Les performances de Séville et du Real Madrid dans le tournoi de La Liga 2020-21 ont été assez satisfaisantes. Les deux équipes sont placées l’une après l’autre sur le tableau des points de la Liga 2020-21. De plus, les deux équipes ont réussi à enregistrer leur victoire en cinq matchs jusqu’à présent. Le Real Madrid a 17 points en 10 matchs, tandis que Séville a 16 points en neuf matchs.

La Liga 2020-21, Séville vs Real Madrid est prévue le samedi 5 décembre au Ramon Sanchez Pizjuan. Le match débute à 20h45 IST.

Lors de sa précédente apparition dans la compétition de La Liga, Séville a enregistré sa victoire sur Huesca 1-0, tandis que le Real Madrid a perdu le match 1-2 d’Alaves dans le tournoi en cours.

La Liga 2020-21, Séville vs Real Madrid: diffusion en direct

Le flux en direct Séville vs Real Madrid sera disponible sur Facebook. La page Facebook officielle de la Liga diffusera le match le samedi 5 décembre à 20h45 IST.

La Liga 2020-21, Séville vs Real Madrid: Détails du match

Le coup d’envoi entre Séville et le Real Madrid débutera le samedi 5 décembre à 20h45 IST. La performance sera jouée à Ramon Sanchez Pizjuan.

SEV vs RM La Liga 2020-21 Dream11 Team pour Séville vs Real Madrid

La Liga 2020-21 SEV vs RM Dream 11 Prédiction, Séville vs Real Madrid Capitaine: Karim Benzema

La Liga 2020-21 SEV vs RM Dream 11 Prédiction, Séville vs Real Madrid Vice capitaine: Luuk de Jong

La Liga 2020-21 SEV vs RM Dream 11 Prédiction, Séville vs Real Madrid gardien de but: Yassine Bounou

La Liga 2020-21 SEV vs RM Dream 11 Prédiction, Séville vs Real Madrid Défenseurs: Raphael Varane, Diego Carlos, Jésus Navas

La Liga 2020-21 SEV vs RM Dream 11 Prédiction, Séville vs Real Madrid Milieux de terrain: Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Joan Jordan, Ivan Rakitic

La Liga 2020-21 SEV vs RM Dream 11 Prédiction, Séville vs Real Madrid grévistes: Karim Benzema, Luuk de Jong

La Liga 2020-21 SEV contre RM, Alignement probable de Séville contre le Real Madrid: Yassine Bounou; Karim Rekik, Jules Kounde, Diego Carlos, Jesus Navas; Ivan Rakitic, Fernando, Joan Jordan; Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Oliver Torres

La Liga 2020-21 SEV contre RM, Alignement probable du Real Madrid contre Séville: Thibaut Courtois; Ferland Mendy, Raphael Varane, Nacho, Lucas Vazquez; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Martin Odegaard; Marco Asensio, Karim Benzema