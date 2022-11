Seuls les téléspectateurs de Connect sont surpris par la réaction très grossière du candidat à la question

Les TÉLÉSPECTATEURS n’étaient pas satisfaits d’un concurrent sur Only Connect qui prétendait être trop “adulte” pour connaître la réponse à une question sur les films Twilight.

La candidate Kat Brown a laissé les téléspectateurs stupéfaits à la maison lorsqu’elle a semblé snober la perspective de connaître une question sur la franchise de films populaire dans le jeu-questionnaire notoirement élevé.

Kat a scandalisé les fans à la maison avec sa performance "snob"

L'émission cherchait une connexion avec la série de films Twilight

Les commentaires sont venus alors qu’elle et ses deux coéquipiers tentaient de trier les mots en quatre catégories où il y avait un lien.

Comme toujours, Victoria Coren Mitchell s’assurait que tout se passait bien sur le quiz de la BBC Two alors que les espoirs tentaient de trouver la bonne réponse.

Avec la moitié des mots correctement triés et identifiés, les coéquipiers de Kat ont remarqué les noms de famille Swan et Cullen, les noms de famille des deux personnages principaux de Twilight, Edward Cullen et Bella Swan.

Après que sa coéquipière Sara ait identifié le nom Black comme étant lié au personnage de Taylor Lautner, Jacob Black, elle a préconisé d’en faire la réponse finale de l’équipe.

Sara dans son moment de réalisation a dit: “Oh Swan, c’est du même, ils sont tous spécifiquement de Twilight, n’est-ce pas?”

Kat lui adressa un commentaire dur alors qu’elle secouait la tête et la regardait d’un œil avant de répondre d’une manière non pressée: “Je ne pourrais pas te dire ça Sara, j’ai grandi.”

Le commentaire a fait trembler les fans alors qu’ils se rendaient sur Twitter pour critiquer Kat et ses commentaires.

L’un d’eux a fait remarquer: “Mmmm un peu snob de la part de Kat. Twilight culture trop basse pour vous ??? moi et mon tatouage crépusculaire sommes satisfaits de notre mur et de nos connexions terminés.





Un autre a fulminé: “J’ai légèrement apprécié une équipe perdant 3 points parce que le capitaine était trop dédaigneux envers Twilight, alias la plus grande œuvre littéraire du 21e siècle.”

Un troisième a ajouté: “Je ne le saurais peut-être pas” re: Twilight est peut-être mon moment préféré sur #OnlyConnect cette série.

En tant que quatrième écrit, il a “ri aux éclats” de la conversation embarrassante de Kat et Sara.

Sara a poussé pour sélectionner les personnages de Twilight comme réponses, mais a continué à faire face à une résistance supplémentaire de Kat qui a balayé qu’ils n’avaient pas assez pour continuer malgré la certitude de Sara.

Finalement, l’équipe a réussi et a réussi à obtenir les bonnes connexions.

Répondant à l’incident en ligne, Kat a révélé les accusations selon lesquelles elle était “snob” et a insisté sur le fait qu’elle faisait une blague.

Elle a déclaré: “Je faisais une blague et j’en suis venue à le regretter, notamment de ne pas avoir lu les livres depuis 2010.”

Elle a ajouté: “Personne n’a été plus triste que @sarabenwell

sur Taskmaster (qu’elle adore) que moi et ma blague Twilight très idiote (Je les ai lus en 2010 et je ne m’en souviens pas du tout).

Only Connect est revenu à son créneau horaire habituel après avoir été supprimé ces dernières semaines pour la couverture du rugby.

Sara a compris la connexion presque instantanément mais a été évitée par son coéquipier