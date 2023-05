Sevilla Rally pour évincer la Juventus et sceller le passage à la finale

Les pur-sang de la Ligue Europa, Séville, a récupéré pour atteindre une autre finale alors que la tête fabuleuse du remplaçant Erik Lamela cinq minutes après la prolongation a remporté une victoire 2-1 dans une affaire palpitante contre la Juventus jeudi, assurant une victoire cumulée 3-2.

Les Espagnols tenteront de décrocher un septième titre record en Ligue Europa lorsqu’ils affronteront l’AS Roma en finale à Budapest le 31 mai, après que l’équipe de Jose Mourinho a fait match nul 0-0 au Bayer Leverkusen pour assurer une victoire cumulée 1-0 en demi-finale. final.

La Juventus, qui a été tenue en échec 1-1 par Séville lors du match aller à Turin, semblait en bonne voie pour atteindre la finale lorsque le remplaçant Dusan Vlahovic a marqué avec une finition soignée à la 65e minute au stade Sanchez Pizjuan.

Mais le milieu de terrain Suso a égalisé six minutes plus tard avec une superbe frappe à longue portée pour faire passer le match en prolongation.

L’Argentin Lamela a ensuite conclu la victoire lorsqu’il a sauté dans une zone bondée et a envoyé une tête imposante dans le filet pour ravir les fans qui ont refusé de quitter le stade pendant des siècles après la fin du match, célébrant avec leurs joueurs jubilatoires.

Ce fut une nuit cathartique à Séville alors que les rois de la Ligue Europa ont encore une fois travaillé leur magie dans leur compétition préférée après une saison difficile.

Languissant dans la moitié inférieure de la Liga pendant une grande partie d’une saison au cours de laquelle deux managers ont été licenciés, Séville a retrouvé son mojo après avoir quitté la Ligue des champions et a battu le PSV Eindhoven, Fenerbahce et Manchester United avant de vaincre la Juve.

« C’est de la folie, incroyable, il est temps de profiter de ce moment incroyable », a déclaré le capitaine de Séville Jesus Navas à Movistar Plus.

« Les fans ont été incroyables et ils méritent tout. Nous avons montré le courage que nous avons à l’intérieur de nous pour récupérer après avoir traversé des mois difficiles.

« Le courage des supporters nous a portés et nous voilà à nouveau dans une autre finale européenne. C’est mon équipe depuis que je suis enfant, vivant chaque match avec tant de passion. C’est à notre tour d’en profiter.

Comme lors du match aller à Turin, où Séville contrôlait mais permettait à ses rivaux d’égaliser dans le temps additionnel, ils ont de nouveau dominé la possession jeudi, rugis par une ambiance bruyante dans un stade Sanchez Pizjuan à guichets fermés.

Le gardien de la Juve Wojciech Szczesny était sans doute le meilleur joueur sur le terrain en première mi-temps, réalisant plusieurs arrêts critiques, dont un arrêt à une main pour empêcher la tête plongeante de Navas d’être à bout portant.

Mais juste au moment où les hôtes avaient le contrôle total et manquaient des occasions, l’attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic a marqué le premier but trois minutes après avoir quitté le banc.

Il a couru contre les défenseurs Nemanja Gudelj et Loic Bade, qui ont hésité une seconde et ont permis à l’international serbe de remporter le défi et de battre le gardien de but agité Bono avec une finition cool.

Mais Séville a riposté peu de temps après grâce à la frappe de Suso qui a sifflé dans le coin supérieur pour illuminer les fans, qui ont rugi leur équipe alors qu’ils mettaient une pression incessante sur la Juve jusqu’à ce que Lamela marque le vainqueur dans le temps supplémentaire.

Le seul inconvénient pour Séville était que l’arrière gauche Marcos Acuna a été expulsé pour avoir perdu du temps après un deuxième carton jaune et manquera la finale de Budapest.

