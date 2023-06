Seuls les députés se soucient du feuilleton de Westminster … les vraies personnes se soucient des politiques

VOICI quelque chose qui m’énerve chez les cons intelligents comme moi.

Nous aimons qu’on sache que nous nous intéressons tant à la politique.

Ce qui nous fascine vraiment dans la politique, c’est le feuilleton télévisé – le drame, les intrigues, les secrets et les mensonges Crédit : Alamy

Les électeurs du Brexit à l’époque étaient engagés dans la politique, dans la politique réelle Crédit : Alamy

Nous faisons cela pour démontrer à quel point nous sommes bien informés et à quel point nous nous soucions de ce grand pays qui est le nôtre.

Mais on se flatte, car ce n’est pas tout à fait juste.

Si nous sommes honnêtes, ce qui nous fascine vraiment dans la politique, c’est le feuilleton. Le drame, les intrigues, les secrets et les mensonges.

Il s’agit de l’acquisition du pouvoir. C’est un sport sanglant, et nous adorons ça.

Tout cela est très amusant, mais cela ne nous mène nulle part.

Et ce n’est pas, j’imagine, ce dont vous, lecteurs de ce journal, vous souciez vraiment.

Ce qui compte n’est pas la ruée inconvenante pour le pouvoir, c’est ce qu’ils font avec ce pouvoir.

En d’autres termes, il s’agit de politique réelle – de, vous savez, des choses qui vous affectent, vous et les vôtres.

Il s’agit de trouver un logement à louer, ou d’accéder à un logement social.

Ou trouver l’argent pour payer votre hypothèque.

Et mettre de la nourriture sur la table de votre famille.

Et faire éduquer vos enfants et prendre soin de vous-même dans la vieillesse, et en cours de route avoir accès aux soins de santé dont vous avez besoin ?

Je doute que vous soyez très intéressé par les hommes et les femmes privilégiés qui se crient dessus, font des promesses folles et des critiques sauvages et pompent slogan après slogan alors qu’ils se grattent les yeux dans la ruée vers le pouvoir.

Je suis tout à fait sûr que ce sont des politiques réellement honnêtes dont vous voulez entendre parler.

Je n’ai vraiment compris cela que juste après le référendum de 2016.

J’ai été envoyé dans les West Midlands pour faire un documentaire, pour parler à beaucoup de gens des raisons pour lesquelles ils avaient voté pour le Brexit.

Ceci à un moment où le consensus des Restes métropolitains, en particulier dans le sud de l’Angleterre, était que la plupart des électeurs du Brexit étaient a) racistes et b) épais.

Il m’a fallu environ une demi-journée à parler aux gens pour confirmer mes soupçons que ce n’était pas le cas.

Tout le monde à l’époque était engagé dans la politique, dans la politique réelle.

Chacun avait une vision de la façon dont sa vie était devenue difficile et de la façon dont les choses pourraient s’améliorer.

Bien sûr, j’ai entendu des choses naïves, carrément fausses et, oui, offensantes.

Mais ce que j’ai entendu en grande majorité, c’était des gens qui posaient des questions sincères sur la Grande-Bretagne et cherchaient des réponses intelligentes.

Pendant ce temps, de retour à Londres, la semaine même où j’ai appris à connaître tous ces gens, nous avons eu la plus dramatique des semaines politiques. Oh, c’était passionnant.

Lutte pour le pouvoir

Boris avait baisé David mais Michael a ensuite baisé Boris et Theresa a fini par devenir Premier ministre.

À la fin d’une journée particulièrement dramatique, je m’étais arrangé pour retrouver de nombreuses personnes avec qui j’avais parlé, dans un pub appelé The Wonder, à Tipton.

Depuis 2016, la politique a surtout porté sur le sport sanguinaire plutôt que sur ce qui intéresse les vraies personnes Crédit : PA

Dans l’attente de discuter du drame de ce jour-là à Westminster, je suis allé me ​​regrouper dans l’endroit, criant avec enthousiasme à propos de tout le feuilleton.

