Séville a signé Anthony Martial et Tecatito, gardé Diego Carlos. Peuvent-ils maintenant défier la Liga?

Monchi est parti, et quatre jours plus tôt. Nous sommes jeudi après-midi et son travail ici est terminé, ou du moins il l’espère. C’est, après tout, l’homme qui, selon le capitaine du club, Ivan Rakitic, « agit vingt-quatre heures sur vingt-quatre, comme s’il s’agissait de sa famille ». Et donc, même s’il devrait en savoir plus, le directeur sportif de Séville sourit à l’écran. « Je veux partir en vacances dès que cet appel sera terminé, donc s’il n’y a pas de dédicace ici pendant que nous parlons, c’est fini », dit-il en riant. « Écoutez, on ne sait jamais : tant qu’il est ouvert, tout peut arriver. Mais notre idée est que le marché est terminé. »

Et avec ça, ça se termine. Et quelque chose d’autre commence, quelque chose de plus grand. Plus grand, peut-être, que tout ce dont ils se souviennent.

Le marché a été plus occupé pour Séville que d’habitude; il a été plus occupé pour Séville que la plupart des autres aussi. Malgré tout le bruit autour de nombreux clubs – un bruit qui se poursuivra jusqu’à minuit lundi, lorsque la fenêtre de janvier se fermera – peu de clubs ont fait autant qu’eux, et ils ne le feront pas non plus. Aucun n’a déclaré avoir conclu ses transactions avant la date limite. Oscar et Oussama Idrissi sont partis. « Jesus « Tecatito » Corona est arrivé. Et puis Anthony Martial est arrivé de Manchester United, accueilli par son idole d’enfance (original) Ronaldo, apparaissant soudainement sur l’écran géant du Ramon Sanchez Pizjuan.

« Peut-être qu’au cours des dernières années, il n’a pas pu s’amuser beaucoup avec Manchester United; j’espère qu’il pourra en profiter avec nous », a déclaré Rakitic le lendemain. « C’est vraiment important d’avoir quelqu’un comme lui, de ne pas mettre de pression mais si nous pouvons apprécier d’avoir un joueur comme lui, il peut être important pour nous. »

Il l’avait déjà été, en fait. Alors Rakitic compte. « Nous connaissons la force de la Premier League et c’est un rêve pour beaucoup de joueurs [to go there]mais Séville a grandi, et que [growth] est vu dans Martial qui nous rejoint », a insisté le milieu de terrain croate. « Pour Diego Carlos et d’autres, c’est une grande opportunité de voir Martial venir ici. Les joueurs n’ont pas besoin de partir pour être dans un grand club. Ils sont déjà dans un grand club. C’est un club qui peut rivaliser pour tout. »

Et c’était peut-être le truc.

Peut-être? Émotionnellement, certainement. Ce n’était pas tant ce qui s’était passé qui était si frappant, au centre de la conversation lors d’une conférence téléphonique avec Séville organisée par LaLiga hier. C’était ce qui avait ne pas arrivé, ce qui maintenant n’arriverait pas. C’est que même la signature de Martial – un joueur que Monchi suivait depuis des années, l’attaquant qu’ils espèrent pouvoir leur donner les objectifs qui leur ont parfois manqué, cette montée en qualité, ce nom même – finit par être présenté comme autant qu’un moyen de garder un joueur comme en obtenir un.

C'est précisément que Monchi a déclaré la fenêtre fermée. Avec Diego Carlos toujours membre de l'équipe première de Séville. Juste au moment où la fenêtre d'été s'était fermée avec Jules Kounde toujours là. « Il y a sept ou huit ans, cela ne serait pas arrivé », a admis Rakitic. Il y a sept ou huit mois, cela ne serait peut-être pas arrivé non plus, pas dans le cas de Diego Carlos. Newcastle était venu avec de l'argent et de l'intention. Il avait la tête tournée. C'était beaucoup d'argent, pour lui et pour le club. « L'offre était très importante », selon les mots de Monchi, mais aussi « insuffisante ». Et donc Séville a dit non. Définitivement. Il reste quatre jours dans la fenêtre, mais il n'y a plus de transaction à faire. La seule façon pour Newcastle de le signer maintenant est de payer unilatéralement sa clause de rachat de 70 millions d'euros, ce que personne n'anticipe. « Le dernier appel remonte à il y a trois jours, et nous avons jugé la négociation close et terminée. Je ne prévois pas sa réouverture », a déclaré Monchi.

