Le volcan La Soufrière, sur l’île de Saint-Vincent, dans les Caraïbes orientales, est entré en éruption vendredi, envoyant une colonne de cendres à 10 km dans le ciel. Avec quelque 16 000 personnes vivant dans la «zone rouge» près du volcan, les autorités se sont efforcées d’élaborer des plans d’évacuation dans les heures qui ont précédé l’explosion.

Pour les téléspectateurs qui ont suivi l’effort d’évacuation par le biais de reportages télévisés, un détail du plan peut avoir ressorti. «Les navires de croisière évacuent les gens de l’île», Norah O’Donnell de CBS News a annoncé vendredi, ajoutant que « Seulement ceux vaccinés contre Covid » serait autorisé à partir.

INSANE: « Les navires de croisière évacuent les gens de l’île, mais seulement ceux qui sont vaccinés contre les covid. » pic.twitter.com/FuKq3IU1i7 – Drew Hernandez (@DrewHLive) 10 avril 2021

Le clip, qui a depuis soulevé quelques sourcils en ligne, s’est avéré être factuellement correct. Le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les Grenadines, Ralph Gonsalves, a annoncé lors d’une conférence de presse que les évacués devraient recevoir un coup de feu Covid avant d’embarquer sur l’un des deux navires de croisière Royal Caribbean et deux navires de Carnival Cruise Line arrivés vendredi.

En outre, Gonsalves a déclaré que les îles voisines de Sainte-Lucie, Grenade, Barbade et Antigua accepteraient les évacués, mais seulement s’ils avaient été vaccinés.

Pour ajouter à l’horreur sur St Vincent, * seuls les évacués vaccinés * sont acceptés sur les bateaux de croisière ou les îles voisines. C’est pire que mes pires cauchemars sur la ségrégation des vaccins. Cela doit redoubler notre détermination de ne JAMAIS autoriser les passes covid.pic.twitter.com/Q2Zx73bFkN – Silkie Carlo (@silkiecarlo) 10 avril 2021

Donc … un volcan sur St Vincent est entré en éruption et des bateaux de croisière évacuent des résidents en péril, mais seulement s’ils ont été vaccinés contre Covid. Nous sommes à travers le miroir, tout le monde. – Oliver Smith (@ollysmithtravel) 10 avril 2021

C’est insensé. Et tellement faux. 😡 https://t.co/snGDQJPaC6 – MrsJustMe🇺🇸🥊 🏋🏻‍♀️ 🍷 (@ JustMe73forAll) 10 avril 2021

Cependant, malgré l’annonce de Gonsalves, ni Royal Caribbean ni Carnival Cruise Line n’ont mentionné quoi que ce soit sur le fait de garder les passagers non vaccinés hors de leurs navires. Royal Caribbean a dit que «Toutes les précautions seront prises pour protéger la santé et la sécurité de l’équipage et des passagers qui montent à bord de nos navires», mais n’a pas précisé davantage. Les gouvernements des îles susmentionnées n’ont pas non plus publié de déclarations officielles précisant s’ils accepteraient ou non des évacués non vaccinés.

Ce qui complique encore les choses est le fait que Saint-Vincent a reçu sa première cargaison de vaccins seulement deux jours avant l’éruption. Tout au long de la pandémie, Saint-Vincent-et-les Grenadines n’a enregistré que 1 789 cas de Covid-19 et 10 décès, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé.

