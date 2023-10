Séville cherche un autre manager après avoir limogé Mendilibar

Une fois de plus, Séville subit un changement d’entraîneur après le limogeage de José Luis Mendilibar. C’est le troisième manager que Séville limoge en un peu plus d’une année civile. Depuis 2010, Séville compte 14 managers permanents différents.

José Luis Mendilibar remplaçait Jorge Sampaoli en mars de la saison dernière. À l’époque, Séville occupait la 14e place du classement de la Liga. À son arrivée, Séville a rapidement renversé la situation. Séville a récolté 21 points lors des 10 premiers matches de championnat de l’entraîneur. De plus, Séville a remporté la Ligue Europa pour la septième fois, un record.

Cependant, l’Espagnol n’a pas pu maintenir cette forme. Comme la saison dernière, Séville est en mauvaise posture. Après huit matchs, Séville est 14e du classement de la Liga. Il compte deux victoires, deux nuls et quatre défaites. En UEFA Champions League, Séville a fait match nul lors de ses deux premiers matches contre Lens et le PSV Eindhoven. Il lui reste encore deux matchs contre Arsenal dans ce groupe. De plus, lorsque Séville revient de la trêve internationale d’octobre, elle accueille le Real Madrid, leader du championnat.

Mendilibar ne sera à la tête d’aucun de ces matchs. Séville n’a pas encore nommé de manager de transition ni identifié de candidats pour le poste permanent. Heureusement pour les dirigeants du club, ils disposent de deux semaines pour les aider dans cette démarche avant les prochains matchs du club.

Séville pourrait cibler un candidat de Premier League pour remplacer Mendilibar

Compte tenu de son statut en Ligue des Champions et de son histoire avec la Ligue Europa, Séville reste un poste recherché pour les managers. Un remplaçant potentiel pourrait venir de la Premier League anglaise. Les rapports nomment Andoni Iraola de Bournemouth comme candidat potentiel.

Iraola n’a rejoint les Cherries que cet été après que Bournemouth en ait surpris beaucoup avec le limogeage de Gary O’Neil. Cependant, Bournemouth est 19e du classement après trois nuls et cinq défaites en huit matchs. La saison dernière, Iraola a supervisé Ray Vallecano et son contrat a expiré à la fin de la saison dernière.

