Séville : des olives volées d’une valeur de 430 000 £ retrouvées dans l’entrepôt d’un homme d’affaires | Nouvelles du monde

Les oléiculteurs espagnols sont victimes d'un nombre croissant de vols en raison de la hausse des prix de détail La police espagnole a annoncé une saisie d'olives volées d'une valeur de 430 000 £ dans un entrepôt appartenant à un grossiste légitime. Au total, 73 350 kg d'olives ont été trouvés dans les installations de Pilas, une petite ville située à 32 kilomètres à l'ouest de Séville, selon la Guardia Civíl. Les détectives pensent qu'ils ont été pillés pendant la saison des récoltes dans les bosquets de la région de Séville par un gang lié au propriétaire de l'entrepôt. La plupart des olives étaient cachées dans des tonneaux – pas moins de 374 – même si certaines étaient encore cachées dans des sacs à l'intérieur d'une voiture, attendant d'être rangées.

vidéo Le butin n’a été découvert qu’après que le gang ait été impliqué dans la disparition de grandes quantités de cuivre utilisées dans les systèmes d’irrigation des cultures. Les olives auraient été livrées à l’entrepôt tard dans la nuit pour éviter d’attirer l’attention. Le propriétaire de l’entrepôt les aurait trempés dans de l’eau salée afin qu’ils ne soient pas détectés lors des inspections de routine. Une voiture a été retrouvée remplie d’olives volées attendant d’être cachées dans des tonneaux Une source proche de l’enquête a déclaré aux médias locaux : « Nous avons été très surpris de constater que lorsque nous nous sommes rendus à l’entrepôt le lendemain, nous n’avons trouvé aucune trace du transfert de ces olives dans l’activité quotidienne. « Nous ne savions pas qu’il les avait mis en saumure. Nous ne nous attendions pas à trouver autant de volume. Il a été placé en état d’arrestation, tandis que quatre de ses enfants font également l’objet d’une enquête pour participation au traitement et à la vente des biens volés. Trois autres personnes ont été arrêtées et trois autres personnes font l’objet d’une enquête en lien avec le complot.



Le propriétaire de l'entrepôt et plusieurs membres d'un gang ont été arrêtés Le commerce de gros a été fermé et a également été accusé de déverser des déchets sur la voie publique. Les autorités tentent de retracer les magasins et les restaurants où les olives ont été vendues afin d'évaluer si elles sont liées à des problèmes de santé. Les olives et l'huile d'olive sont devenues des cibles privilégiées pour les voleurs dans les zones rurales, car elles atteignent des prix de plus en plus élevés dans les supermarchés de toute l'Europe. L'Espagne est le plus grand producteur mondial de ces deux produits, mais les deux marchés souffrent d'une grave sécheresse qui s'est produite à un moment crucial de la saison agricole.

