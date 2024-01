Seuls les dictateurs interdisent la liberté de la presse

Nikki Haley se présente comme l’adulte dans la pièce – mais du point de vue de ce journaliste, elle ne semble être rien de plus qu’une enfant mesquine, à la peau fine et irritable.

Peut-être pire.

Vendredi, la campagne de Haley a exclu les journalistes de DailyMail.com de son rassemblement dans le New Hampshire – et a ensuite informé le site Web, l’un des plus grands médias en ligne de langue anglaise au monde – qu’ils seraient bannis de tout événement futur.

De quoi se demander : est-ce que quelque chose a déteint sur l’ancienne ambassadrice de l’ONU alors qu’elle était assise à côté de la Russie, de la Chine et de l’Iran ?

Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne au pays de la liberté et au pays des courageux.

Alors, que s’est-il passé de si horrible, si horrible, si hors des limites que cela méritait une condamnation à mort pendant la campagne électorale ?

Rien de plus que des journalistes qui font leur travail.

Plus tôt vendredi, DailyMail.com a fait état de nouvelles sources exclusives alléguant qu’Haley avait menti en 2010 lorsqu’elle avait nié avoir eu deux prétendues relations extraconjugales.

Les réclamations initiales étaient basées sur les déclarations sous serment de Will Folks, 49 ans, et de Larry Marchant, 61 ans.

Les deux hommes de Caroline du Sud auraient eu des relations sexuelles séparées avec Haley alors qu’elle était législatrice de l’État de Caroline du Sud et avant de devenir gouverneur de l’État de Palmetto en 2011.

Le nouveau rapport – basé sur les affirmations de plusieurs sources du Parti républicain « intimement au courant » des allégations – est que les infidélités présumées de Haley étaient largement connues dans les cercles politiques de Caroline du Sud.

Ainsi, cette semaine, conformément aux bonnes pratiques journalistiques, DailyMail.com a contacté la campagne Haley et leur a offert l’opportunité de commenter.

Mais au lieu d’émettre un déni furieux, ou, en fait, de faire un quelconque commentaire, Haley a répondu par une crise de colère anti-américaine et antilibérale.

La question est : pourquoi ne pas répondre à DailyMail.com et réfuter les nouvelles affirmations ?

Je ne peux pas répondre à cette question.

De plus, DailyMail.com n’est guère hostile à la campagne de Haley.

Mercredi, le site a publié un article d’opinion du juge bien-aimé de la salle d’audience télévisée – la juge Judy.

“Il m’en faut beaucoup pour soutenir si fortement un candidat”, a écrit le juge Sheindlin. “Mais l’intégrité, l’intelligence, l’énergie et l’expérience de Nikki Haley parlent d’elles-mêmes.”

Larry Marchant Jr., 61 ans, lobbyiste à Columbia, Caroline du Sud, a affirmé avoir eu des relations sexuelles avec Haley dans sa chambre d’hôtel lors d’une conférence à Salt Lake City en juin 2008.

Will Folks, 49 ans – consultant en communication de Haley – a allégué qu’il avait eu une relation sexuelle avec le législateur de Caroline du Sud de l’époque.

Bien sûr, on peut comprendre pourquoi le gouverneur serait personnellement décontenancé par ce rapport, mais ce rapport incontestablement légitime va droit au cœur de la raison d’être de Haley.

Si elles s’avèrent vraies, ces allégations sapent l’un de ses principaux arguments : le service de son mari dans la Garde nationale de Caroline du Sud est l’un des moteurs de sa candidature.

«Je fais cela pour mon mari et ses frères et sœurs militaires. Ils doivent savoir que leur sacrifice compte », dit souvent Haley.

Et ce n’est pas tout.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’un débat si Donald Trump avait le « caractère » pour être à nouveau élu président, Haley a répondu que la « clarté morale » était une condition préalable pour occuper ce poste.

Vous voyez, Missus Haley, c’est un entretien d’embauche. Pas un sacre ni une rampe de lancement pour vos ambitions.

Si vous souhaitez occuper le même poste que George Washington, Teddy Roosevelt et Ronald Reagan, vous devrez faire face à quelques questions difficiles, voire inconfortables.

Ce n’est pas le rôle des journalistes de lécher les bottes des hommes politiques.

C’est notre devoir de garder les pieds sur le feu.

Haley a exposé une rue autoritaire. Et ce n’est pas la première fois qu’elle s’oriente vers des attaques despotiques.

Rappelez-vous comment Haley a appelé les sociétés de médias sociaux à interdire aux utilisateurs anonymes de publier sur leurs plateformes. À l’ère des places publiques numériques, c’est une perspective effrayante.

Il est désormais juste de se demander : quel type d’administration Nikki Haley dirigerait-elle si elle piétinait de manière aussi imprudente la liberté de la presse ?

Donald Trump a qualifié les médias d’« ennemis du peuple ». Le téméraire Joe Biden évite les questions des journalistes à presque chaque occasion.

Si elles s’avèrent vraies, les allégations sapent l’un de ses principaux points de discussion : le service de son mari (ci-dessus derrière Haley) dans la Garde nationale de Caroline du Sud est une force motrice derrière sa course.

L’administration Obama a qualifié sans vergogne Fox News Channel d’organisation de presse illégitime, a ciblé ses journalistes avec des écoutes téléphoniques et le président Obama a refusé de participer à leurs émissions.

Devons-nous attendre la même chose de la part de la présidente Haley ?

Non, les journalistes américains devraient prendre les événements de vendredi à la légère – et ils ne l’ont pas fait par le passé.

“Donald Trump vient d’interdire aux journalistes du Washington Post d’assister aux événements de la campagne. Cela devrait vous déranger », écrivait le Washington Post en 2016.

Qu’en dis-tu maintenant, WaPo ?

C’est un jeu très dangereux auquel Nikki Haley joue.

Si cela relève de la mesquinerie, cela cache une puérilité qui ne devrait pas exister dans le Bureau Ovale.

Si c’est une stratégie, c’est idiot. Cela n’aura pas le moindre impact sur la façon dont les journalistes honnêtes la couvrent.

S’il s’agit de représailles brutales, eh bien, c’est alarmant.

Le problème avec Nikki, c’est qu’elle est une marionnette mondialiste. Si cela n’est pas le signe d’un élitisme sourd, je ne sais pas ce que cela signifie.

Vous pouvez interdire les journalistes de vos événements, Madame l’Ambassadrice. Mais on ne pourra jamais empêcher les médias américains de rechercher la vérité.

C’est honteux que vous ayez même essayé.