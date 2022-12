Seuls 8,8% des électeurs tunisiens se présentent aux élections que les critiques dénoncent comme une prise de pouvoir présidentielle

Seuls 8,8% des électeurs tunisiens ont voté lors des élections législatives de samedi, ont annoncé les autorités, après que la plupart des partis politiques eurent boycotté le vote comme une mascarade visant à renforcer le pouvoir présidentiel.

Le taux de participation provisoire est inférieur au taux d’inflation de 9,8 % de novembre, ce qui souligne les pressions économiques qui ont laissé de nombreux Tunisiens désillusionnés par la politique et furieux contre leurs dirigeants.

“Pourquoi devrais-je voter ?… Je ne suis pas convaincu par cette élection”, a déclaré Abdl Hamid Naji alors qu’il était assis près d’un bureau de vote samedi matin. “Lors des élections précédentes, j’étais le premier arrivé… Mais maintenant, je ne suis plus intéressé.”

L’élection intervient 12 ans jour pour jour après que le vendeur de légumes Mohamed Bouazizi s’est immolé par le feu lors d’un acte de protestation qui a déclenché le printemps arabe et apporté la démocratie en Tunisie.

Mais cet héritage démocratique a été de plus en plus mis en doute par les changements politiques apportés par le président Kais Saied depuis qu’il a fermé le parlement précédent, plus puissant, en juillet 2021 et qu’il est passé à gouverner par décret, accumulant toujours plus de pouvoir.

Le président tunisien Kais Saied s’exprime samedi devant un bureau de vote à Tunis. (Présidence tunisienne/Reuters)

Saied, un ancien professeur de droit qui était politiquement indépendant lorsqu’il a été élu président en 2019, a rédigé cette année une nouvelle constitution diluant les pouvoirs du Parlement pour le subordonner à la présidence avec peu d’influence sur le gouvernement.

Le président a présenté ses changements comme nécessaires pour sauver la Tunisie d’années de paralysie politique et de stagnation économique, et samedi matin, il a exhorté les électeurs à participer aux élections.

Cependant, peu de Tunisiens avec lesquels Reuters s’est entretenu ces dernières semaines se sont dits intéressés, considérant le nouveau parlement comme non pertinent et le vote comme une distraction d’une crise économique qui détruit leur vie.

Le très faible taux de participation de samedi donnera aux détracteurs de Saied de nouvelles munitions pour remettre en question la légitimité de son programme.

Les agents électoraux comptent les bulletins de vote dans un bureau de vote à Tunis samedi. (Yacine Mahjoub/AFP/Getty Images)

Cela pourrait devenir un problème pour le président alors que son gouvernement s’efforce de mettre en œuvre des réformes économiques impopulaires telles que des réductions de subventions pour garantir un renflouement international des finances de l’État.

L’économie a reculé de plus de 8 % pendant la pandémie de COVID-19 et la reprise a été lente. Certaines denrées alimentaires et médicaments de base ont disparu des rayons et de plus en plus de Tunisiens bravent les dangers d’une traversée clandestine de la Méditerranée pour chercher une nouvelle vie en Europe.

Boycotts par les principaux partis

Les partis politiques qui dominaient le parlement précédent, élu en 2019 avec un taux de participation d’environ 40%, ont accusé Saied d’un coup d’État pour sa fermeture du parlement l’année dernière et disent qu’il a institué le règne d’un seul homme.

En vertu de la nouvelle loi électorale de Saied, qu’il a adoptée par décret, les partis politiques auraient eu un rôle bien moindre dans l’élection même s’ils y avaient participé. L’affiliation à un parti ne figurait pas sur les bulletins de vote à côté des noms des candidats.

Le chef de la commission électorale, Farouk Bouasker, qui a annoncé le taux de participation, l’a qualifié de “modeste mais pas honteux”, l’attribuant au nouveau système de vote et au manque de campagnes électorales rémunérées.

Farouk Bouasker, président de la Haute Autorité indépendante pour les élections de Tunisie, est vu à Tunis le 26 juillet. (Hassène Dridi/Associated Press)

Dans un bureau de vote, l’électrice Faouzi Ayarai s’était déclarée optimiste quant au nouveau parlement. “Ces élections sont l’occasion de réparer la mauvaise situation laissée par d’autres au cours des dernières années”, a-t-elle déclaré.

Mais I Watch, une organisation non gouvernementale de surveillance formée après la révolution de 2011, a déclaré que le nouveau parlement avait été “vidé de tous ses pouvoirs”.

Al Bawsala, une autre ONG qui surveille le travail du parlement depuis la révolution, a déclaré qu’elle arrêterait ses travaux à une législature qui, selon elle, sera également un instrument pour le président.

Les principaux partis étant absents, 1 058 candidats au total, dont seulement 120 femmes, briguaient 161 sièges.

Pour 10 d’entre eux – sept en Tunisie et trois décidés par des électeurs expatriés – il n’y avait qu’un seul candidat. Sept autres sièges décidés par des électeurs expatriés n’avaient aucun candidat en lice.