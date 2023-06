Seuls les cerveaux les plus intelligents de Grande-Bretagne peuvent obtenir les réponses au nouveau quiz de Channel 5 Puzzling – voyez combien vous pouvez en obtenir

THINKING majuscules. Seuls les plus intelligents obtiendront les meilleures notes dans le nouveau jeu-questionnaire captivant de Channel 5, Puzzling.

L’historienne de la télévision Lucy Worsley est à la tête de l’époustouflant, qui a été lancé jeudi.

Télévision 12 mètres

Les compétences linguistiques, le calcul, la pensée latérale, l’intelligence visuelle et la mémoire sont tous mis à l’épreuve.

Vous pensez être à la hauteur ? Joshua Saunders fournit les questions de Puzzling que vous pouvez essayer en solo ou en équipe. Bonne chance!

Réponses ci-dessous.

Puzzling est diffusé à 20h le jeudi sur Channel 5, ou en streaming sur My5.

Premier tour : En d’autres termes CHOISISSEZ les synonymes et les termes interchangeables pour les mots de droite. Regardez bien les thèmes des catégories, qui sont là pour vous donner un indice. Thème : Musique Saut à la mode Roches ondulantes Thème : Cinéma Balade en bateau avec un chat mâle Conte de jouet Thème : Londres Applaudir le mauvais acteur Porte noble Thème : Romans Le meurtre est révélé Ticker de ténébrosité

Deuxième tour : les briseurs de règles DITES quelle réponse est la plus impaire dans chaque catégorie en trouvant une règle qui relie les trois autres. Indice : les détectives A. Adieu, ma belle B. Le grand sommeil C. Le faucon maltais D. Le long au revoir Indice : Chevaux A. Rhum rouge B. Ballabriggs C. Nijinski D.Minella Times Indice : Compagnons A. Émilie B. Elisabeth C. Carol D.Rachel Indice : Itinéraire Une paille B. Puanteur C. Arrêts D. Histoire Indice : Nature A. Chauve B. Botté C. Coupe-gorge D. Couronné

Troisième tour : Imaginez ceci

Quelles sœurs royales ?

A quelle heure dans le miroir ?

Combien de cube ?

Quatrième manche : la finale SI votre cerveau n’a pas explosé, bravo ! Vous êtes sur la dernière ligne droite. Répondez à ces questions, puis comptez vos scores. 1. Quel mot correspond au milieu ? Londres ______ Chemin de fer 2. Les lettres de ce sport ont été décalées d’une place dans l’alphabet, pouvez-vous trouver ce que c’est ? DSJDLFU 3. C’est une anagramme de quel film ? ACTINITE 4. Quel mot correspond au milieu ? Danse ______ Victoria

RÉPONSES:

Premier tour : 1. Hip-hop ; 2. Pierres roulantes ; 3. Tom Cruise; 4. Histoire de jouets ; 5. Clapham ; 6. Haute porte ; 7 Un meurtre est annoncé; 8 Au cœur des ténèbres

Deuxième tour : 1. C, tous les autres livres figurent dans la série télévisée Philip Marlowe, Private Eye ; 2. C, tous les autres sont gagnants du Grand National ; 3. B, tous les autres ont épousé Ross Geller dans l’émission télévisée Friends; 4. D, tous les autres forment un nouveau mot lorsqu’ils sont épelés à l’envers ; 5. C, tous les autres sont des types d’aigle

Troisième tour : 1. Mary I et Elizabeth I ; 2. 1,50 ; 3. Neuf

Quatrième manche : 1. Souterrain ; 2. Cricket ; 3. Titanic. 4. Reine