Quatre décennies de Only Fools and Horses sont marquées d’une nouvelle série de timbres.

Royal Mail a décidé de marquer le 40e anniversaire de la très appréciée comédie de la BBC avec les nouveaux designs mettant en vedette Del Boy, Rodney et leurs amis.

Huit des 12 timbres en édition spéciale sont basés sur les célèbres one-liners de la sitcom, les quatre autres se concentrant sur les quatre personnages principaux de Trotter.

Image:

Del Boy et Rodney



Image:

Rodney et l’entraîneur



Le timbre de Del Boy dit: « Cette fois l’an prochain, nous serons millionnaires! »

Only Fools and Horses a été diffusé pour la première fois en 1981 et a suivi la vie et l’époque du commerçant du marché de Peckham Del Boy, joué par Sir David Jason, et son jeune frère Rodney, moins streetwise, joué par Nicholas Lyndhurst.

Ils vivaient avec leur grand-père et plus tard leur oncle Albert, ainsi que leurs partenaires Raquel et Cassandra.

Image:

Oncle Albert se souvient: «Pendant la guerre …»



Image:

Grand-père demande où est Benidorm



Image:

Le timbre de Rodney se lit simplement: «Cosmique!



La septième série de l’émission a été diffusée en 1991, suivie d’un certain nombre de spéciaux de Noël sporadiques avant sa clôture officielle en 2003.

Del Boy et Rodney ont été ramenés à la vie pour la dernière fois en 2014 pour une spéciale Sport Relief mettant en vedette David Beckham.

Image:

Del Boy et Boycie



Image:

Del Boy et Trigger



Image:

Rodney et sa partenaire Cassandra



Philip Parker, directeur de la stratégie de timbres de Royal Mail, a déclaré: «La superbe écriture, les doublures comiques et la chaleur et les particularités de ses personnages ont fait de Only Fools And Horses l’une des comédies télévisées les plus appréciées de tous les temps.

« Nous célébrons les 40 ans de roulage et de manipulation des Trotters, avec de nouveaux timbres revisitant certains des moments classiques de l’émission. »

Les timbres seront en vente à partir du 16 février.

Image:

Raquel donne naissance au bébé de Del Boy



Image:

