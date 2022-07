Severodonetsk au bord de la “catastrophe humanitaire”, prévient un responsable ukrainien

Un responsable régional ukrainien a mis en garde vendredi contre la détérioration des conditions de vie dans une ville capturée par les forces russes il y a deux semaines, affirmant que Severodonetsk est sans eau, sans électricité ni système d’égouts en état de marche tandis que les corps se décomposent dans des immeubles d’appartements chauds.

Le gouverneur Serhiy Haidai a déclaré que les Russes lançaient des barrages d’artillerie aveugles alors qu’ils tentaient de sécuriser leurs gains dans la province de Louhansk, dans l’est de l’Ukraine. Cette semaine, Moscou a revendiqué le contrôle total de Louhansk, mais le gouverneur et d’autres responsables ukrainiens ont déclaré que leurs troupes conservaient une petite partie de la province.

“Lougansk n’a pas été entièrement capturé même si les Russes ont engagé tout leur arsenal pour atteindre cet objectif”, a déclaré Haidai à l’Associated Press. “Des batailles féroces se déroulent dans plusieurs villages à la frontière de la région. Les Russes comptent sur les chars et l’artillerie pour avancer, laissant la terre brûlée.”

Les forces russes “frappent tous les bâtiments qui, selon elles, pourraient être une position fortifiée”, a-t-il déclaré. “Ils ne sont pas arrêtés par le fait que des civils sont laissés là-bas et qu’ils meurent dans leurs maisons et leurs cours. Ils continuent de tirer.”

Les habitants de Lysychansk, la ville jumelle de Severodonetsk, de l’autre côté de la rivière Seversky-Donets, collectent de l’eau d’un camion de pompiers le 21 juin. L’Ukraine affirme que les bombardements russes ont causé des destructions généralisées dans les deux villes de l’est de l’Ukraine. (Anatoli Stepanov/AFP/Getty Images)

Infrastructure critique détruite, selon le gouverneur

Severodonetsk occupé, quant à lui, “est au bord d’une catastrophe humanitaire”, a écrit le gouverneur sur les réseaux sociaux. “Les Russes ont complètement détruit toutes les infrastructures critiques, et ils sont incapables de réparer quoi que ce soit.”

Haidai a rapporté la semaine dernière qu’environ 8 000 habitants restaient dans la ville, qui comptait environ 100 000 habitants avant la guerre. Certains responsables et soldats ukrainiens ont déclaré que les forces russes avaient rasé Severodonetsk, le centre administratif de la province de Louhansk, avant que les troupes ukrainiennes ne reçoivent l’ordre de quitter la ville à la fin du mois dernier pour éviter leur encerclement et leur capture.

Louhansk est l’une des deux provinces qui composent le Donbass, une région de mines et d’usines où les séparatistes pro-Moscou ont combattu l’armée ukrainienne pendant huit ans et déclaré des républiques indépendantes que le président russe Vladimir Poutine a reconnues avant d’envoyer des troupes en Ukraine.

Après avoir affirmé le contrôle total de Louhansk, Poutine a déclaré que les forces russes auraient une chance de se reposer et de récupérer, mais d’autres parties de l’est de l’Ukraine ont subi des bombardements soutenus. Le dirigeant russe a averti Kyiv qu’il devrait rapidement accepter les conditions de Moscou ou se préparer au pire.

REGARDER | Canadien parmi les Occidentaux combattant la guerre de propagande de Poutine : Les Occidentaux aident la guerre de propagande de Poutine contre l’Ukraine AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des images graphiques | Lorsqu’il s’agit de faire de la propagande sur la guerre en Ukraine, le président russe Vladamir Poutine a l’aide d’un groupe d’Occidentaux ayant une longue histoire de colportage de désinformation, dont John Mark Dougan et la Canadienne Eva Bartlett.

“Tout le monde devrait savoir que, dans l’ensemble, nous n’avons encore rien commencé de sérieux”, a déclaré Poutine jeudi lors d’un entretien avec les dirigeants du parlement contrôlé par le Kremlin.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré vendredi qu’au moins 12 civils avaient été tués et 30 autres blessés par des bombardements russes au cours des dernières 24 heures. Deux villes de Donetsk – l’autre province du Donbass – ont subi le barrage le plus violent, avec six morts et 21 blessés.

