Seules «quelques millions» de doses de Johnson & Johnson seront prêtes lorsque le vaccin sera probablement autorisé, selon la Maison Blanche.

Johnson & Johnson, dont le vaccin Covid-19 devrait être autorisé par le gouvernement fédéral pour une utilisation d’urgence d’ici la première semaine de mars, n’aura que «quelques millions» de doses à distribuer, a déclaré mercredi un conseiller clé de la Maison Blanche.

Bien que le vaccin soit le troisième à être autorisé aux États-Unis, le stock de vaccins du pays n’augmentera pas immédiatement. C’est une nouvelle décevante pour les responsables de la santé et les résidents de tout le pays qui espéraient qu’un autre fournisseur ajouterait aux 13,5 millions de doses par semaine actuellement livrées aux États par Pfizer-BioNTech et Moderna, les deux vaccins désormais autorisés par le gouvernement fédéral.

Même ainsi, le président Biden a déclaré mardi soir que chaque Américain qui souhaitait un vaccin contre Covid-19 pourrait en obtenir un d’ici la fin juillet, offrant une prévision plus encourageante que celle qu’il avait faite une semaine plus tôt lorsqu’il avait averti que les obstacles logistiques et de distribution. retarderait les vaccinations au-delà de la fin de l’été. M. Biden, qui a fait le commentaire à Milwaukee lors d’une réunion de style mairie organisée par CNN, a ensuite légèrement nuancé la remarque, affirmant que les doses seraient «disponibles» d’ici là. Mais il a également dit qu’il ne s’attendait pas à ce que cela prenne des mois pour que les balles soient envoyées dans les bras des gens.

Le vaccin de Johnson & Johnson présente plusieurs avantages par rapport à celui de Pfizer et de Moderna. Il ne s’agit que d’une dose au lieu de deux et peut rester viable au réfrigérateur pendant trois mois, tandis que les deux autres doivent être conservés congelés.