Séville a du mal mais est-ce que le limogeage de Julen Lopetegui est la réponse?

Julen Lopetegui est sous pression pour changer les choses à Séville. Photo de Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images

Ce ne sont pas des moments pleins d’esprit et créatifs à Séville, mais en paraphrasant la célèbre pointe sarcastique écrite par Oscar Wilde dans “L’importance d’être constant”, nous proposons une critique de leur récent bilan en matière de nominations managériales : “Rejeter un manager peut être considéré comme un malheur ; bousiller sept d’entre eux ressemble à de la négligence. » Je vais t’expliquer.

2 Connexe

Séville pourrait tous nous choquer en battant le Borussia Dortmund en Ligue des champions mercredi et enfin donner une étincelle de vie à leur saison, jusqu’à présent, tout à fait lamentable. Mais ne retenez pas votre souffle. Ce serait un choc encore plus grand si une telle démonstration de défi sauvait le travail de Julen Lopetegui. Le manager est aux abois depuis des semaines, voire des mois ; il est profondément impopulaire auprès des fans instables, volubiles et ultra-exigeants de Séville ; ses joueurs semblent soit sans inspiration, soit ennuyés par lui et, franchement, il serait peut-être plus sain pour tous les intéressés de tourner la page… lui compris.

Mais si le directeur du football de Séville, Monchi, les joueurs, les fans, les médias locaux ou le président Jose Castro estiment que ce serait une solution rapide qui sortirait le club du marasme et permettrait de rejeter tout le blâme sur le pauvre vieux Lopetegui, ils le feraient mieux réfléchir à nouveau. Le récent record de Séville en matière de nominations managériales est assez choquant.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Depuis le départ d’Unai Emery en 2016, battant Liverpool en Suisse pour remporter le dernier tour du chapeau étonnant de Séville en finale de la Ligue Europa, le club a nommé sept entraîneurs – se débarrassant presque immédiatement de six d’entre eux.

Aussi battu et meurtri que soit Lopetegui maintenant, il a été le seul succès de Séville à cette époque. En 2020, lui aussi a remporté l’UEFA Europa League, ce qui est assez excitant. Mais l’ancienneté moyenne des six entraîneurs nommés avant lui est d’un peu plus de cinq mois chacun ! Pathétique. De Jorge Sampaoli (qui est désormais dans le cadre pour reprendre la relève) à 10 mois, en passant par Eduardo Berizzo, Vincenzo Montella, Joaquin Caparros (deux fois) et Pablo Machin, ce club extraordinaire – qui a repris vie en 2005 sans avoir gagné un trophée majeur pendant 57 ans (10 depuis lors) – a bégayé d’un rendez-vous d’entraîneur raté à l’autre.

Lorsque Monchi était brièvement à Rome entre 2017 et 2019, sa bien-aimée Séville a fait un dîner de chien complet pour faire face sans lui. Il est revenu, a amené Lopetegui avec lui, et il y a eu une continuité, des qualifications consécutives pour les richesses de la Ligue des champions et un autre trophée européen (la Ligue Europa 2020.)

Monchi a été un élément clé du succès de Séville. Javier Montano/DeFodi Images via Getty Images

Cependant, il est impossible d’éviter que le marché des transferts de Séville fonctionne, depuis l’affaire épique réalisée à l’été 2019 au retour de Monchi de la Serie A, a largement gâché la maison. Un fait qui explique en partie la situation désespérée dans laquelle se trouve désormais Lopetegui.

Chaque entraîneur, grand, moyen ou compagnon, dépend de la qualité de base de ses footballeurs assemblés. Il y a des exceptions mineures à la critique des six dernières performances de Séville sur le marché des transferts et certains d’entre vous voudront sans doute se battre avec moi pour savoir lesquelles.

En résumé : Suso et Youssef En-Nesyri ont eu leurs moments ; Papu Gomez et Marcos Acuna aussi. Erik Lamela, en forme, élève la créativité de Séville ; Gonzalo Montiel fait allusion à la capacité. Petit confort par rapport à plus de 30 autres footballeurs qui sont entrés et souvent partis, sans avoir d’impact significatif.

