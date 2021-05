Seve Ballesteros, 10 ans plus tard: en souvenir d’une sensation espagnole et d’une superstar mondiale du golf | Actualités du golf

Seve Ballesteros célèbre après avoir remporté l’Open de St Andrews en 1984

Cela fait une décennie que Seve Ballesteros est décédé tragiquement, après avoir consolidé sa place parmi les plus grands du golf de tous les temps et laissé un héritage qui inspire les gens du monde du sport.

La légende espagnole est décédée le 7 mai 2011 à l’âge de 54 ans après avoir été diagnostiquée avec une tumeur cérébrale maligne trois ans plus tôt.

Seve a été un pionnier du golf européen, devenant le premier vainqueur européen du Masters en 1980 alors qu’il n’avait que 23 ans, la deuxième de ses cinq grandes victoires au championnat et l’une des 90 victoires mondiales au cours de sa carrière.

Ballesteros est également devenu une superstar de la Ryder Cup après que son succès ait contribué à l’ajout de joueurs européens à l’équipe pour affronter les États-Unis, aidant l’Europe à remporter cinq victoires à la fois en tant que joueur et capitaine.

Voici un retour sur certains des moments clés de la vie et de la carrière de Seve Ballesteros ……

1957 – Né le 9 avril à Pedrena, Espagne, fils d’un agriculteur

1965 – Oncle Ramon Sota termine sixième des Masters. Ballesteros apprend à jouer avec un fer à repasser rouillé sur la plage près de chez lui

1974 – Devient professionnel. Huit jours après son 17e anniversaire, il marque 83 points lors du premier tour de la tournée européenne à l’Open d’Espagne. Avec le deuxième tour, 76 termine 118e sur 135, mais en octobre termine cinquième à l’Open d’Italie.

1976 – Mène l’Open à Birkdale pendant les trois premiers jours avant de terminer deuxième derrière Johnny Miller. Quatre semaines plus tard, remporte le premier titre de la tournée européenne à l’Open néerlandais et en tête de l’ordre du mérite – avec 21 494 £ de gains totaux.

1977 – Gagne sept fois dans le monde et remporte à nouveau l’Ordre du mérite.

1978 – Première victoire en Amérique au Greater Greensboro Open, plus sept autres victoires. N ° 1 européen pour la troisième année consécutive.

1979 – Gagne le championnat Open au Royal Lytham, remportant le titre de « champion du parking » de l’Américain battu Hale Irwin pour un tir particulier. Fait ses débuts à la Ryder Cup.

1980 – Gagne des Masters à Augusta, le premier Européen à le faire. Avait 10 avec neuf à jouer, mais gagne par quatre.

Ballesteros est aidé avec sa veste verte Masters par le vainqueur de l’année précédente Fuzzy Zoeller après avoir remporté le Masters 1980

1981 – Remporte le premier des cinq titres mondiaux en Match Play à Wentworth. Laissé hors de l’équipe de la Ryder Cup en conflit avec l’European Tour.

1983 – Remporte à nouveau le deuxième Masters par quatre, tirant 69 au dernier tour tandis que les co-leaders Ray Floyd et Craig Stadler marquent 75 et 76.

1984 – Empêche Tom Watson d’atteindre le sixième titre à l’Open, égalant le record du sixième titre, clôturant le birdie à St Andrews, le moment le plus doux de sa carrière.

Ballesteros tient le Claret Jug en altitude à St Andrews en 1984

1985 – Aide l’Europe à remporter sa première victoire à la Ryder Cup depuis 1957. Avec quatre autres victoires sur le circuit européen, elle a déjà remporté 27 titres.

1986 – Le n ° 1 européen à nouveau avec six victoires record, mais rate la chance d’un autre Masters après être tombé à l’eau le 15. Nicklaus gagne à la place à l’âge de 46 ans. S’il y a un coup, Ballesteros voudrait encore que ce soit lui.

1987 – Une partie de l’équipe européenne qui remporte la Ryder Cup sur le sol américain pour la première fois. Début du partenariat avec Jose Maria Olazabal qui rapporte 11 victoires, deux mi-temps et seulement deux défaites.

1988 – Le dernier round 65 apporte la troisième victoire à l’Open et la deuxième au Royal Lytham. Haut de l’Ordre du mérite pour la cinquième fois. Épouse la fille du banquier Carmen Botin.

Ballesteros embrasse le Claret Jug après avoir remporté l’Open en 1988

1989 – L’Europe triomphe à nouveau au Beffroi. Ballesteros et Olazabal invaincus les deux premiers jours, mais il perd ensuite de manière controversée face à Paul Azinger.

1991 – N ° 1 européen pour la sixième fois. Impliqué dans plus de controverse avec Azinger lors du match de coupe «War on the Shore» de l’île de Kiawah. Est-ce que Wentworth double de la Volvo PGA (après le play-off avec Colin Montgomerie) et cinquième World Match Play.

Ballesteros remporte le trophée du Ritz Club European Golfer of the Year Award en 1991

1995 – La 50e victoire de l’European Tour à l’Open d’Espagne s’avère être sa dernière, tout comme sa huitième casquette à la Ryder Cup lors d’une victoire spectaculaire à Oak Hill.

1997 – Capitaine non-joueur alors que la Ryder Cup est défendue avec succès à Valderrama lors du premier match sur le sol espagnol, mais tombe au 136e rang le plus bas de l’histoire sur Order of Merit.

Ballesteros, capitaine triomphant de la Ryder Cup avec le trophée à Valderrama en 1997

Ballesteros détient le trophée sous la pluie après que l’Europe ait battu les États-Unis pour remporter la Ryder Cup à Valderrama

1998 – Le dernier top 10 de l’European Tour aura lieu à Dubai Desert Classic.

2002 – Réduit le calendrier à seulement neuf événements en Europe en raison de problèmes de dos, mais bat toujours Montgomerie dans le Trophée Seve pour une deuxième fois consécutive.

2003 – Une amende et une réprimande du Tour après les avoir qualifiées de «mafia de la PGA», ayant refusé d’accepter une pénalité pour jeu lent. Perd lourdement face à Montgomerie en revanche et ne rejoue plus depuis deux ans.

2005 – Après la rupture du mariage, il sort de sa retraite à l’Open de Madrid, mais tire 77-73. Ne joue plus depuis huit mois, mais est impliqué dans un affreux affrontement avec un arbitre du Tour dans son club d’origine.

2006 – Score 81-81 pour la dernière place au retour à Roland-Garros, puis 74-77 lors de la première apparition à l’Open depuis 2001.

2007 – Retourne aux Masters après quatre ans d’intervalle, mais tire 86-80. A Carnoustie le 16 juillet annonce sa retraite du golf.

Ballesteros annonce sa retraite à Carnoustie en 2007

2008 – Diagnostiqué avec une tumeur au cerveau et subit quatre épisodes de traitement.

2009 – Jure de jouer à l’Open 2010 à St Andrews, malgré des problèmes de vision persistants.

2011 – Décède chez lui dans le nord de l’Espagne à l’âge de 54 ans.