Dans le nord-est de l’Ukraine, quatre autres personnes ont été tuées et neuf ont été blessées à Kharkiv, la deuxième ville du pays, où des bombardements russes ont touché des zones résidentielles.

Commentant la déclaration inquiétante de Poutine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le dirigeant russe réagissait aux déclarations du gouvernement ukrainien et de ses alliés occidentaux concernant la défaite de la Russie sur le champ de bataille.

“Le potentiel de la Russie est si grand que seule une petite partie de celui-ci a été utilisée dans l’opération militaire spéciale”, a déclaré Peskov aux journalistes. “Et donc les déclarations occidentales sont tout à fait absurdes et ne font qu’ajouter au chagrin du peuple ukrainien.”

Ailleurs sur le terrain, les forces ukrainiennes ont avancé près de la ville méridionale de Kherson, occupée par la Russie, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

PHOTOS | Jour 134 de l’invasion de l’Ukraine par la Russie :

Le briefing quotidien du ministère sur les renseignements mentionne la contre-offensive, car les activités partisanes ukrainiennes ciblent également les forces russes dans le sud de l’Ukraine.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, a déclaré que des partisans avaient fait sauter jeudi un pont ferroviaire à environ 25 kilomètres au nord de Melitopol, à l’est de Kherson, pour perturber les opérations de réapprovisionnement russes.

Un conseiller municipal de Moscou emprisonné

Par ailleurs, un tribunal de Moscou a condamné vendredi un membre du conseil municipal russe qui avait publiquement critiqué la guerre en Ukraine à sept ans de prison après avoir été accusé d’avoir diffusé de fausses informations sur l’armée russe.

Alexei Gorinov, 60 ans, a critiqué les actions militaires de la Russie en Ukraine lors d’une réunion en mars. Un groupe d’aide juridique a déclaré qu’il était la première personne condamnée à purger une peine de prison en vertu d’une loi interdisant de dénigrer l’armée russe. Le parlement russe a approuvé la loi, qui est passible d’une peine de prison maximale de 15 ans, une semaine après que le Kremlin a envoyé des troupes en Ukraine.

Alexei Gorinov, conseiller municipal du district de Krasnoselsky à Moscou, tient une pancarte indiquant « Avez-vous encore besoin de cette guerre ? vendredi lors de la condamnation pour violation de l’article 207.3 du code pénal russe. Il a été adopté peu de temps après que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février pour interdire la “diffusion délibérée de fausses informations” sur les forces russes combattant en Ukraine. (Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)

Lors de l’audience de détermination de la peine, Gorinov s’est tenu à l’intérieur d’une cellule de verre tenant une petite affiche qui disait : “Avez-vous encore besoin de cette guerre ?”

Gorinov, membre du conseil du district de Krasnoselsky, a déclaré lors d’une réunion du conseil le 15 mars, au cours de laquelle un concours de dessin pour enfants a été discuté, que la Russie menait une guerre d’agression contre l’Ukraine.

« De quel genre de concours de dessin pour enfants peut-on parler pour la Journée des enfants… alors que des enfants meurent tous les jours ? » dit-il dans un enregistrement de la réunion publié sur YouTube.

Il a été arrêté en vertu de l’article 207.3 du code pénal du pays, qui interdit “la diffusion délibérée de fausses informations sur l’armée russe”, définies comme des informations s’écartant des rapports officiels.

L’Allemagne soutient 2 demandes d’adhésion à l’OTAN

En Europe, le parlement allemand a approuvé à une écrasante majorité les demandes d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN.

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a déclaré que l’adhésion des deux pays renforcerait considérablement les flancs nord et est de l’OTAN, notant leurs fortes forces navales en mer Baltique et leurs forces terrestres qui connaissent bien la région frontalière de la Russie.

Elle a suggéré que les efforts de Poutine pour diviser et détruire l’OTAN avaient échoué.

“Il a parié sur notre faiblesse”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, il obtient le contraire.”

Les 30 pays membres doivent être d’accord avant que l’alliance militaire occidentale puisse admettre la Finlande et la Suède.