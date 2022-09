Seuls 3 comtés à risque COVID-19 « élevé » ; 135 000 nouveaux vaccins bivalents administrés la semaine dernière – Shaw Local

Le ministère de la Santé publique de l’Illinois a annoncé vendredi que trois comtés de l’État sont considérés comme à risque “élevé” pour le COVID-19, soit une diminution de dix-sept comtés par rapport à il y a une semaine. 33 comtés supplémentaires sont au niveau de risque “moyen”, soit une diminution de 13 par rapport à la semaine dernière.

Les comtés répertoriés au niveau communautaire élevé sont : Ford, Jefferson et Wayne.

Le CDC recommande de porter un masque bien ajusté à l’intérieur en public, quel que soit le statut de vaccination dans les comtés à haut risque.

De plus, l’IDPH a rapporté vendredi que plus de 137 000 Illinoisiens ont reçu une dose des nouveaux vaccins COVID-19 mis à jour au cours de la semaine dernière, ce qui représente un total de 341 000 résidents de l’Illinois qui ont été boostés avec le vaccin bivalent.

“Dans tout l’Illinois, nous voyons un grand nombre de résidents de l’État prendre des mesures pour se protéger et protéger leurs proches en recherchant les injections de rappel COVID-19 mises à jour”, a déclaré le directeur de l’IDPH, le Dr Sameer Vohra, dans un communiqué de presse. “C’est un signe encourageant alors que nous nous dirigeons vers la saison d’automne et que nous sommes confrontés à une augmentation potentielle des cas de COVID-19 et des hospitalisations. L’Illinois a la chance de disposer d’un approvisionnement important en boosters bivalents. J’exhorte vivement tous ceux qui sont éligibles à contacter leurs pharmacies locales ou leurs prestataires de soins médicaux pour se protéger dès que possible – à la fois contre le COVID-19 et la grippe. Ces vaccins sont particulièrement importants pour les personnes les plus vulnérables aux maladies graves, comme les personnes de plus de 50 ans, celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents et celles qui sont immunodéprimées.

L’IDPH a rapporté au cours de la semaine dernière qu’en moyenne plus de 19 000 doses des nouveaux vaccins bivalents ont été administrées chaque jour dans l’État. C’est plus du double de la moyenne quotidienne pour toutes les vaccinations pendant la majeure partie de l’été.

L’IDPH a annoncé vendredi 2 210 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 et 12 décès supplémentaires.

Jeudi soir, l’Illinois comptait 1 069 patients COVID-19 à l’hôpital, le moins depuis le 19 juin. Parmi ceux-ci, 147 se trouvaient dans des unités de soins intensifs et 40 sous ventilateurs.

Pour jeudi, l’État a administré 29 542 vaccins.

Depuis le tableau de bord des données de l’IDPH :

Taux de cas pour 100 000 : 19,5 (en baisse de 0,3 par rapport à jeudi)

Pourcentage de lits de soins intensifs disponibles : 19%

Admissions à l’hôpital pour un diagnostic de COVID-19 (moyenne mobile sur sept jours) : 92 (comme jeudi)

Décès hebdomadaires signalés : 62 (en baisse de 12 par rapport à il y a une semaine)

L’Illinois a vu 3 751 275 cas au total de virus et 34 947 personnes sont décédées.

Mise à jour comté par comté: À la mi-avril, l’IDPH fournira une mise à jour comté par comté axée sur le taux de cas pour 100 000 personnes, le pourcentage de lits de soins intensifs disponibles, une moyenne mobile sur sept jours des admissions à l’hôpital diagnostiquées par COVID-19 et hebdomadaire des morts.

La définition d’une hospitalisation pour COVID-19 est comme suit: la moyenne sur sept jours du nombre quotidien d’admissions à l’hôpital ayant reçu un diagnostic de COVID-19, mesurée à l’aide du système de surveillance syndromique de l’Illinois.

L’Illinois recueille toutes les visites aux urgences et aux patients hospitalisés grâce à la surveillance syndromique de tous les hôpitaux de soins aigus de l’Illinois en temps quasi réel. Les données sont présentées avec un décalage de trois jours pour laisser le temps au diagnostic d’être signalé.

Au niveau du comté, une visite est comptée en fonction du lieu de résidence du patient. Un patient avec plusieurs visites sera compté pour chaque visite. Les admissions peuvent ne pas être dues au COVID-19 comme cause principale. Les données de surveillance syndromique ne sont pas la même source utilisée par le CDC pour rapporter les données sur les admissions à l’hôpital COVID-19.

Comté Taux de cas/100 000 % de lits de soins intensifs disponibles Admissions à l’hôpital diagnostiquées COVID-19

(moyenne mobile sur 7 jours) Hebdomadaire

des morts bureau 7.4 22 0 0 Chicago 18.4 16 16 sept DeKalb 19.8 11 1 0 DuPage 16.2 25 6 3 grincheux 19.6 22 1 0 Kane 14.5 25 4 4 Kendall 18.4 22 1 0 Lac 37,4 22 5 sept la salle 19.8 22 1 1 Lee 18.4 11 0 0 McHenry 14.7 22 4 0 Lorgner 15.7 11 0 1 De banlieue

Cuisiner 24.1 16 25 sept Côté blanc 12.8 11 1 0 Sera 15.3 27 sept 6

Mise à jour des vaccins : Vendredi, l’IDPH a signalé qu’un total de 29 452 875 doses de vaccins COVID-19 avaient été distribuées dans tout l’État, avec 23 653 407 vaccins administrés.

Vendredi, 8 365 238 Illinoisiens avaient été entièrement vaccinés, soit 65,66 % de la population. L’Illinois a une population de 12 741 080 personnes.

Numéros CDC :

Parmi les résidents de l’Illinois âgés de 5 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 823 301 (74 %)

Au moins 1 dose : 9 751 582 (81,8 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 12 ans et plus :

Complètement vaccinés : 8 385 729 (77,4 %)

Au moins 1 dose : 9 256 575 (85,4 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 18 ans et plus :

Complètement vaccinés : 7 735 764 (78,5 %)

Au moins 1 dose : 8 544 988 (86,7 %)

Parmi les résidents de l’Illinois de 65 ans et plus :

Complètement vaccinés : 1 835 483 (89,8 %)

Au moins 1 dose : 1 983 795 (95 %)

Il peut y avoir jusqu’à 72 heures de retard dans les rapports des fournisseurs de soins de santé sur les vaccins administrés.

Dans le nord de l’Illinois, voici le pourcentage de la population entièrement vaccinée par comté :

Chicago : 69,35 %

Cuisinier de banlieue : 73,23 %

Lac : 70,89 %

Mc Henry : 66,26 %

DuPage : 75,96 %

Kane : 66,87 %

Volonté : 67,14 %

Kendal : 69,95 %

La Salle : 58,71 %

Grincheux : 58,06 %

De Kalb : 56,86 %

Lutte : 57,24 %

Lee : 59,14 %

Côté blanc : 52,14 %

Bureau : 56,96 %