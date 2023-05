Washington s’est opposé à toute réconciliation entre Damas et ses voisins, selon Pékin

La décision de la Ligue arabe ce mois-ci de réadmettre la Syrie après une absence de près de 12 ans devrait être considérée comme un développement positif par toutes les nations autres que les États-Unis, a affirmé le ministère chinois des Affaires étrangères, affirmant que la réconciliation signale le déclin du pouvoir de Washington dans le région.

« Sous quelque angle que ce soit, le retour de la Syrie dans la Ligue arabe est quelque chose dont on peut se réjouir, sauf pour un certain pays », Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lundi lors d’un point de presse à Pékin. Il a ajouté que les responsables américains « sans vergogne critiqué » la décision et fait pression sur les alliés pour qu’ils ne normalisent pas les relations avec la Syrie. « En fait, c’est à cause de la pression et des sanctions américaines que la Syrie a subi 12 ans de guerre avec des conséquences catastrophiques connexes qui durent jusqu’à présent. »

Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ont convenu la semaine dernière de réadmettre la Syrie, mettant fin à une suspension qui avait commencé en 2011, lorsque Damas avait refusé d’accepter le plan du groupe visant à mettre fin à une guerre civile dans le pays. Certains des pays qui se sont joints aux États-Unis pour faire pression pour un changement de régime en Syrie ont pris des mesures pour se réconcilier avec le gouvernement du président Bashar al-Assad ces derniers mois. La guerre a déplacé plus de 13 millions de personnes et tué environ 300 000 personnes.

La levée de la suspension de la Ligue arabe en Syrie apportera plus de paix et de stabilité au Moyen-Orient et servira les intérêts à long terme des États arabes, a déclaré M. Wang. « Les États-Unis et une poignée de pays appellent leur façon de jouer le jeu « les règles » et le changement de régime dans d’autres pays « printemps ». Et [they] condamner toute action qui ne sert pas leurs intérêts hégémoniques égoïstes. Ce genre de politiquement correct tordu ne les mènera plus nulle part.

Le retour de la Syrie dans la Ligue arabe prouve une fois de plus que lorsque l’ombre des États-Unis se rétrécit, la lumière de la paix se répand.

Les forces d’Assad ont repris le contrôle d’environ les deux tiers de la Syrie ces dernières années, battant les rebelles soutenus par les États-Unis et les combattants étrangers avec l’aide de la Russie et de l’Iran. Les forces américaines occupent illégalement des zones riches en pétrole du nord-est de la Syrie depuis 2014, violant la souveraineté du pays.

La décision de la Ligue arabe de rétablir la Syrie intervient deux mois après que la Chine a négocié un accord pour rétablir les relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et l’Iran, dont l’âpre rivalité a alimenté les tensions géopolitiques dans la région pendant des décennies. L’ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, parmi d’autres observateurs, a fait valoir que l’accord démontre une diminution de l’influence américaine dans le monde.

