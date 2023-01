Seuls 3 comtés à risque COVID-19 « élevé » ; hospitalisations en baisse – Shaw Local

Le département de la santé publique de l’Illinois a annoncé que trois comtés sont considérés comme à risque “élevé” pour le COVID-19, contre 28 il y a une semaine. 56 comtés supplémentaires sont à risque “moyen”, contre 45 la semaine dernière.

Dans le nord de l’Illinois, il n’y a pas de comtés à risque “élevé”. Les comtés à « faible » risque sont : les comtés de Will, Grundy, Boone, Winnebago, Whiteside, Carroll, Ogle, Lee, La Salle, Bureau et Putnam.

“Je suis encouragé de voir les niveaux communautaires de COVID-19 baisser à nouveau et la capacité hospitalière rester stable cette semaine”, a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr Sameer Vohra, dans un communiqué de presse. “Merci à tous les résidents de l’Illinois qui ont continué à se protéger et à protéger leurs proches contre l’infection. L’IDPH surveille de près la variante XBB « Kraken » qui se propage dans le nord-est des États-Unis et entraîne une augmentation des cas et des hospitalisations. Bien que nous constations actuellement de faibles taux dans l’Illinois à environ 8 % des échantillons cliniques, il est important pour nous tous de nous préparer et d’être conscients de cette variante émergente. Veuillez continuer à utiliser tous les outils disponibles pour vous protéger, vous et vos proches, contre le COVID-19, la grippe et d’autres maladies respiratoires, en particulier les personnes les plus à risque de maladie grave.

Le CDC recommande les mesures suivantes pour les personnes dans les zones classées au niveau communautaire élevé pour la transmission du COVID-19 :

• Portez un masque bien ajusté à l’intérieur en public, quel que soit le statut de vaccination (y compris dans les écoles de la maternelle à la 12e année et dans d’autres contextes communautaires intérieurs)

• Si vous avez des contacts familiaux ou sociaux avec une personne à haut risque de maladie grave, envisagez de vous auto-tester pour détecter l’infection avant tout contact, envisagez de porter un masque lorsque vous êtes à l’intérieur avec elle.

• Restez à jour avec les vaccins et rappels COVID-19

• Maintenir une ventilation améliorée dans tous les espaces intérieurs lorsque cela est possible

L’IDPH a annoncé vendredi 16 281 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 et 20 décès supplémentaires au cours de la semaine écoulée.

Jeudi soir, 1 395 personnes dans l’Illinois se trouvaient à l’hôpital avec le COVID-19, contre 1 687 il y a une semaine. Parmi ceux-ci, 169 patients étaient aux soins intensifs et 62 patients atteints de COVID-19 étaient sous ventilateurs.

La moyenne mobile sur sept jours des vaccins administrés quotidiennement est de 12 702 doses, y compris le rappel bivalent et les premières doses. Parmi la population éligible de l’État, plus de 18 % ont reçu la dose de rappel bivalente.

Taux de cas hebdomadaire pour 100 000 : 127,8

Pourcentage de lits de soins intensifs disponibles : 17%

Admissions à l’hôpital pour un diagnostic de COVID-19 (moyenne mobile sur sept jours) : 135 (31 de moins qu’il y a une semaine)

Décès hebdomadaires signalés : 20 (comme la semaine précédente)

L’Illinois a enregistré 3 997 877 cas au total de virus et 35 927 personnes sont décédées.

Mise à jour des vaccins : Vendredi, l’IDPH a signalé qu’un total de 26 385 075 doses de vaccins COVID-19 avaient été distribuées dans tout l’État, avec 25 827 307 vaccins administrés.

Vendredi, 8 419 973 Illinoisiens avaient été entièrement vaccinés, soit 66,09 % de la population. L’Illinois a une population de 12 741 080 personnes.

Numéros CDC :

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 5 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 957 076 (75,1 %)

Au moins 1 dose : 9 912 476 (83,1 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 18 ans et plus :

Complètement vaccinés : 7 850 361 (79,7 %)

Au moins 1 dose : 8 685 869 (88,1 %)

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 65 ans et plus :

Complètement vaccinés : 1 862 455 (91,2 %)

Au moins 1 dose : 2 012 457 (95 %)

Il peut y avoir jusqu’à 72 heures de retard dans les rapports des fournisseurs de soins de santé sur les vaccins administrés.

Dans le nord de l’Illinois, voici le pourcentage de la population entièrement vaccinée par comté :

Chicago : 69,35 %

Cuisinier de banlieue : 73,65 %

Lac : 71,59 %

McHenry : 66,77 %

DuPage : 76,40 %

Kane : 67,14 %

Volonté : 67,51 %

Kendal : 70,78 %

La Salle : 58,90 %

Grincheux : 58,39 %

De Kalb : 57,01 %

Lutte : 57,40 %

Lee : 59,07 %

Côté blanc : 52,07 %

Bureau : 57,12 %