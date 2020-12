C’est la nuit la plus glamour d’Hollywood de l’année, avec des dizaines de jeunes acteurs et actrices les plus brillants de Tinseltown qui descendent le tapis rouge.

Mais la cérémonie des Oscars de cette année pourrait être une affaire un peu plus calme avec seulement des « rides » présentes.

Les organisateurs des Oscars de cette année envisagent d’autoriser uniquement ceux qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus à assister à la cérémonie du 25 avril.

Une source a déclaré: « Le plus important est de s’assurer que tout le monde à l’événement est en sécurité.

Les organisateurs des Oscars de cette année envisagent d'autoriser uniquement ceux qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus à assister à la cérémonie le 25 avril.

« Cela comprend les équipes de tournage et le personnel des coulisses ainsi que les célébrités sur le tapis rouge », a déclaré une source.

« Pour le moment, le plan à l’étude est de permettre uniquement à ceux qui ont reçu le vaccin – et qui peuvent le prouver – d’assister à la cérémonie avec une stricte distanciation sociale.

« Comme en Angleterre, le vaccin est d’abord déployé auprès des travailleurs de première ligne, les plus de 75 ans et les plus de 65 ans recevant ensuite le vaccin. Il est peu probable que l’une des stars les plus jeunes et les plus en forme soit devenue éligible au vaccin avant avril, à moins que les choses ne s’accélèrent.

Des médecins de Beverly Hills ont rapporté que des clients fortunés offraient jusqu’à 25 000 £ pour essayer de prendre une dose précoce du vaccin.

L’un d’eux a déclaré: « Des gens nous ont proposé de faire de gros dons à nos hôpitaux en échange de l’achat de leur place au premier rang, mais ce n’est pas quelque chose que les riches peuvent acheter.

«Peu importe qui vous êtes, si vous êtes une star ou un producteur de A-list, vous allez devoir attendre votre tour.

Gary Oldman, 62 ans, (photo) est susceptible de se mesurer à Sir Anthony pour le gong du meilleur acteur pour son rôle dans Mank

L’initié des récompenses a ajouté: « Tout cela signifie que vous n’allez pas mettre les jeunes étalons et starlettes chauds sur le tapis. Au lieu de cela, ce sera une foule beaucoup plus mature. Nous plaisantons déjà sur le fait que ce sont les Oscars ridé.

Bien que les nominations pour les prix ne soient annoncées qu’en mars, les « rides » pour une statuette en or peuvent inclure Sir Anthony Hopkins, 82 ans, dont la performance en tant qu’homme atteint de démence dans Le père a été saluée par la critique.

L’actrice Frances McDormand, 63 ans, est nommée pour la meilleure actrice pour le drame dystopique Nomadland tandis que Meryl Streep, 71 ans, pourrait obtenir sa 22e nomination record pour la comédie dramatique Let Them All Talk.

Gary Oldman, 62 ans, affrontera probablement Sir Anthony pour le gong du meilleur acteur pour son rôle dans Mank.