Seuls les acteurs gays devraient jouer des personnages gays au cinéma et à la télévision, a insisté le scénariste acclamé par la critique Russell T Davies (photo).

Davies a déclaré que tous les personnages gays de son prochain drame de Channel 4 It’s A Sin sont joués par des acteurs gays car c’est le seul moyen d’assurer une représentation authentique.

La série suit les histoires tragiques de trois gays de 18 ans qui arrivent à Londres en 1981, au début de l’épidémie de VIH, et son casting de stars comprend Olly Alexander, Neil Patrick Harris et Stephen Fry.

Davies – qui était à l’origine de la renaissance de Doctor Who en 2005 – a déclaré que les réalisateurs devaient inciter les hommes homosexuels à jouer des rôles d’hommes homosexuels, car vous « ne noirciriez pas quelqu’un » de nos jours.

Il a insisté sur le fait qu’il « n’était pas réveillé à ce sujet » et a déclaré que l’idée « d’agir gay » n’était qu’un « tas de codes pour une performance » et n’était pas authentique.

Les acteurs hétérosexuels représentant des rôles homosexuels ont été critiqués par les critiques pendant des années – plusieurs étant accusés d’utiliser des stéréotypes nuisibles.

L’acteur le plus récemment dans la ligne de tir était James Corden dans son rôle de la star gay de Broadway Barry Glickman dans The Prom de Netflix.

Davies a déclaré à Radio Times: « Je ne suis pas réveillé à ce sujet, mais je suis fermement convaincu que si je jette quelqu’un dans une histoire, je le lance pour agir comme un amant, ou un ennemi, ou quelqu’un qui se drogue ou un criminel Saint.

«Ils ne sont pas là pour« agir gay »parce que« jouer gay »est un tas de codes pour une performance.»

Il a ajouté: « Vous ne jetteriez pas quelqu’un de valide et ne le mettriez pas dans un fauteuil roulant, vous ne noirciriez pas quelqu’un. »

Davies a déclaré que son dernier projet It’s A Sin – qui a commencé à tourner en octobre 2019 – est vaguement influencé par sa propre vie.

L’écrivain, qui est gay, n’avait que 18 ans lorsque la crise du VIH a commencé en 1981, mais il n’a pas contracté la maladie.

Davies – qui a relancé Doctor Who en 2005 – a déclaré que les réalisateurs devaient désigner des hommes homosexuels pour qu’ils jouent des rôles d’hommes homosexuels, car vous ne «noirciriez pas quelqu’un» de nos jours. D’autres films critiqués pour des acteurs jouant des rôles homosexuels incluent Tom Hanks à Philadelphie (photo)

L’acteur hétéro Sean Penn a remporté un Oscar en 2009 pour son rôle de militant des droits des homosexuels Harvey Milk dans Milk (à gauche). Cate Blanchett a été nominée en 2016 pour jouer une lesbienne dans Carol

Queer as Folk – sur la vie de trois hommes à Manchester – était le premier drame télévisé gay de Davies – et il a choisi des acteurs hétéros dans le rôle.

Dans sa minisérie de 2018 Un scandale très anglais, Hugh Grant, qui est hétéro, jouait Jeremy Thorpe tandis que sa série de 2015 Cucumber voyait également un acteur hétéro jouer un rôle gay.

D’autres films critiqués pour des acteurs jouant des rôles homosexuels incluent Jake Gyllenhaal et Heath Ledger dans Brokeback Mountain, Cate Blanchett dans Carol, Sean Penn dans Milk et Tom Hanks à Philadelphie.

Call Me By Your Name – qui a reçu un Oscar en 2018 – a présenté Armie Hammer en tant que personnage gay.

Timothée Chalamet joue son jeune amour.

Jake Gyllenhaal et Heath Ledger ont joué des personnages gays à Brokeback Mountain (photo)

Le réalisateur du film, Luca Guadagnino, a défendu le casting à l’époque, disant à The Independent: « Honnêtement, je ne pense pas avoir le droit de décider si un acteur est hétéro ou non.

«Oui, Armie est un homme hétéro avec une femme et des enfants et on peut en dire autant de Timothée.

Mais est-ce que je leur demande de jurer sur leur sexualité, sur leurs identités, sur leurs envies, avant de les lancer? Je ne.’

La co-vedette de Jame’s Corden, Andrew Rannells, qui est gay, a défendu le portrait de l’acteur d’un personnage gay dans Prom, affirmant que le casting de films consiste à trouver « la meilleure personne pour le travail ».

S’adressant au magazine Attitude, Rannells a déclaré qu’il pensait que la « représentation » dans les films et la télévision était importante, mais a ajouté que le réalisateur du film, Ryan Murphy, « recherchait avant tout des talents ».

Il a dit: « Vous savez, je fais des allers-retours à ce sujet. De toute évidence, la représentation est très importante, mais ce que je pense que Ryan fait si bien, vous savez, c’est la meilleure personne pour le poste, très franchement.