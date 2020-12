Seuls 4 000 vaccins ont été administrés dans l’État de New York depuis lundi, malgré la promesse du gouverneur Cuomo d’en faire 10 000 le premier jour et la promesse d’avoir le meilleur plan de vaccination en Amérique.

Lors de la conférence de presse de Cuomo mercredi, il a fièrement raconté comment la phase II du programme de distribution de vaccins à New York commencerait à la fin du mois de janvier, les travailleurs essentiels et les membres «prioritaires» du public y ayant accès.

L’État compte plus de 19,4 millions d’habitants. Il y a actuellement 6000 personnes à l’hôpital avec COVID et depuis mars, 27998 sont décédées dans l’État de New York des suites du virus.

Cuomo, dans son diaporama de mercredi, a donné des diapositives détaillées sur la façon dont les centres de distribution régionaux devraient soumettre des plans pour approbation avant le 1er janvier avant de pouvoir distribuer des doses de vaccin à la fin du mois, à condition qu’une expédition de vaccins. vient de Moderna auparavant, comme prévu le 22 décembre.

Lundi, Cuomo a déclaré: «Nous avons 170 000 doses de Pfizer, 346 000 de Moderna, nous avons 90 sites de distribution. Aujourd’hui, nous sommes en train d’administrer 10 000 vaccins ».

Mais le commissaire à la santé de Cuomo a révélé que seulement 4000 avaient été effectués jusqu’à présent.

De plus, l’État ne dispose que de 87 000 des 170 000 initiaux qu’il prétendait recevoir dans le premier lot de doses du gouvernement fédéral.

Au rythme auquel l’État évolue actuellement, il faudra plus de 50 jours pour passer les 87000 premières doses et celles-ci ne suffisent que pour vacciner 43 500 personnes, chaque personne nécessitant deux doses.

Il faudrait sept ans pour donner même la moitié de la population si NYC leur première injection et encore moins une inoculation complète.

L’infirmière aux soins intensifs, Sandra Linsday, devient la première personne à New York et aux États-Unis à se faire vacciner le lundi 14 décembre. C’était l’une des 4 000 vaccinations qui ont été effectuées depuis lors

Cuomo a déclaré mercredi qu’il faudrait entre six et neuf mois avant que le vaccin commence à avoir un effet sur les nombres de COVID

Ce qui contribue probablement au ralentissement, c’est que les travailleurs de la santé reçoivent actuellement les vaccins et ce sont eux qui seront responsables de les donner à tout le monde.

La lenteur du calendrier est apparue lorsque Cuomo a déclaré qu’il faudrait entre six et neuf mois de vaccination du public pour que cela commence à avoir un effet sur les nombres de COVID.

«C’est une course à pied sur une période de six à neuf mois. Nous devons procéder à la vaccination dès que possible. Cela réduira le taux de COVID », a-t-il déclaré.

Le vaccin est actuellement en cours de déploiement dans l’État auprès du personnel des maisons de retraite, des résidents et des travailleurs de la santé.

Ensuite, les systèmes de santé les distribueront dans tout l’État aux agents de santé essentiels, non sanitaires – personnel de transport en commun, employés d’épicerie, etc. – ainsi qu’aux membres les plus à risque du grand public.

Cuomo dit que cela arrivera fin janvier et que ce sera «totalement gratuit» pour tout le monde.

Mais avant cela, il avertit qu’un arrêt total est possible car le COVID est toujours en hausse dans tout l’État, dans certaines régions à un rythme deux fois plus rapide que dans d’autres. Dans les Finger Lakes, le taux de positivité des tests est supérieur à 8,1%, mais à New York, il est de 4%.

À New York, cela varie également de 2,77% à Manhattan à plus de 5% à Staten Island.

L’État de New York est également le 47e pays le plus touché par le COVID, mais il a certaines des restrictions les plus strictes depuis le début de la pandémie.

Mardi, il y a eu 96 décès par COVID dans tout l’État et plus de 6000 sont à l’hôpital. Au pic du virus, plus de 800 mouraient chaque jour et 18 000 étaient à l’hôpital de New York.

Près des trois quarts (74%) des nouveaux cas proviennent de rassemblements à domicile.

Malgré l’augmentation des cas, les gens ne meurent pas à peu près au même rythme dans tout l’État ou à New York

Les bars et les restaurants – qui sont fermés pour les repas en salle à New York en raison du COVID et fermés pour les repas en plein air en raison de la tempête de neige imminente – ne représentent que 1,34% des nouveaux cas.

Cuomo a déclaré mercredi qu’un arrêt total était « bien sûr » sur les cartes, mais pas si les gens changent de comportement maintenant.

«Personne ne sait ce que les New-Yorkais feront d’ici Noël et comment ils agiront la semaine de Noël.

«Les chiffres ne sont pas prédestinés, ils reflètent ce que nous faisons.

« Un avertissement utile est de dire que si nous ne faisons rien de différent, vous pourriez voir un arrêt probablement en janvier, mais c’est si tous les chiffres augmentent, la réponse à cette équation est de ne pas faire augmenter les chiffres.

«Appelez-moi un optimiste insensé, mais je pense que les New-Yorkais sont capables de nous amener au point où il n’y a pas de fermeture. Les New-Yorkais sont si bons que cela peut arriver.

Beaucoup protestent déjà contre la fermeture des restaurants en salle à New York, ce qui, selon l’industrie, entraînera la faillite de milliers de personnes. Ci-dessus, Times Square mardi

« Je pense qu’il est possible qu’il n’y ait pas de fermeture … nous pourrions ne pas avoir de fermeture, point final, et nous pourrions sauver des vies », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’il pense que les gens seront plus stricts à Noël et à Hanoukka qu’ils ne l’étaient à Thanksgiving et que la forte augmentation des cas de Thanksgiving a effrayé le public.

L’État de New York a jusqu’à présent reçu une attribution initiale de 87000 vaccins de Pfizer et une deuxième livraison est prévue de Moderna, mais pas avant le 22 décembre.

Il y a plus de 19 millions de personnes dans l’État de New York et chaque personne a besoin de deux doses de vices.

«Personne ne paiera un sou pour une vaccination. nous voulons que les gens se font vacciner. Personne ne paiera un centime.

«Les assureurs doivent couvrir tous les frais de vaccination. Nous recevons le vaccin du gouvernement fédéral, mais nous disons théoriquement qu’ils doivent payer l’infirmière, etc.

«Nous avons publié une directive disant qu’ils doivent couvrir cela. ‘

Le maire Bill de Blasio est convaincu depuis des semaines qu’un arrêt total est imminent, bien qu’il ne soit pas en mesure de le mettre en œuvre.

Il a de nouveau déclaré mercredi matin qu’il en attend un dans les prochaines semaines.