dernière et les a vus passer à 48 points, un point d’avance sur le Barça qui a fait match nul 1-1 à domicile contre Cadix dimanche.

Ils ont profité de la défaite 2-0 de l’Atletico Madrid face à Levante samedi pour réduire l’écart avec les leaders à sept points avec 15 matchs à jouer, ajoutant plus d’intrigue à une course au titre qui semblait être acquise il y a moins d’un mois.

Séville est également à quatre points du Real Madrid, deuxième, avec un match en cours.

«Nous avons bien joué dans tous les aspects, nous avons été solides défensivement contre une équipe qui joue avec beaucoup d’intensité et de rythme sans altérer notre style d’attaque habituel», a déclaré Lopetegui.

«Mis à part leur chance claire précoce, nous avons été supérieurs à eux tout au long du match.»

Séville se tourne maintenant vers un double titre avec Barcelone, accueillant les Catalans en Liga samedi prochain avec une chance de passer quatre points au-dessus d’eux.

Ils se dirigent ensuite vers le Camp Nou pour une demi-finale retour de la Copa del Rey mercredi, avec une avance de 2-0.

Lopetegui n’était pas intéressé à discuter des informations d’identification du titre de son équipe, mais a déclaré que les fans devraient se sentir libres de recevoir la perspective d’une inclinaison.

«Nous avons une énergie limitée et nous devons tout consacrer à la réflexion sur notre prochain match. Aujourd’hui a été très difficile et il faut maintenant penser à affronter Barcelone. Mais ce n’est pas à moi de dire aux gens ce qu’ils devraient ressentir à ce sujet.