Seuls les fans de Connect sont furieux alors que le spectacle est annulé pour le rugby

Les fans de ONLY Connect vont devoir obtenir leur dose de quiz quotidien ailleurs pendant un certain temps après l’annulation et le déplacement de l’émission à cause du rugby.

L’animatrice Victoria Coren-Mitchell a partagé la nouvelle sur Twitter en écrivant : « Only Connect n’est pas diffusé aujourd’hui à cause du rugby ! Voici un publireportage connexe.

Le jeu télévisé bien-aimé Only Connect a été déplacé de son créneau du lundi[/caption]

Le message était accompagné d’un clip du studio Only Connect, avec deux équipes s’affrontant pour déchiffrer le code mis devant elles avec la catégorie TV Quiz Scheduling.

Quand quelqu’un a finalement obtenu la réponse, il a révélé: “Only Connect est généralement le lundi mais le sera le mardi pendant les quatre prochaines semaines.”

À sa place, les téléspectateurs verront plutôt Tonga contre le Pays de Galles dans un affrontement pour la Coupe du monde de rugby.

La page Twitter officielle du championnat a répondu en code, en écrivant: «Frst Grdeners Wrld, nw nly Cnnct. Thnks fr ndrstndng Vctr, Mndy wll byrs gn sn. (First Gardeners World, maintenant Only Connect. Merci d’avoir compris Victoria, les lundis seront bientôt de nouveau à vous.)

Mais d’autres fans n’étaient pas si compréhensifs et pensaient plutôt qu’il était injuste que leur émission préférée soit lancée en faveur du rugby.

“Pourquoi ne peuvent-ils pas mettre le rugby sur BBC 1, sûrement personne ne regarde cette chaîne le lundi soir de toute façon !” a écrit un fan.

Alors qu’un autre a répondu: “c’est déchirant !! Je doute que beaucoup d’entre nous ne connectent que les fans qui aiment le changement, sachant quelle est la démographie.

« Rêve du jour où le rugby (ou équivalent) sera remplacé par Only Connect. Nous sommes la majorité, sûrement ? a plaisanté un troisième.

Cependant, d’autres pensaient que la BBC aurait pu bénéficier du fait que l’émission soit simplement déplacée ailleurs pour tirer le meilleur parti de ses chaînes de diffusion.





“Et bien ce n’est pas juste. Pourquoi le rugby a-t-il la priorité sur votre émission – qu’y a-t-il de mal à le coller sur BBC3 ou 4 ? » dit l’un.

Tandis qu’un second se demandait : « Pourquoi la @BBC n’a-t-elle pas mis le rugby ou la soirée quiz sur BBC4.

“Sûrement une meilleure utilisation des ressources que les répétitions de Some Mothers Do ‘Ave ‘Em, Reggie Perrin et Yes Minister qui ont été montrées à plusieurs reprises auparavant.”

Only Connect sera diffusé les mardis à 19 heures pendant les quatre prochaines semaines sur BBC Two, et est également disponible sur BBC iPlayer.

Victoria Coren-Mitchell a assuré aux fans qu’ils seraient de retour les mardis à la place[/caption]