Je n’oublierai jamais leur réaction.

Ils ont juste haussé les épaules. Ces gens que je connaissais s’intéressaient à la politique n’auraient pas pu être moins intéressés par ce genre de politique – la lutte pour le pouvoir, le sport sanglant.

Cela m’a appris une énorme leçon. C’est la vraie politique qui intéresse les gens.

Et je suis sûr que c’est plus vrai que jamais.

Nous sommes dans les trucs bruns et, alors que tout le monde s’en prend à tout le monde est plutôt agréable à regarder pour certains d’entre nous, la plupart d’entre vous savent très bien que rien de tout cela ne nous mène nulle part rapidement.

A BAT & BALLS UP, BEN

QUELQUE CHOSE de profond s’est passé au cricket.

L’Angleterre s’est déclarée avant la fin de la journée d’ouverture du premier Ashes Test, avec l’un des plus grands batteurs du monde, Joe Root, toujours dans le pli.

L’équipe du capitaine Ben Stokes a perdu de peu contre l’Australie à The Ashes Crédit : Fonctionnalités Rex

Extraordinaire, étant donné que nous aurions pu en faire encore, qui sait, 40 courses précieuses.

Mais la logique du capitaine Ben Stokes était que la déclaration donnerait à l’Angleterre l’opportunité de lancer une poignée d’overs délicats en Australie, de prendre quelques guichets et de terminer la journée en tête.

Aucun guichet n’est tombé ce vendredi soir et quatre jours plus tard, l’Australie a battu l’Angleterre par la plus petite des marges.

Les 40 points que l’Angleterre aurait pu obtenir s’ils n’avaient pas été déclarés auraient bien pu nous faire gagner.

C’était donc une décision folle et mauvaise, n’est-ce pas ?

Eh bien, non, pas vraiment.

Il y a quelque chose de vraiment important à saisir ici, dans la vie comme dans le sport.

Ce n’est pas parce qu’une décision n’a pas abouti au résultat que vous vouliez que c’était la mauvaise décision.

C’est probablement un mauvais exemple, mais si vous aimez jouer et que vous voyez un cheval courir dont vous savez qu’il devrait être au prix de 4-1, et qu’il est proposé à 10-1, vous pourriez bien y mettre quelques livres.

Si et quand ce cheval ne gagne pas, cela ne signifie pas que vous avez pris la mauvaise décision.

Si vous décidez d’emmener votre famille en camping, que tout le monde déteste cela et que vous passez un moment terrible, cela ne rend pas la décision mauvaise.

Vous avez essayé.

Pour pousser cette idée à l’extrême, si votre mariage prend fin (peut-être à cause d’un terrible voyage de camping), cela ne signifie pas nécessairement que c’était la mauvaise décision de se marier avec cette personne en premier lieu.

Cela dit, j’aurais vraiment aimé que le skipper ne l’ait pas fait.

Le résultat à Edgbaston a gâché mon été avant même qu’il ne commence.

Je ne peux pas te quitter des yeux, génie Gina

I SAW Dear England au National Theatre cette semaine, la pièce de James Graham sur le changement de culture de l’équipe de football d’Angleterre sous Gareth Southgate, jouée par Joseph Fiennes.

Aucun fan de football qui ira le voir ne sera déçu.

La superbe Gina McKee joue la psychologue du sport Pippa Grange dans Dear England Crédit : BBC

Elle est aussi incroyable qu’elle l’était il y a un quart de siècle dans Nos amis du Nord Crédit : BBC

Aucun non-fan de football non plus. C’est brilliant.

La psychologue du sport Pippa Grange est jouée par Gina McKee, que je ne peux pas quitter des yeux, pas plus que je ne le pouvais il y a plus d’un quart de siècle lorsque je l’ai rencontrée pour la première fois dans la brillante série télévisée Our Friends In The North. .

L’enquête Covid est en cours et durera toujours et un jour.

