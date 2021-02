Voici le dilemme auquel sont confrontés les pronostiqueurs pour le Super Bowl de dimanche:

Seuls les imbéciles parient contre Tom Brady. Ou contre Patrick Mahomes.

Nous y sommes donc, avec un match de championnat de la NFL à l’heure dont beaucoup s’attendaient à ce qu’il soit retardé, s’il est joué du tout. Deux des équipes qui ont le mieux navigué à travers les protocoles COVID-19, puis ont montré leurs marchandises de manière impressionnante lors des concours pour le titre de la conférence, partageront la scène au, de tous les endroits, au stade Raymond James.

Oui, la maison des Buccaneers de Tampa Bay, qui, dimanche, deviennent la première équipe à jouer dans un Super Bowl dans son propre bâtiment. Sorte de personnages avec Brady sous la main après tout son travail magistral (et six anneaux) en Nouvelle-Angleterre.

Ce furent 20 années formidables et à la fin de la journée, j’ai eu l’opportunité de devenir joueur autonome, a déclaré Brady. J’ai évalué différentes opportunités et j’ai simplement essayé de prendre la meilleure décision possible pour moi et ma famille. J’ai choisi Tampa et ça a été une expérience incroyable.

Surtout ces derniers temps, bien que ce ne soit guère surprenant pour un gars dont les 33 victoires en séries éliminatoires chevauchent le peloton des quarts. Tampa Bay (14-5) a remporté trois matchs éliminatoires consécutifs sur route, y compris à deux endroits intimidants le Superdome à la Nouvelle-Orléans et le Lambeau Field à Green Bay pour revenir à la maison.

Brady n’est pas imbattable dans le grand match, bien sûr. En plus de battre deux fois les Rams et de gagner les Panthers, les Eagles et deux cadeaux, des Falcons et des Seahawks, ses Patriots sont tombés deux fois contre les Giants et une fois contre Philadelphie. Quoi qu’il en soit, amener les Bucs ici à sa première saison complète et pendant une pandémie est spécial.

C’est une histoire intrigante, a déclaré Brett Favre. Je sais qu’il n’y a pas eu une histoire comme celle-ci, un gars allant à son 10e Super Bowl, peu importe avec qui il est. Mais avec une nouvelle équipe, une pandémie, et quand je dis pandémie… c’est déjà assez dur de changer d’équipe pour n’importe qui à n’importe quel niveau, mais en tant que quarterback c’est toujours plus dur, surtout si la terminologie et les concepts offensants vous sont totalement étrangers. Et vous ne pouvez pas travailler avec l’équipe. Je ne peux qu’imaginer à quel point ce serait difficile: montrons-nous pour le premier match et j’espère qu’il saura à quoi je pense et je saurai ce qu’il pense.

Favre, travaillant pendant la semaine du Super Bowl pour SiriusXM NFL Radio, pense également que Mahomes a suffisamment écouté le fait de faire face à Brady. Favre a fait face à une situation similaire pour la saison 1997 en tant que leader du champion en titre Packers lorsqu’ils sont allés au Super Bowl contre un vétéran QB se dirigeant vers le Hall of Fame à John Elway.

Je suis sûr que Patrick en a entendu beaucoup jusqu’à ce qu’il soit bleu au visage, qu’est-ce que ça fait de jouer contre Tom Brady dans le Super Bowl? Dit Favre. «Il a joué contre lui en séries éliminatoires et en matchs (de saison régulière) …

« Comment vous sentiriez-vous s’il gagnait son nombre de Super Bowls? » Je suis sûr que Patrick l’a géré avec grâce. Tout comme moi: John est venu près de nombreuses années, c’est peut-être sa dernière opportunité, comment vous sentiriez-vous Brett?

Mahomes ne pense à rien d’autre qu’à une victoire. C’est ainsi que les athlètes professionnels, en particulier les superstars, sont construits.

J’essaie de trouver un moyen de répéter, de trouver un moyen de gagner un deuxième championnat et de trouver un moyen de faire tout ce que je peux pour gagner avec cette équipe, a déclaré Mahomes. Vous n’obtenez pas ces opportunités chaque année… vous ne voulez donc pas regarder en arrière et avoir des regrets.

La ligne est de 3 1/2. Pro Picks aime ce demi-point.

CHEFS, 30-27

___

RECORD 2020

La semaine dernière: tout droit: 0-2. Contre propagation: 1-1

Saison: Tout droit: 176-90-1. Contre propagation: 132-117-8

Meilleur pari: tout droit: 14-5. Contre propagation: 10-9

Spécial bouleversé: tout droit: 8-10. Contre propagation: 8-8-2

___

