Seuls à la maison avec mon fils, nous décidons d’entrer dans la boyzone | Séamas O’Reilly

MTa femme m’appelle d’Irlande. Le bébé fait des siennes, mange à peine et refuse de dormir. Comme elle n’a pas de température, nous sommes contents qu’elle n’ait pas de fièvre et nous nous demandons à haute voix s’il y a une régression du sommeil que nous avons manquée. C’est probable, car nous réalisons qu’aucun de nous n’a utilisé le terme «régression du sommeil» depuis que notre fils avait son âge, alors que de telles expressions avaient une signification biblique pour nous deux. À l’époque, nous connaissions la chronologie des régressions du sommeil et des sauts de croissance comme s’il s’agissait de nos propres antécédents médicaux. Dans les années qui ont suivi, une combinaison d’expérience acquise, de confiance accrue et d’une quantité indéniable d’épuisement signifie que cela n’a pas été le cas avec notre fille, qui a été élevée, essentiellement, sur les vibrations.

J’essaie de consoler et de conseiller, mais je trouve que je ne peux pas être d’une grande aide. Je suis à Londres et elle est toujours à Dublin car nous n’avons pas de garde d’enfants cette semaine et ses parents, avec une grâce et une gentillesse que nous ne pourrons jamais rembourser, s’occupent du bébé pendant la journée pendant qu’elle travaille depuis leur chambre d’amis. Entre-temps, je suis rentré chez moi à Walthamstow avec notre fils, pour une semaine de parentalité en solo. Juste à temps pour la fête des pères, je m’attendais à ce que ce soit un test important de mon courage parental, mais l’expérience de ma femme a mis la mienne dans l’ombre, et je me tortille un peu en lui disant que nous avons passé un moment merveilleux.

Nous avons, cependant. Conscient que sa mère et sa sœur pourraient lui manquer, j’ai qualifié cette semaine de vacances folles avec son père qui aime s’amuser, en l’appelant « BoyzWeek ». J’avais en tête le genre de situation « NO RULEZ » que vous avez dans les films pour enfants des années 90, où la laisse est coupée et tout est permis. Des sandwichs au lait frappé et à la crème fouettée pour le petit-déjeuner, du skateboard à l’intérieur de la maison… ce genre de choses. C’est un témoignage de la puissance de la publicité qu’il a achetée, malgré le fait que ma femme et moi sommes parents de la même manière, mais j’ai dû faire preuve de créativité pour transformer BoyzWeek en une balade à sensations fortes sans escale.

En fin de compte, j’ai décidé de le laisser aller à la cour de récréation deux fois plus longtemps après l’école chaque jour et de mettre en place une configuration spéciale et passionnante de Snakes & Ladders où il peut monter des serpents s’il le souhaite (je ne peux pas). J’ai tracé la ligne en le laissant dormir dans son uniforme scolaire pour réduire le temps d’habillage le matin – une demande bizarre, rendue encore plus bizarre par mon souvenir immédiat d’avoir voulu faire la même chose à son âge – mais je l’ai laissé tomber au lit à côté de moi dès qu’il se réveille, afin qu’il puisse utiliser mon téléphone pour trouver des vidéos de calmars géants et me questionner sur des faits concernant les orques.

Ma femme trouve tout cela parfaitement charmant quand je lui en parle, mais elle est interrompue par les pleurs du bébé. Il n’y a que mon fils qui est capable d’arrêter les larmes, de prendre mon téléphone et de faire des grimaces jusqu’à ce que sa petite sœur soit réduite à des éclats de rire. ‘Pouvons-nous faire GirlzWeek bientôt?’ demande-t-il à sa mère, alors que je déroule la planche Snakes & Ladders avec un autre woop silencieux.

Avez-vous entendu Mammy mourir? de Séamas O’Reilly est maintenant disponible (Little, Brown, 16,99 £). Achetez une copie de gardienlibrairie à 14,78 £

Suivez Séamas sur Twitter @shockproofbeats