• Portsmouth contre Charlton (14h40 HE) Le modèle de Séville consiste à laisser partir les joueurs ; il normalise les départs, en ôte le drame, et fait une vertu des joueurs partant vers des choses soi-disant meilleures. Même les fans ne s’énervent plus. Ils font trop confiance à Séville et à Monchi pour cela. Ils savent que quand le club lâche un joueur, c’est parce que le prix est juste, qu’il sera réinvesti. C’est une chose. Mais à cette occasion, ce n’est pas seulement une question d’argent, c’est aussi une question de moment. « C’est vrai que ce n’était peut-être pas le meilleur moment. C’est un marché difficile pour trouver un remplaçant », a admis Monchi. « Si l’offre était arrivée cet été, les choses auraient peut-être été différentes. » Si cela était venu avec eux à un endroit différent aussi : Séville est deuxième de la Liga, à seulement quatre points du Real Madrid. C’était peut-être moins. Ils ont fait match nul lors de leurs deux derniers matchs, contre Valence et le Celta, et pour les pessimistes, il y avait quelque chose d’inévitable à cela : le sentiment que bien sûr ils n’allaient pas gagner tous leurs jeux en main, qu’ils n’allaient jamais atteindre le point où ils étaient juste derrière Madrid, et encore moins devant eux une fois qu’ils avaient joué le même nombre de matchs. D’une manière ou d’une autre, on avait toujours l’impression qu’ils tomberaient juste à côté – qu’ils seraient bons, mais pas tout à fait assez bons. Et pourtant, pour les optimistes, le match nul du Real Madrid contre Elche le week-end dernier était le signe que ce n’est pas fait, qu’il y aura plus d’occasions, une porte laissée ouverte. De plus, c’était un miracle que Sevilla soit encore debout et ait atteint ce point aussi près qu’ils l’avaient fait, prêt à ajouter des renforts, tenant assez longtemps pour que l’aide arrive, le pire passé et le meilleur à venir. « C’était fou : nous avons eu beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de cas de COVID », a déclaré Rakitic. Le gardien (Bono) et l’attaquant principal (Youssef En-Nesryi) de Séville, tout juste revenu de blessure, ont participé à la Coupe d’Afrique des Nations. « Nous nous en sommes sortis avec force, cœur et solidarité », ajoute-t-il. « Il y avait des séances où nous nous entraînions avec huit ou neuf joueurs. » Monchi, le gourou sévillan du marché des transferts, déclare que ses affaires de janvier sont terminées. Et pour cause : ils ont désormais l’effectif pour vraiment concourir au sommet de la Liga. Diego González/Getty Images Dans tous les cas, c’est une opportunité. Une chance. Un petit peut-être, mais il est là. C’est un club dont l’identité ces dernières années a été de « défier le statu quo », selon le directeur général du club, Jorge Paradela. Un, a-t-il dit, qui se trouve dans « un moment vraiment excitant, même un moment déterminant ». Un club qui pourrait encore défier le statu quo plus sérieusement que jamais et peut-être plus jamais, a offert une chance unique qui ne sera peut-être pas de retour. Une opportunité unique à ne pas laisser passer. Séville est un club avec une finale de Ligue Europa sur son propre terrain et qui, qui sait, pourrait concourir pour le championnat. Pour la première fois en 75 ans, et pour la deuxième fois. Non, ce n’est pas probable. Mais, oui, c’est possible. Et voici le truc : peut-être qu’ils le savent, même s’ils ne le diront pas, pas avec autant de mots. Personne à Séville ne déclarera publiquement nous voulons gagner la ligue. Personne ne le fait jamais pour une raison quelconque. Comme si c’était trop de pression, une malédiction, un manque de respect peut-être, le destin a tenté. Pourtant, l’idée persiste un peu, à l’intérieur comme à l’extérieur. Vous pouvez l’entendre. Sorte de. « Consolider la deuxième place est extrêmement difficile. Ensuite, nous pouvons lever les yeux, mais avec les pieds sur terre », a déclaré Monchi. Le mot « ambition » ne cesse de réapparaître, un sens d’opportunité. Et Lopetegui est un entraîneur, dit-il, qui avait tout le monde, partout en alerte, en permanence. « [Being so close] peut être une source de motivation, mais il ne faut pas trop parler ; Tu dois travailler. Quand il s’agit de rêver et de parler, les fans sont là pour ça », a déclaré Rakitic. « Les gens de toute la ville disent » allons-y « ou » nous devons rattraper Madrid « et nous devons en tirer la motivation. Il faut en profiter, continuer et peut-être voir en mai où on en est. Nous devons montrer à tout le monde : nous y sommes. Tu sais qu’on ne peut pas se tromper si tu veux être au top. Chaque semaine, nous devenons plus forts et maintenant nous sommes là où nous en sommes. » Où ils sont tousqui est le point. Ce n’est pas ce que Séville dit, c’est ce qu’ils ont fait – sur le terrain et en dehors. Le fait que Martial soit arrivé en prêt pour seulement cinq mois en dit long. Aucune option d’achat, aucun plan à long terme, juste une mission à court terme. Son arrivée est un message, une déclaration d’intention. A tous, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ensuite, il n’y a pas seulement ce qu’ils ont fait, mais ce qu’ils n’ont pas fait, pas cette fois : une déclaration encore plus grande et plus déterminée ne vend pas Diego Carlos, le garde ici. Il y a une raison à cela, et ce n’est pas que financier. C’est le foot. Son départ aurait été lu comme un renoncement, une remise de toute chance qu’ils avaient de gagner la ligue. Même si ce n’était pas le cas, même si son absence aurait pu être surmontée, un remplaçant trouvé, ça aurait été comme ça. Comme s’ils abandonnaient — ce qui peut en soi l’avoir rendu ainsi. S’il était parti, ça aurait été comme si c’était ça, l’étendue de leur ambition, comme s’ils se contentaient de la deuxième – ou pire. Notre défi se termine ici. C’est fini. Mais Diego Carlos n’y est pas allé, la seule chose qui a disparu, c’est la fenêtre. Martial et Tecatito sont venus, le Brésilien n’y est pas allé et Monchi a déclaré le marché fermé, quatre jours plus tôt. Son travail est fait; maintenant c’est leur tour.