RENNES, France: Youssef En-Nesyri a marqué deux fois lorsque Séville a terminé sa campagne de phase de groupes de la Ligue des champions avec une victoire 3-1 qui a éliminé Rennes mardi.

Rien n’était en jeu pour les deux équipes à Roazhon Park, Séville déjà en deuxième place derrière Chelsea et Rennes étant assuré de terminer dernier du groupe E lors de sa première campagne de Ligue des champions.

Le défenseur Jules Kound a donné l’avantage aux champions de la Ligue Europa, Séville, à la 32e minute avec un but du bord de la surface de réparation, et En-Nesyri a mené son équipe 2-0 dans le temps d’arrêt en première mi-temps. Il a ajouté le troisième but de Séville à la 81e après une passe de Scar Rodrguez.

Rennes a réussi 18 tirs à huit pour Séville, mais n’a pas pu compter les chances avant que l’attaquant de 18 ans Georginio Rutter ne marque un penalty à ses débuts en Ligue des champions à la 86e minute.

