Seuls les fans de Connect dénoncent une bévue flagrante lors d’un jeu télévisé, mais pouvez-vous repérer ce qui ne va pas ?

Les fans de ONLY Connect ont dénoncé une erreur flagrante dans le dernier épisode de la série.

Le programme de quiz de la BBC Two a été diffusé hier soir et est présenté par Victoria Coren Mitchell.

Les questions de l'émission couvriront n'importe quel sujet, et beaucoup peuvent nécessiter une connaissance à la fois des domaines obscurs et de la culture populaire.

Il voit des équipes s’affronter dans un tournoi pour trouver des liens entre des indices apparemment sans rapport.

Les questions de l’émission couvriront n’importe quel sujet, et beaucoup peuvent nécessiter une connaissance à la fois des domaines mystérieux et de la culture populaire.

Lorsqu’ils sont présentés avec les indices, les concurrents ne sont pas informés du type de connexion, et en tant que telle, une partie du gameplay consiste à établir si la connexion est thématique, linguistique, factuelle ou mathématique.

Mais une question sur le dernier épisode a laissé les téléspectateurs frustrés alors qu’ils accusaient l’émission d’avoir donné un point à une équipe lorsque la réponse était fausse.

S’adressant aux médias sociaux, un téléspectateur a déclaré: “Encore une fois, une réponse sur #onlyconnect est acceptée même si elle est fausse. ABC et Taxi. @BBCTwo @VictoriaCoren.

Dans la question ABCD, les autres réponses de la séquence sont sûrement des acronymes. CAB n’est pas un acronyme pour Taxi. #OnlyConnect », a déclaré un autre.

Pendant ce temps, les téléspectateurs étaient récemment moins satisfaits d’un concurrent sur Only Connect qui prétendait être trop “adulte” pour connaître la réponse à une question sur les films Twilight.

La candidate Kat Brown a laissé les téléspectateurs stupéfaits à la maison lorsqu’elle a semblé snober la perspective de connaître une question sur la franchise de films populaire dans le jeu-questionnaire notoirement élevé.

Les commentaires sont venus alors qu’elle et ses deux coéquipiers tentaient de trier les mots en quatre catégories où il y avait un lien.

Avec la moitié des mots correctement triés et identifiés, les coéquipiers de Kat ont remarqué les noms de famille Swan et Cullen, les noms de famille des deux personnages principaux de Twilight, Edward Cullen et Bella Swan.

Après que sa coéquipière Sara ait identifié le nom Black comme étant lié au personnage de Taylor Lautner, Jacob Black, elle a préconisé d’en faire la réponse finale de l’équipe.

