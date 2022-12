Seuls 40 médecins des forces armées formés selon les normes du NHS, révèlent de nouveaux chiffres

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Il n’y a que 40 ambulanciers paramédicaux dans les forces armées formés selon les normes requises par le NHS, a-t-il été révélé.

Le chiffre, découvert par les libéraux démocrates par le biais d’une question parlementaire, intervient alors que 600 membres des forces armées se préparent à être déployés pour combler les lacunes du service d’ambulance lors des grèves à venir.

L’armée a été invitée à fournir des chauffeurs pour les ambulances afin d’alléger la pression sur le service pendant l’action industrielle, et les troupes ne participeront pas aux travaux cliniques.

Mais la porte-parole de la santé de Lib Dem, Daisy Cooper, qui a obtenu les chiffres, a déclaré que cela révélait l’approche « patchwork » que le gouvernement adoptait en réponse à la vague de grèves affectant les services de santé.

Il a été révélé lundi que les troupes conduisant des ambulances ne sont pas autorisées à enfreindre les règles de circulation lorsqu’elles conduisent sur des trajets “à la lumière bleue”, et ne pourront donc pas sauter les feux rouges ou dépasser la limite de vitesse pour se rendre plus rapidement aux incidents. Dans la mesure du possible, ils seront confinés aux déplacements non urgents.

En réponse à la question de Mme Cooper sur le nombre de médecins des forces armées disponibles pour les tâches, le ministre de la Défense Andrew Murrison a déclaré: «Les forces armées comptent 107 ambulanciers paramédicaux, dont 40 sont confirmés comme répondant aux exigences de qualification définies par le Health and Care Professions Council. ”

Mme Cooper a déclaré: “Cette révélation choquante met à nu le chaos auquel nos services de santé sont confrontés. Le gouvernement doit régler cela maintenant avant que la vie des gens ne soit mise en danger.

«Leur plan disparate pour maintenir les services d’ambulance en activité a rempli le public d’anxiété pour les jours à venir.

« Les services de santé d’urgence ont déjà été privés de financement par ce gouvernement, ce qui entraîne des temps d’attente dangereusement élevés, et ils seront désormais plongés dans encore plus de chaos si ces grèves se poursuivent.

“Les ministres doivent faire le tour de la table et veiller à ce que ces grèves soient annulées. Leur démagogie contre les infirmières et les ambulanciers ne fait que mettre le public en danger.”

Les syndicats des ambulanciers Unison, GMB et Unite ont convenu que le personnel ambulancier, y compris les ambulanciers paramédicaux, le personnel de la salle de contrôle et les travailleurs de soutien, quittera le 21 décembre dans le cadre d’un différend sur les salaires.

Une autre grève aura lieu le 28 décembre impliquant des membres du GMB, qui représentent environ la moitié du nombre total d’ambulanciers.

Les appels d’urgence mettant la vie en danger continueront d’être traités.