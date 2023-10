Le représentant républicain Cory Mills de Floride a fustigé l’administration Biden alors qu’il était sur le terrain en Israël, affirmant que les citoyens américains qui cherchent à quitter le pays « n’aboutissent à rien » auprès du Département d’État.

Le Hamas a attaqué samedi plusieurs sites dans le sud d’Israël, tuant plus de 1 000 personnes, dont 22 Américains. Plusieurs compagnies aériennes ont annulé leurs vols à destination et en provenance d’Israël après le début des opérations militaires de ce pays contre le Hamas, The Associated Press signalé. (EN RELATION : « J’ai choisi d’être Houdini » : Kayleigh McEnany critique la réponse de Biden aux Américains coincés en Israël au milieu d’une attaque)

« Il est environ 2h30 du matin ici, mais en fin de compte, nous recevions une tonne de demandes d’Américains bloqués qui avaient essayé de contacter le Département d’État et n’arrivaient nulle part, avaient des vols annulés, plus d’hôtel. disponibilités de chambres et étaient vraiment un peu seuls », a déclaré Mills à l’animatrice de Fox News, Laura Ingraham. « Et j’ai en quelque sorte pris la décision, vous savez, que je devais intervenir et faire quelque chose. Nous parlons de la différence entre les hommes d’État et les politiciens. On agit et on parle.

MONTRE:



« Ce n’est pas la première fois que je fais cela parce que mon équipe et moi avons mené avec succès le premier sauvetage terrestre hors d’Afghanistan qui a permis de sauver une mère et ses trois enfants », a déclaré Mills à Ingraham.

Le président Joe Biden a demandé aux Américains en Israël de prendre des vols commerciaux hors du pays quelques heures après l’annonce des annulations de vols. Biden a également été critiqué pour avoir organisé dimanche un barbecue pour le personnel de la Maison Blanche et pour avoir fait des concessions à l’Iran, notamment en organisant la libération de 6 milliards de dollars détenus par la Corée du Sud pour l’aide humanitaire en échange de la libération par l’Iran de cinq Américains qu’il détenait prisonniers.

Alors que l’administration Biden a affirmé que l’Iran n’avait dépensé aucun des fonds, les experts ont déclaré qu’autoriser l’utilisation de ces fonds pour l’aide humanitaire a libéré d’autres fonds pour promouvoir le terrorisme.

« Je mets tout cela à 100 % sur l’administration Biden. Biden a débloqué 6 milliards de dollars, c’est toujours un revenu fongible et très facilement transférable dont ils disposent », a déclaré Mills. « [Iran’s] les revenus pétroliers sont passés à 30 milliards de dollars et, vous savez, lorsque Trump était au pouvoir, ils représentaient la moitié de ce montant.

« Nous finançons littéralement le terrorisme qui frappe nos alliés et met en danger les Américains », a ajouté Mills plus tard.

Le Département d’État n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

