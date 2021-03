Les postiers font partie de plusieurs catégories de travailleurs essentiels qu’un comité des Centers for Disease Control and Prevention a recommandé aux États de donner la priorité au plus tôt. Dans une lettre adressée à l’administration Biden en janvier, Mark Dimondstein, président de l’American Postal Workers Union, a noté que «de nombreux États n’ont pas suivi cette recommandation et ont choisi de placer les postiers plus bas dans l’ordre de ceux qui ont un accès anticipé. au vaccin. »

Le service postal a traversé des mois tumultueux au milieu d’une augmentation significative des achats en ligne, d’un manque de personnel, de problèmes de financement gouvernemental et d’une explosion des bulletins de vote par la poste lors d’une élection controversée. Des milliers de postiers ont contracté le coronavirus et plus de 150 sont décédés. Pourtant, moins de la moitié des États du pays – au moins 22 – ont commencé à administrer des injections aux travailleurs des services postaux, du moins dans certains comtés, alors même qu’ils élargissent rapidement l’accès à plus de groupes de personnes, selon une enquête du New York Times. .

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy