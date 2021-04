Les Sevenoaks Suns célèbrent devenir champions de la WBBL pour la troisième fois

Les Sevenoaks Suns ont été couronnés champions de la WBBL pour la troisième fois dimanche, malgré un incroyable retour des Leicester Riders mettant fin à leur record invaincu lors d’une rencontre passionnante entre les champions de la ligue.

Les Riders ont manqué 64-54 vainqueurs après avoir renversé un déficit de 18 points à la mi-temps, les laissant juste en deçà de la marge de 12 points dont ils avaient besoin pour mener la course au titre dans la dernière journée de la saison.

Sevenoaks est entré dans la compétition décisive au siège du conducteur après avoir battu les Riders 63-51 mercredi et a regardé le régulateur de vitesse après les deux premiers quarts avant d’être maintenu à seulement 18 points en seconde période alors que Leicester tournait le jeu à l’envers.

Résultats du championnat WBBL Mercredi 21 avril Sevenoaks Suns 63-51 Leicester Riders Essex Rebels 20-0 Fierté de Caledonia Cardiff a rencontré Archers 62-67 Nottingham Wildcats Vendredi 23 avril Oaklands Wolves 70-46 Cardiff Met Archers Samedi 24 avril Nottingham Wildcats 85-74 Eagles de Newcastle Manchester a rencontré Mystics 69-51 Caledonia Pride Oaklands Wolves 54-74 Palatinats de Durham London Lions 80-84 cavaliers de Leicester Dimanche 25 avril Newcastle Eagles 60-86 Manchester a rencontré des mystiques Nottingham Wildcats 58-69 Palatinats de Durham Oaklands Wolves 85-71 Fierté de Caledonia Essex Rebels 82-53 Cardiff a rencontré des archers Leicester Riders 64-58 Sevenoaks Suns

Azania Stewart a affiché un double-double monstre de 10 points et 18 rebonds pour les Riders, tandis que Catherine Carr a mené les champions avec 21 points.

« Ça fait du bien », a déclaré l’entraîneur-chef des Suns, Len Busch. «J’aurais aimé finir avec une victoire, mais parfois vous n’obtenez pas ce que vous voulez.

« Je suis tellement fier de ce groupe pour sa capacité à rester concentré sur la mission de s’améliorer à chaque fois et d’être prêt à jouer. Il y a tellement de façons pour une équipe de déraper dans cette ligue. Nous respectons toutes les équipes et faites de notre mieux pour être prêt à concourir. «

Busch a déclaré que le leadership de ses joueurs vétérans était un facteur important dans le succès de l’équipe, tout en faisant l’éloge du reste de son équipe.

« Le leadership de nos joueurs vétérans, en particulier Cat Carr et Ta’Yani Clark a certainement été un facteur important », a ajouté Busch. « Le jeu de Lavinia Da Silva, en particulier avec le départ de Julia Koppl début février, a également été critique. Lavinia a été fantastique. Janice Monakana, Renee Busch et Irene Garrido-Pérez ont toutes continué à apporter des contributions importantes. Toutes les autres les joueurs qui n’ont peut-être pas joué beaucoup de minutes ont joué un rôle important pour pousser leurs coéquipiers à l’entraînement afin que nous soyons prêts à jouer. «

Réfléchissant aux défis de la saison pendant la pandémie actuelle, Busch a noté que cela avait été une période très «éprouvante» pour le club mais qu’ils allaient profiter de chaque jour qu’ils avaient ensemble en équipe.

« Les choses se sont finalement stabilisées et l’équipe a commencé à jouer et à s’améliorer à chaque fois », a déclaré Busch. « Nous avons décidé en tant que groupe de profiter de chaque journée ensemble et de faire un entraînement, un match à la fois. Ensuite, avoir réussi autant de matchs au cours des 30 derniers jours a été une réussite satisfaisante. »

Ayant maintenant conservé le titre de champion, l’attention des Suns se tournera sans aucun doute vers les Playoffs de la WBBL, qu’ils espèrent également conserver en tant que titulaires actuels.

Et en ce qui concerne la transmission des leçons de la saison de championnat aux séries éliminatoires, Busch a ajouté: « Prenez un match à la fois et profitez de chaque étape. Apprenez dès aujourd’hui et assurez-vous que cela ne se reproduise plus. »

Les mystiques réservent leur place

Ailleurs dans la ligue, Manchester Mystics a réussi à assurer la cinquième place avec une victoire à l’extérieur contre les Newcastle Eagles, organisant un affrontement avec Nottingham Wildcats en quarts de finale des séries éliminatoires.

Une solide fin de première mi-temps a abouti à une course de 9-0 pour les Mystics alors qu’ils construisaient une avance confortable avant la pause.

Nicolette Fong Lyew Quee a mené tous les marqueurs avec 23 points alors que les Mystics cherchaient à mettre le match hors de vue au troisième quart, tenant les Eagles à seulement 10 points dans la période alors qu’ils obtenaient cette cinquième tête de série avec style.

Durham Palatinates a remporté sa quatrième victoire de la saison contre les Nottingham Wildcats, quatrième, dans une affaire très disputée. Les Wildcats menaient d’un point avant le dernier quart, mais les Palatinats ont éclaté dans les 10 dernières minutes, devançant les Wildcats de 21 points à neuf.

Goretti Hurtado Barbeito a inscrit 19 points et huit rebonds pour les Palatinats, tandis que Chelsey Shumpert a mené les Wildcats avec 12 points alors qu’elle a accumulé son 1000e point WBBL.

Ayant déjà remporté la huitième et dernière place en séries éliminatoires, les Oaklands Wolves ont pris le dessus contre Caledonia Pride, ce qui les a amenés à égalité de points avec Newcastle avant le dernier jour de la saison WBBL. Amari Carter a ouvert la voie pour les Wolves avec 21 points alors qu’Oaklands a accéléré le rythme en seconde période après avoir été limité à seulement 11 points au deuxième quart.

Essex Rebels, quant à lui, a conclu sa saison régulière avec une victoire convaincante de 82-53 contre Cardiff Met Archers alors qu’ils ont cassé une série de huit défaites pour porter un peu d’élan à May Madness, où ils affronteront les Lions de Londres.

Menant par 10 points à la pause, les Rebels ont tourné la vis sur les Archers et les ont maintenus à seulement 21 points en seconde période. Andrea Kohlhaas et Deangelique Waithe ont signé des doubles-doubles clés pour l’Essex, le premier ayant délivré un record de 22 points pour aller avec 11 rebonds.