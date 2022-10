Seuls les téléspectateurs de Connect repèrent quelque chose de très étrange lorsque les candidats sont présentés

Les téléspectateurs de ONLY Connect se sont retrouvés à interroger l’un des candidats lors de l’émission d’hier soir et cela n’avait rien à voir avec les questions difficiles.

Le populaire programme BBC Two, animé par Victoria Coren Mitchell, est connu pour sa difficulté dans laquelle les joueurs doivent établir des liens grâce à une série d’indices stimulants.

Fans, nous n'avons plus qu'à interroger un concurrent – ​​pouvez-vous voir pourquoi ?

Dennis est apparu sur le programme sans nom de famille

Mais les fans de l’émission à domicile avaient déjà soulevé des questions avant même que le concours ne commence.

Parmi les deux équipes se trouvaient les Crustacés, une équipe nommée d’après leur amour des créatures griffues.

Parmi les trois concurrents se trouvait un homme du nom de Dennis.

Bien qu’il n’ait pas été provoquant au début, Dennis est apparu dans l’émission de manière mononyme et n’avait pas de nom de famille, une comparaison frappante avec ses homologues quiz.

Il est apparu de manière inhabituelle en utilisant uniquement son prénom et cela a fait parler tous les fans de l’émission de la BBC à la maison.

Un fan a interrogé sur Twitter : « Juste Dennis ? #seulementconnecter”

Un deuxième fan s’est moqué, comparant l’espoir à la popstar Cher, en écrivant: “Pourquoi Dennis n’a-t-il pas de nom de famille ?? Tu n’es pas Cher !! #OnlyConnect”

Un autre a déclaré: “La beauté des téléspectateurs de The Only Connect sur Twitter est que le plus gros sujet de discussion est de se demander pourquoi le type à droite n’a qu’un seul nom. Vous bénisse tous #seulementconnecter”





Un quatrième s’est demandé: “Si vous allez utiliser un mononyme, choisissez-en un meilleur que Dennis #onlyconnect”

Un cinquième fan a affirmé connaître le concurrent et a confirmé que pour ses amis, il était simplement connu sous le nom de Dennis.

Ils ont ajouté: «Aussi, connaissant Dennis depuis plus d’une décennie maintenant, je peux vérifier qu’il est bien mononyme. Il est juste Denis. Ou DENIS ! (ou Beardy.) Il est aussi très doué pour ça. #OnlyConnect. »

Victoria était sur place pour guider les espoirs du spectacle

Only Connect est diffusé le lundi à 20h sur BBC Two.