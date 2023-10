Seuls deux États prennent en charge les permis de conduire mobiles de Samsung au lancement

Samsung a annoncé cette semaine que Portefeuille Samsung prend désormais en charge les permis de conduire mobiles, une façon relativement nouvelle de s’héberger et de fournir une pièce d’identité lors de ses achats et de ses voyages. Cela s’appuie sur le travail récemment effectué par Samsung avec les identifiants universitaires, qui a été introduit il y a seulement quelques mois.

Détaillé aujourd’hui, les résidents de l’Arizona et de l’Iowa y ont accès en premier, car le DMV de ces États est apparemment en avance sur le jeu. Cela dit, Samsung affirme travailler avec d’autres États « à adoption précoce », mais n’a donné aucun nom.

Pour ceux qui recherchent un aperçu de la sécurité derrière cela, Samsung a partagé ce qui suit :

En partenariat avec IDEMIA, leader mondial des technologies d’identité et émetteur de 55 millions de documents d’identité par an aux États-Unis, y compris leurs équivalents numériques dans six États, Samsung utilisera la norme ISO/IEC 18013-5 pour mettre en œuvre des permis de conduire mobiles qui sont sécurisé, précis et privé.

Il s’agit d’identifications numériques certifiées, vérifiées et émises par les DMV de l’État. Les informations sur le permis de conduire mobile sont stockées en toute sécurité sur un appareil Samsung, tout en étant entièrement contrôlées par le titulaire du permis.