Seuls les secrets de Fools and Horses que vous n’avez jamais connus – y compris les vraies stars de Del Boy et d’Hollywood qui ont presque obtenu les emplois

PEU aurait pu prédire qu’une histoire sur un marchand de roues évadé fiscalement vivant à Peckham deviendrait la sitcom britannique la plus appréciée de tous les temps.

Pourtant, des décennies plus tard, Only Fools And Horses reste dans le cœur de la nation et est pratiquement obligatoire pour les ménages autour de Noël.

Alamy

Only Fools and Horses est sans doute la meilleure sitcom britannique de tous les temps[/caption]

Cette semaine, Sir David Jason a révélé quelques secrets surprenants dans une interview exclusive avec The Sun – y compris qu’il a attrapé des articles de la garde-robe de son personnage Del Boy.

Cela vient alors qu’un sondage de la chaîne de télévision Gold a élu la tristement célèbre chute de Del à travers le bar comme le moment de sitcom le plus drôle de tous les temps.

Ici, nous révélons certains des autres secrets moins connus de l’émission de la BBC.

Del de beaucoup de choix

Le portrait par Sir David Jason du marchand de roues Derek ‘Del Boy’ Trotter figurait parmi les meilleures performances de la comédie – mais il a failli ne pas avoir le rôle.

EN SAVOIR PLUS SEULEMENT DES FOUS LES FOUS PORTENT CELA Je porte toujours les vêtements de Del mais il y a un look que je ne répéterais jamais, dit David ‘pauvre david’ Les fans de This Morning critiquent Holly & Phillip pour une interview avec la légende David Jason

L’acteur a déclaré que selon son “estimation la plus prudente”, il n’était “que la cinquième option” derrière une liste de plus grandes stars.

«Pourquoi, peut-être que vous, cher lecteur, avez également été considéré pour le rôle et que vous l’avez refusé. Cela ne me choquerait guère », a écrit Sir David dans ses mémoires de 2020 A Del Of A Life.

On pensait que le spécialiste de la voix off Enn Reitel était le « premier port d’escale » de l’émission – suivi de Jim Broadbent, qui travaillait sur une pièce à l’époque.

Ces dernières années, la star de Harry Potter a déclaré au Sunday Post qu’il ne pensait pas que le rôle lui convenait “tout à fait” car il était “trop ​​grand” et un “personnage de Jack the Lad n’était pas tout à fait mon style”.





L’acteur comique Robin Nedwell a également été approché, ainsi que le futur méchant d’EastEnders, Billy Murray, qui jouait Johnny Allen dans le feuilleton.

Sir David a admis qu’il aurait pu être “terriblement reniflant” d’être si bas sur leur liste. Cependant, il a décidé qu’être « en première ligne » n’était pas important – mais « être le meilleur possible lorsque vous arrivez en tête de la file d’attente » l’était.

La chute du lustre s’est vraiment produite

Bbc

La célèbre chute de lustre dans l’épisode A Touch of Glass est l’un des moments de comédie classiques de tous les temps[/caption]

Dans A Touch Of Glass, Del et Rodney détruisent accidentellement un lustre Louis XIV inestimable après avoir affirmé qu’ils étaient des professionnels capables de nettoyer les objets pour la modique somme de 350 £.

Il a été classé deuxième scène la plus drôle de Only Fools , derrière Del tombant à travers un volet de bar ouvert dans l’épisode Yuppy Love .

Mais beaucoup seraient surpris de savoir que le moment comique s’est produit dans la vraie vie pour le père de John Sullivan alors qu’il travaillait comme plombier dans les années trente. Il a même été licencié pour cet accident.

Lui et un groupe de commerçants ont dû retirer un lustre pour installer le chauffage central dans une maison seigneuriale – seulement pour qu’ils détachent le mauvais.

En ce qui concerne l’adaptation télévisée, Nicholas Lyndhurst a été menacé d’être limogé s’il ruinait la scène et que le lustre accessoire coûtait 6 000 £ à fabriquer.

Des fans surprenants de la série

La sitcom avait des fans à travers le pays – et à l’étranger avec sa diffusion dans des pays aussi lointains que la Croatie, la Grèce et Israël.

Cependant, un peu plus près de chez nous, la famille royale – en particulier feu la reine Elizabeth II et le prince Philip – aurait également adoré le spectacle.

Tessa Peake-Jones, qui a joué Raquel, l’intérêt amoureux de Del, a confirmé qu’elle demanderait des copies d’épisodes à l’avance.

Elle a déclaré que Buckingham Palace “enverrait une cassette” à la BBC avant la diffusion des émissions spéciales de Noël et a ajouté: “Donc, ils le voient avant la nation.”

Nicholas a également déclaré: “Je suppose qu’ils ont dû les aimer parce qu’ils ne les ont jamais rendus.”

Ce que “Only Fools And Horses” signifie vraiment

Bbc

Seul titre du logo Fools and Horses[/caption]

Le créateur John Sullivan cherchait désespérément de l’argent lorsqu’il a écrit Only Fools après l’annulation de son émission précédente Over The Moon, sur un club de football délabré.