Sans parler du record précédent que Monchi avait pour dénicher ou revitaliser des personnalités comme Dani Alves, Luis Fabiano, Renato, Seydou Keita, Ivan Rakitic, Wissam Ben Yedder, Adriano, Kevin Gameiro, Vitolo, Tomas Vaclik, Julio Baptista, Daniel Carrico , Carlos Bacca, Enzo Maresca, Frederic Kanoute, Christian Poulsen, Geoffrey Kondogbia, Grzegorz Krychowiak, Vicente Iborra et le puissant Ever Banega.

Deux choses : oui, je sais que c’est une longue liste de noms à inclure dans une colonne. Mais cela ne fait qu’effleurer la surface du succès de Monchi au cours des deux dernières décennies. Imprégnez-vous d’un exemple visuel de son excellence de pointe.

Deuxièmement : oui, je sais que j’ai raté l’un de vos favoris personnels – qui pourrait inclure le fait que Monchi a été globalement responsable de la création d’une académie qui a produit Sergio Ramos, Jose Antonio Reyes, Antonio Puerta, Jesus Navas, Alberto Moreno et Bryan Gil … chacun d’entre eux a remporté un trophée européen ou mondial au niveau du club ou international – ou les deux.

Le déclin intense (depuis le travail vraiment excellent lorsque Jules Kounde, Diego Carlos, Yassine Bounou et Joan Jordan ont tous été signés à l’été 2019) dans la façon dont ils attirent de nouveaux joueurs n’est pas la seule chose qui a laissé Séville dans le bourbier. La saison dernière Los Rojiblancos avaient en moyenne huit ou neuf joueurs blessés chaque mois à partir de décembre. Catastrophique.

A qui la faute ? Les médecins? Les kinés ? Les préparateurs physiques ? À moins que Lopetegui n’organise des séances d’entraînement atrocement médiocres (auquel cas Monchi ne serait-il pas intervenu il y a longtemps?), on ne peut pas lui reprocher de ne jamais avoir à sa disposition des ressources de jeu complètes ou en pleine forme.

Un exemple fou est que Marcao, signé pour compenser partiellement l’impact brutal du déplacement sur Kounde et Diego Carlos le même été, n’a pas été apte à jouer une seule minute de compétition depuis son arrivée il y a trois mois.

jouer 1:03 Álvaro Morata but 57e minute Sevilla FC 0-2 Atletico Madrid

Un autre problème qui échappe au contrôle du basque de 56 ans est ses “voisins bruyants”. Le Real Betis, pendant la majeure partie du règne de Monchi, a dû penser qu’il était au purgatoire. Séville a atteint de nouveaux sommets, a remporté trophée après trophée, a remporté la majorité de la ville passionnée et agressive derbi, se sont fait connaître dans le monde entier et ont gagné des centaines de millions d’euros grâce au succès de l’UEFA et à des bénéfices sans précédent sur leurs accords sur le marché des transferts. Le Betis, quant à lui, a rebondi entre relégation et promotion et, franchement, a boudé. Mais en ce moment, ils sont dynamiques, vifs, leur stade est plein à craquer de supporters bruyants et joyeux et, surtout, ils sont les détenteurs en titre de la Copa del Rey.

Tout cela ajoute de l’amertume et du piquant à la fureur de ceux, en rouge et blanc, qui ont renoncé à Lopetegui. Ce n’est pas sa faute si le Betis est brillant à regarder, mais il devra peut-être payer la facture.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Ainsi, bien que le niveau de performance de Lopetegui au cours de ses trois années à la tête soit passé de “notablement bon” à “Séville a perdu sa verve et son avant-garde” à, maintenant, “ils ont de gros problèmes !” il existe de véritables circonstances atténuantes. Pourtant, avec un record de sept victoires lors des 21 derniers matches de LaLiga la saison dernière, repoussant ce qui ressemblait à un défi pour le titre et ne se qualifiant pour la Ligue des champions que le dernier jour de la saison, ces circonstances ne sauveront probablement pas le pauvre gars. son travail.

Ce qui rend la situation encore pire, c’est que la performance médiocre de cette saison signifie que lui et son équipe n’ont remporté que 38 des 84 derniers points de LaLiga en jeu. En mars dernier, ils étaient en lice pour le titre – assis à la deuxième place et à six points de Madrid avec un match contre Los Blancos venir. Maintenant, ils ont du mal à se dégager de la zone de relégation à la 17e place avec cinq points en sept matchs. L’Europe a également connu une litanie soudaine de défaites contre des équipes qui, au cours des 15 dernières années, Séville aurait régulièrement éliminé.