Espérons que nous finirons par apprendre de nos erreurs afin d’être mieux préparés la prochaine fois.

Tel est, ou devrait être, l’objectif principal de l’enquête.

Mais je me demande si nous y arriverons un jour. Il va être difficile de découvrir la vérité quand tant de joueurs clés auront du mal à défendre leurs records, quoi qu’il arrive.

Nous sommes tous désespérés de savoir qui a laissé tomber la balle, fait les mauvais appels et, par des moyens justes et fautifs, a utilisé la crise pour s’enrichir.

Les doigts seront pointés et le jeu du blâme se jouera jusqu’au bout.

Où cela nous mènera-t-il ?

Dans l’Afrique du Sud post-apartheid, ils avaient un processus de vérité et de réconciliation, encourageant les aveux et offrant des amnisties, dans le but de tirer des leçons, de tracer une ligne et d’avancer.

Le tout dans l’espoir de générer moins de chaleur que de lumière.

Peut-être avons-nous besoin de quelque chose de similaire ici.

OH LA JOIE DU CALME

Préparons-nous pour un gros week-end de, euh, pas de sport.

À l’exception notable de la ligue de rugby, du cricket féminin Ashes et du Royal Ascot, il n’y a pas de grands événements dans les sports majeurs.

Les gens s’amusent peut-être à Glastonbury, mais seul le sport conviendra à Adrian – et il n’y a pas de grands événements ce week-end Crédit : Getty

Et c’était bouleversant de voir Rory McIlroy ne pas gagner le golf de l’US Open Crédit : Getty

Qu’allons nous faire? Où d’autre pouvez-vous trouver le genre de joie que seul le sport peut apporter ?

Il existe de nombreuses routes vers le plaisir, le bonheur et la satisfaction.

Un pique-nique, une promenade dans le parc ou un après-midi de farniente dans le jardin, dans un jardin de pub ou à la plage.

Mais ce sont des formes douces et apaisantes de joie tranquille.

Rien de tout cela, ni regarder de la musique, du théâtre ou de la comédie, ou quoi que ce soit d’autre dans votre sac, ne vous procurera le genre de joie que procure le sport.

Bien qu’ils soient, aucun ne vous fera frapper l’air ou crier votre tête.

Vous ne serez pas en train d’étreindre ou d’embrasser des étrangers. Seul le sport vous amène à ce niveau de joie.

Pour être juste, il y aura des coups de poing, des cris et des baisers d’étrangers à Glastonbury, mais c’est ce qui se passe si vous êtes dehors toute la journée et toute la nuit avec accès à toutes sortes de substances mais pas aux toilettes.

Non, seul le sport fera l’affaire. Comment vais-je passer le week-end sans elle ?

Je vais être honnête, ça ira. La raison pour laquelle le sport peut nous élever à un état de joie hystérique est qu’il a aussi le potentiel de provoquer l’effet inverse.

Personne n’a jamais maudit, pleuré et cherché un chat à frapper parce qu’un pique-nique avait été une déception.

Ou un comédien n’avait pas été très drôle. Ou un groupe n’avait pas joué votre morceau préféré.

Oh non, seul le sport peut vous détruire. Sans ce désespoir, il ne peut y avoir de joie folle.

Chaque match, chaque concours, est un jeu à somme nulle. Le bonheur fou d’un côté est le chagrin fou de l’autre.

Ce mois-ci seulement, je me suis énervé en voyant Rory McIlroy ne pas gagner le golf de l’US Open.

De plus, en tant que fan de l’équipe de football de Croatie, j’ai vécu 120 minutes d’un 0-0 mordant, seulement pour qu’ils perdent ensuite contre l’Espagne aux tirs au but en finale de la Ligue des Nations.

Et en écoutant les derniers instants du premier test de cricket de The Ashes, j’ai failli conduire la voiture hors de la route.

Comment vais-je m’en passer tout ce week-end ? Très bien, merci. J’ai besoin de la pause.