Seuls 200 sites de test Covid pour empêcher les travailleurs essentiels de s’auto-isoler s’ouvrent malgré les pressions pour mettre fin à Pingdemic

SEULEMENT 200 sites de test de coronavirus pour empêcher les travailleurs essentiels de s’isoler ont été ouverts.

Au milieu d’une inquiétude croissante face à l’ampleur de la crise de la pingdémie, il y a eu une ruée pour libérer plus de travailleurs essentiels des règles draconiennes.

Les travailleurs essentiels qui ont été interrogés peuvent désormais passer un test pour sortir de l’auto-isolement Crédit : Getty

L’application NHS Covid-19, qui « pique » toute personne qui se trouve à moins de 2 mètres d’une personne infectieuse pendant plus de 15 minutes, a causé de graves perturbations aux Britanniques malgré la fin des règles de verrouillage la semaine dernière.

Et les chefs d’entreprise et les organismes commerciaux ont appelé le gouvernement à prendre des mesures et à modifier la sensibilité de l’application.

Les services essentiels risquaient d’être paralysés par des crises de dotation, car un nombre record de travailleurs ont été contraints de s’isoler.

Plus de 618 000 personnes ont été mises en quarantaine la semaine dernière, selon les statistiques de choc.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a maintenant révélé que seulement 200 sites de test spéciaux sont opérationnels sur les 2 000 promis.

Les tests de contact quotidiens utilisant des tests de flux latéral rapides sur ces sites permettront aux travailleurs éligibles qui ont reçu des alertes de l’application NHS Covid 19 et ont dit qu’ils sont un contact et à isoler, de continuer à travailler s’ils sont négatifs chaque jour.

Ceux-ci seront disponibles pour l’industrie alimentaire, les travailleurs des transports, le personnel des forces frontalières, la police de première ligne, les prisons, la collecte des déchets et les services d’incendie.

Stock faible dans un magasin Co-op en raison de l’auto-isolement du personnel Crédit : PA

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré : « Qu’il s’agisse de gardiens de prison qui se présentent au travail, de collecteurs de déchets qui gardent nos rues propres ou de travailleurs de notre secteur de l’énergie qui gardent les lumières allumées, les travailleurs essentiels ont été là pour nous à chaque étape de cette pandémie mondiale.

« Alors que nous apprenons à vivre avec le virus, nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour briser les chaînes de transmission et arrêter ce virus dans son élan.

« Les tests de contact quotidiens joueront un rôle essentiel à cet égard, en aidant à minimiser le potentiel de perturbations causées par l’augmentation des cas, tout en protégeant le personnel. »

CHAOS PINGDÉMIQUE

Cela survient alors que la crise frappe les heures d’ouverture des supermarchés et commence à provoquer des lacunes dans les sections viande fraîche, salade, boissons en bouteille et congélateur.

Il y avait une pénurie de fruits et légumes frais, de nourriture pour réfrigérateur, d’eau, de bière et de papier essuie-tout dans un Tesco à Cambridge, tandis qu’Asda, à proximité, manquait de pain et de légumes.

Les temps de réponse de la police sont affectés, car certaines forces connaissent des «niveaux d’absence plus élevés», a-t-on suggéré.

Le Conseil national des chefs de police (NPCC) a déclaré que dans certaines forces, des fonctions telles que les opérations de salle de contrôle enregistrent des absences du personnel plus élevées que le taux d’absence de la police nationale, qui est de 7,3 %.

Cela a un impact sur la capacité d’une force à répondre rapidement aux appels du public, a déclaré le NPCC.

Les livraisons de lettres et de colis ont été perturbées après qu’une vague de personnel postal a été contrainte à l’auto-isolement de Covid.

Des alertes de service Royal Mail ont été émises pour huit emplacements seulement le week-end du 17/18 juillet, de Bath à Blackpool, peut révéler le Sun.