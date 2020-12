Seules quelques centaines de personnes à qui on a demandé de s’isoler ont reçu l’aide de 500 £ promise par Boris Johnson dans la plupart des villes d’Angleterre – suscitant des critiques selon lesquelles les personnes manquantes continueront à travailler et à propager Covid-19.

Certains conseils locaux ont révélé qu’ils avaient été contraints de refuser beaucoup plus de personnes, avertissant qu’un fonds «discrétionnaire» gouvernemental de 15 millions de livres sterling était épuisé – ou était sur le point de l’être.

À Liverpool, 76% des demandes ont été rejetées, car seuls les travailleurs indemnisés peuvent prétendre au régime légal, laissant les autres avec seulement 95,85 £ par semaine d’indemnités de maladie, s’ils y ont droit.

Seules 3 des 22 villes étudiées ont aidé plus de 1000 personnes chacune, tandis que six ont effectué moins de 200 paiements – Nottingham (194), Luton (164), Southampton (116), Brighton (101), Reading (68) et Southend ( 38).

Le groupe de réflexion Resolution Foundation a averti que les chiffres montraient que « trop ​​peu de personnes reçoivent ces paiements », tandis qu’un expert de l’University College London a déclaré que le faible taux de participation rendait plus difficile le contrôle « absolument crucial » du virus.

«Payer les gens pour qu’ils restent lorsqu’ils s’isolent signifierait perdre leur revenu est non seulement la bonne chose à faire, mais aussi plus susceptible d’être efficace», a déclaré Christina Pagel, professeur de recherche opérationnelle.

«Ces chiffres montrent que seul un petit nombre de personnes parviennent à accéder au soutien financier disponible, qui de toute façon est déjà inférieur au salaire minimum national.»

Mais, dans les 22 villes qui ont fourni des chiffres, seulement 10 567 personnes ont reçu l’argent, malgré les données officielles suggérant qu’au moins un million de personnes auraient pu s’auto-isoler dans ces zones.

Birmingham (1550), Bradford (1362) et Manchester (1188) ont payé le plus, suivis de Leeds (878), Liverpool (806), Hull (722) et Sheffield (455).

En outre, à Liverpool, pas moins de 3030 des 3947 premières demandes ont dû être rejetées et le conseil municipal s’attend à manquer de liquidités pour les paiements discrétionnaires – à des personnes non bénéficiaires, mais en difficulté – d’ici Noël.

Dan Carden, député travailliste de Liverpool, a déclaré: «La réalité pour trop de gens – le chauffeur de taxi, les travailleurs indépendants, ceux qui occupent un emploi précaire faiblement rémunéré – est qu’ils ne peuvent pas faire ce qu’il faut parce qu’ils n’en ont pas les moyens.

Le conseil municipal de Plymouth a déclaré qu’il avait dû puiser dans ses propres ressources pour effectuer 51 de ses 400 paiements, après l’épuisement des fonds gouvernementaux.

«Le gouvernement doit financer entièrement le régime discrétionnaire local et également aborder la question du soutien aux parents qui ont des enfants qui ont été obligés de s’isoler», a déclaré le conseiller Chris Penberthy, membre du Cabinet pour le logement.

Beaucoup de ceux qui ont reçu l’ordre de s’isoler – soit parce qu’ils ont attrapé Covid-19, soit parce qu’ils ont été identifiés comme un contact étroit de quelqu’un qui l’a fait – ne travailleront pas, ou pourront travailler à domicile et n’auront donc pas besoin de 500 £ d’aide. .

Cependant, la Resolution Foundation a mis en garde contre une ignorance généralisée, même parmi les personnes éligibles, car le service de test et de traçabilité – qui trouve des contacts étroits et leur dit de s’isoler – «ne le pousse pas».

«Les paiements de test et de traçage de 500 £ sont une reconnaissance du fait que les indemnités de maladie statutaires ne fournissent pas un soutien suffisant pour les travailleurs appelés à s’isoler à domicile pendant la pandémie», a déclaré Maja Gustafsson, chercheuse.

« Mais la combinaison d’une éligibilité stricte et d’un manque de financement signifie que trop peu de personnes reçoivent réellement ces paiements. »

En septembre, le groupe consultatif du SAGE a averti que moins de 20% des personnes en Angleterre s’auto-isolent complètement lorsque cela est nécessaire, le manque d’aide financière étant le plus grand obstacle à la conformité.

Les chiffres du gouvernement montrent qu’environ 3 millions de personnes ont été invitées à s’auto-isoler, en Angleterre, dans les 10 semaines qui ont suivi les paiements.

Les 22 villes étudiées couvrent environ 30% de la population et sont susceptibles, en tant que zones urbaines, d’avoir des taux d’infection plus élevés – ce qui suggère que plus d’un million de personnes vivent dans ces zones.