Il avait initialement plusieurs surnoms pour le spectacle, y compris Readyes et curieusement Big Brother.

Cependant, John a atterri sur Only Fools And Horses parce qu’il aimait les titres d’émissions de télévision plus longs et pensait que cela résumait le style de vie des frères qui esquivaient l’impôt.

Il est issu du showbiz américain du 19ème siècle disant, “Seuls les imbéciles et les chevaux travaillent pour gagner leur vie” et était le nom d’un épisode de la série précédente de l’écrivain Citizen Smith.

La BBC était initialement mécontente et confuse par ce que signifiait le titre – certains ont deviné qu’il s’agissait d’une citation shakespearienne et d’autres pensaient que c’était le titre de l’autobiographie d’un jockey.

Les téléspectateurs ont également été déconcertés et après la première saison, le thème a été remplacé par une chanson enregistrée par John qui expliquait ce que cela signifiait.

Liz Hurley a presque empoché une grande partie

Rex

Liz Hurley a auditionné pour le rôle de Cassandra[/caption]

Le rôle de Del n’était pas le seul rôle qui a été disputé par un certain nombre de visages célèbres – la petite amie de Rodney, Cassandra, était également difficile à choisir.

L’auteur Mike Jones a révélé que la star “la plus remarquable” qui avait essayé le rôle était Liz Hurley et elle a donné une audition “enthousiaste”.

Cependant, il a ajouté: “On a estimé qu’elle était peut-être un peu trop glamour pour, comment puis-je le dire diplomatiquement, notre frère dégingandé Trotter.”

Finalement, le rôle a été pris par Gwyneth Strong en 1981 et elle est apparue dans 21 épisodes.

La blague grossière était une “erreur”

Parallèlement aux scènes hilarantes qui se déroulent à l’écran, de nombreux téléspectateurs ont un petit rire effronté au nom de l’entreprise de Del.

C’est parce que les initiales de Trotter’s Independent Traders épellent « tit ».

John a admis: “J’aimerais dire que c’était délibéré depuis le début, mais ce n’était pas le cas, c’était un pur accident.”

La vérité derrière le vrai Del Boy

John s’est inspiré pour Del du marchand douteux Chicky Stocker, que l’écrivain a décrit comme un “homme dur” qui “s’habillait toujours très soigneusement”.

Il a admis que le Londonien de la classe ouvrière n’était pas quelqu’un “que vous feriez tout pour ennuyer” et qu’il s’est inspiré pour Del de certaines de ses cascades, y compris la flagellation de parfums douteux.

« J’ai découvert pourquoi c’était si bon marché. Quand vous avez enlevé le haut, ça sent bon, mais quelques jours après, ça sent l’eau de chou », a déclaré John.

Sir David a aidé à concevoir le look de Del et s’est inspiré de personnes qu’il a rencontrées alors qu’il travaillait comme électricien, notamment le manteau en poil de chameau emblématique et des bijoux surdimensionnés bon marché.

De manière amusante, une grande partie du bling était de si mauvaise qualité qu’il devait être remplacé à chaque série car la peinture dorée s’effacerait – à l’exception d’un article, un collier en «D» sur mesure qui coûtait 70 £.

Inspiration de slogan

Calypso

Lovely Jubbly était le slogan d’une marque de sucettes glacées[/caption]

En plus de sa valise pleine de marchandises douteuses, Del était également armé d’un certain nombre de slogans et de phrases françaises cassées – utilisées à tort dans une tentative ratée de paraître plus intelligent.

L’un de ses favoris était “Bonnet de douche”, qui signifie bonnet de douche et a été repéré par John dans une chambre d’hôtel à Ramsgate, dans le Kent.

Les autres mots français mal utilisés de Del comprenaient «Mange tout», ce qui signifie pois mange-tout, pas «pas de problème»; “Au revoir” signifiant au revoir, pas “bonjour” ; et “pot purri”, qui est une plante parfumée séchée – pas une expression d’incrédulité.

Son plus célèbre, “Lovely jubbly”, est tiré de la marque de sucettes glacées Jubbly, célèbre dans les années 50.

Complot du deuxième millionnaire

Les téléspectateurs se sont réjouis lorsque le rêve de Del et Rodney de devenir millionnaires s’est enfin réalisé grâce à une vieille montre de poche cachée dans leur garage.

Dans un cas bizarre de fiction imitant la vie, le garde-temps décrit comme une “moins-montre” Harrison dans l’épisode existe réellement et est manquant.

Cependant, ce n’était pas la seule chance pour les garçons de faire fortune.

En savoir plus sur le soleil LAISSEZ LES CHIENS DORMIR MENTIR Nous avons transformé notre chien de compagnie en tapis ornemental pour notre salon OH BÉBÉ J’ai 22 ans, une maman de trois enfants ET maintenant je suis enceinte de jumeaux – les gens pensent que je suis folle

En 2003, lorsque les acteurs et l’équipe se sont réunis pour filmer trois nouveaux épisodes, il était prévu que Del apparaisse dans Who Wants To Be A Millionaire?

Cependant, l’idée a été mise en conserve après que ses rivaux ITV et la BBC n’aient pas pu s’entendre sur les conditions.