Séville accepte le retour de Jorge Sampaoli pour remplacer Julen Lopetegui

Jorge Sampaoli a précédemment entraîné Séville entre 2016 et 2017. Sefa Karacan/Agence Anadolu via Getty Images

Séville a conclu un accord avec l’ancien entraîneur Jorge Sampaoli pour revenir au club pour remplacer Julen Lopetegui, ont déclaré des sources à ESPN.

Lopetegui, qui a assuré la qualification de la Ligue des champions pour Séville au cours de chacune de ses trois dernières années à la tête et a remporté la Ligue Europa en 2020, est sous pression après un début de saison difficile.

Séville est 17e de la Liga avec cinq points en sept matchs, un point au-dessus de la zone de relégation, et a été battu 2-0 à domicile par l’Atletico Madrid samedi.

Des sources ont déclaré que Sampaoli, 62 ans – qui a entraîné les équipes nationales du Chili et d’Argentine ainsi que Santos et Atletico Mineiro au Brésil et Marseille en France au cours de la dernière décennie – signera un contrat de deux ans pour prendre la relève après le départ de Lopetegui.

Le moment de la sortie de Lopetegui a été le seul point de friction, avec Séville en action en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund au stade Ramon Sanchez Pizjuan mercredi.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’elles s’attendaient à ce que le limogeage de Lopetegui soit officialisé mercredi soir ou jeudi matin.

Les pourparlers entre Séville et Sampaoli ont évolué rapidement, l’Argentin étant au chômage après avoir quitté Marseille en juillet.

Des sources proches du club de Ligue 1 ont déclaré à ESPN que Sampaoli avait fait des demandes « démesurées » après les avoir guidés à la deuxième place du championnat derrière le Paris Saint-Germain en 2021-22.

Séville a envisagé un certain nombre d’alternatives à Sampaoli, mais sa familiarité avec le club et la ville, ayant été en charge pour la saison 2016-17, a joué en sa faveur.

Cette année-là, Séville a terminé quatrième de la Liga avec 72 points – après avoir dominé le classement plus tôt dans la campagne – et a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions avant que Sampaoli ne parte pour prendre en charge l’Argentine.