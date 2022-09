Seuls les téléspectateurs de Connect ont tous la même plainte à propos du quiz de la BBC

Les téléspectateurs de ONLY Connect ont tous la même plainte à propos du quiz de la BBC.

L’émission est animée par Victoria Coren Mitchell et diffusée tous les lundis sur BBC Two pendant sa diffusion.

Il voit deux équipes de trois s’affronter pour établir des liens entre des choses apparemment sans rapport, la patience et la pensée latérale étant aussi vitales que la connaissance.

Alors que la plupart des équipes semblent avoir le talent pour le spectacle, on ne peut pas en dire autant de la plupart des gens qui regardent à la maison.

S’adressant à Twitter, un téléspectateur déconcerté a écrit: «Est-ce que BBC Two un lundi est toujours Mastermind suivi de Only Connect suivi de University Challenge? c’est euh. beaucoup de questions difficiles d’affilée.

Un autre a ajouté: «Ils ne pouvaient se séparer que de la connexion et du défi universitaire. C’est dur d’avoir l’air confus pendant une heure entière.

Un troisième a tweeté: “Only Connect était” le parent irritant de la classe moyenne d’un camarade de classe qui gardait un rumtopf et rendait son propre niveau de vin difficile “.

Pendant ce temps, un quatrième a partagé: “À moins que je ne sois vraiment fatigué, #OnlyConnect de ce soir clignote fort – surtout pour un match d’ouverture.”

En effet, lundi soir est une soirée assez chargée pour les téléspectateurs de BBC Two, avec Only Connect diffusé entre Mastermind et University Challenge.

Plus tôt ce mois-ci, les téléspectateurs ont été distraits par un concurrent qui a volé la vedette pour une raison particulière.





Les cornes de verrouillage ont vu Peacocks et Mothers Ruined essayer de trouver les liens manquants entre des mots ou des phrases à travers une série de tours tendus.

Cependant, ceux qui jouaient avec eux à la maison ont rapidement été trop distraits pour jouer, beaucoup se rendant sur Twitter pour commenter le nom d’un concurrent.

À côté d’une série d’emojis rouges en forme de cœur d’amour, une personne a écrit : “J’essaie de répondre à des questions sur Only Connect, mais je ne peux pas m’empêcher de penser à quel point j’aimerais que mon nom soit Lizzie Biscuits.”

Faisant écho à leurs commentaires, quelqu’un d’autre a déclaré: “Lizzie Biscuits vient d’évincer Thangam Debbonaire en tant que meilleur nom de Only Connect.”

Only Connect est diffusé le lundi à 20h sur BBC Two.