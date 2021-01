Seuls 2% de tous les terroristes présumés signalés aux services de sécurité l’année dernière sont toujours surveillés par le programme anti-radicalisation controversé Prevent.

Les services de sécurité ont reçu une liste de 6287 terroristes présumés en 2019 – mais seuls 147 font toujours partie de Prevent.

Sur les 6287 personnes – y compris des islamistes radicaux et des extrémistes d’extrême droite – 697 ont reçu de l’aide via Prevent à l’époque, ont révélé les données du Home Office.

Prevent vise à empêcher les gens de devenir des terroristes ou de soutenir le terrorisme. Sa structure voit environ 50 conseils classés comme «domaines hautement prioritaires».

Prevent était responsable de la surveillance du terroriste Usman Khan, 28 ans, avant de tuer les diplômés de l’Université de Cambridge, Saskia Jones, 23 ans, et Jack Merritt, 25 ans, lors d’un événement de réhabilitation de prisonniers près de London Bridge le 29 novembre de l’année dernière.

Seuls 2% de tous les terroristes présumés signalés aux services de sécurité l’année dernière sont toujours surveillés par le programme anti-radicalisation controversé Prevent du gouvernement (image de fichier)

Khan, qui était armé de deux couteaux et portait un faux gilet de suicide, a été abordé par des membres du public avec une défense de narval, un brochet décoratif et un extincteur avant d’être abattu par la police.

Prevent était responsable de la surveillance du terroriste Usman Khan, 28 ans (photo) avant de tuer les diplômés de l’Université de Cambridge, Saskia Jones, 23 ans, et Jack Merritt, 25 ans, lors d’un événement de réhabilitation de prisonniers près de London Bridge le 29 novembre de l’année dernière.

Les avocats de la famille de M. Merrit affirment que l’équipe Prevent qui s’occupe de M. Khan n’avait « aucune formation spécifique » dans le traitement des terroristes condamnés, a déclaré un tribunal.

L’ancien patron du bureau national de la sécurité antiterroriste, Chris Phillips, a déclaré au Sun: « Les verrouillages de Covid ont rendu le travail de la police et des services de sécurité beaucoup plus difficile – essayez de suivre un suspect dans des rues vides.

«De plus, beaucoup utiliseront Internet pour radicaliser les autres.

«Nous traversons une période difficile à venir avec une forte probabilité de nouvelles attaques.

En novembre, le ministre de l’Intérieur Priti Patel a élevé le niveau de menace terroriste britannique à « sévère », le ministre de l’Intérieur Priti Patel – ce qui signifie qu’une attaque est désormais considérée comme « hautement probable ».

Le changement – qui est toujours en vigueur – est intervenu après qu’un homme armé à Vienne a tué quatre personnes dans un saccage pendant la nuit et après qu’un couteau d’origine tunisienne a poignardé à mort deux femmes et un homme dans la cathédrale Notre-Dame de Nice en France.

« Il s’agit d’une mesure de précaution et ne repose sur aucune menace spécifique », a déclaré Patel sur Twitter à l’époque.

« Le public britannique ne devrait pas douter que nous prendrons les mesures les plus fortes possibles pour protéger notre sécurité nationale. »

Elle n’a pas mentionné les attentats de Vienne ou de la France dans sa déclaration.

Un homme armé armé de fusils a ouvert le feu dans six endroits différents à Vienne, tuant quatre personnes et en blessant jusqu’à 22. Sur la photo, l’homme qui serait à l’origine de l’attaque

Le nouveau niveau de menace signifie qu’une attaque est très probable, selon le système de classification du gouvernement. Le niveau «substantiel» précédent signifiait qu’une attaque était probable.

Le niveau de menace de la Grande-Bretagne est évalué par le Joint Terrorism Analysis Center qui est responsable devant l’agence de renseignement nationale MI5 et composé de représentants de 16 départements et agences gouvernementaux.

Des sources du ministère de l’Intérieur ont déclaré au Telegraph que le public devrait être « alerte mais pas alarmé » par la mise à niveau du niveau de menace qui était pour la dernière fois sévère il y a exactement un an.

L’analyste en sécurité Will Geddes a déclaré que les terroristes ont trouvé les rues désertes de nombreuses villes européennes pendant la première vague de la pandémie plus difficiles à commettre des meurtres de masse.

Mais à mesure que les verrouillages sur le continent se sont atténués, les attaques potentielles sont devenues plus probables.

Une camionnette de police bloque une artère à Vienne après qu’un homme armé s’est déchaîné dans la ville

M. Geddes – directeur général du groupe ICP qui donne des conseils sur les menaces à la sécurité dans le monde – a déclaré que les derniers meurtres en Europe auraient pu être planifiés avant la réimposition des verrouillages et alors qu’il y avait encore de nombreuses victimes sans méfiance à l’extérieur.

Il a déclaré: «L’un des plus gros problèmes dont nous devons nous souvenir est que le terrorisme ne réussit pas très bien s’il y a des rues vides, où il y a moins de victimes potentielles et il est plus facile pour les services de sécurité de les identifier.

«Les terroristes aiment cibler les zones très peuplées, ce qui est moins fréquent lorsque les gens ne sont pas autant dans la rue.

« Lorsqu’un pays a mis en place un verrouillage, il est beaucoup moins attrayant pour les terroristes d’entreprendre des attaques car cela ne fera pas les victimes et les morts qu’ils veulent – comme ils l’ont fait à Vienne et à Nice.

« Rien ne peut être écarté pour le moment, le plus difficile pour la lutte contre le terrorisme est d’essayer de voir quelles opportunités ces groupes vont essayer d’exploiter. »