L’ignominie finale pour “Monsieur” Lopetegui (et une menace maussade pour toute personne chargée de prendre le relais dans un avenir immédiat) a été énoncée par Papu Gomez. L’un des succès clairs et récents sur le marché des transferts, “El Papu” est revenu de ses fonctions internationales avec l’Argentine, ayant été cité comme suggérant que tout joueur intelligent aura la tête beaucoup plus concentrée sur la Coupe du monde que sur les affaires de la Liga ou de la Ligue des champions jusqu’au Qatar 2022 commence le 20 novembre.

“Ce dernier mois avant le début du tournoi va être compliqué”, a-t-il déclaré. “Voyons où va être l’esprit de tout le monde. À quel point les gars sont concentrés. En toute sincérité, c’est la vérité de la situation.”

D’une franchise admirable. Et, en même temps, menaçant de façon alarmante.

Précisément au moment où Séville, Lopetegui et Monchi exigent que chaque joueur se batte bec et ongles pour chaque tête, tacle, ballon perdu et gronde à chaque défi 50/50 – Papu estime qu’il est tentant de faire passer les intérêts de l’équipe nationale en premier. Se protéger; pas Séville.

Papu Gomez a suggéré que certains joueurs ne se concentrent peut-être pas entièrement sur leurs clubs cette année. Getty

Il y a quelque chose à propos de Lopetegui et des Coupes du monde. J’étais là, il y a quatre ans, à Krasnodar pour Russie 2018, quand une Espagne effervescente et confiante a vu ses chances de se battre pour le trophée réduite en miettes par la croyance naïve de Lopetegui qu’il pouvait aligner le travail du Real Madrid, l’annoncer, et encore garder son poste avec l’Espagne tout au long du tournoi. Boy a-t-il jugé celui-là mal. Il a été limogé et envoyé dans un avion pour rentrer chez lui avant que l’Espagne n’ait botté un ballon de colère.

Maintenant, même si Lopetegui réussit d’une manière ou d’une autre à traverser les prochains matchs, certains joueurs seniors se préservant de ce qui se passera au Qatar, il frappera immédiatement cet horrible triangle des Bermudes pour les entraîneurs lorsqu’une longue période d’inactivité, au cours de laquelle la plupart des vos meilleurs joueurs ne sont pas avec vous à l’entraînement, ce qui rend généralement heureux les clubs, les conseils d’administration, les présidents et les propriétaires sous pression. L’envie de sac devient souvent irrésistible.

S’ils se passent de l’un des deux seuls entraîneurs à avoir remporté un trophée à Séville au cours des six dernières années, le travail de développement et d’amélioration de Monchi devra être incroyablement réussi. Par-dessus tout, Séville manque d’un buteur époustouflant et d’un défenseur central dominant et en forme.

Pour donner du crédit à Monchi, il est un tatillon pour expliquer sa philosophie, son taux de réussite / échec et, en général, pour lever le couvercle sur ce monde de transfert de chien-manger-chien qu’il a dominé de manière impérieuse au cours des 20 dernières années.

Il y a quelques mois, il a déclaré à Radio Marca : “Le Séville que nous avons construit n’a plus rien à voir avec celui d’il y a 10 ans ou plus. Les clubs “nous connaissent” maintenant, sachez que nous recherchons des joueurs qui seront polis ici , réussir, puis avoir un gros profit de revente pour nous. Alors ils essaient de se constituer de plus gros bénéfices de vente futurs pour eux-mêmes lorsque nous négocions pour acheter leurs footballeurs. C’est pourquoi nous essayons maintenant d’acheter des joueurs qui sont plus le article fini plutôt que de jeunes versions d’Alves, Baptista et Adriano comme nous le faisions autrefois. Cela, à son tour, fait grimper le prix d’achat.

Vieux romantique qu’il est, Monchi soutient que: “Il est fondamental que lorsqu’un footballeur entend que Séville veut le signer, j’ai besoin de voir ses yeux briller de fierté.”

Ce n’est pas quelque chose qui arrivera trop souvent si la situation actuelle stagnante, sujette aux blessures, antagoniste et sous-performante au club se poursuit. Il vaut mieux que tout le monde comprenne : le limogeage de Lopetegui ne sera pas la panacée pour tout ce qui les afflige. À vous Monchi.