Seules les personnes réelles, et non l’IA, peuvent breveter des inventions, selon le gouvernement américain

L’intelligence artificielle promet de dynamiser la recherche scientifique et l’innovation entrepreneuriale, en aidant les chercheurs et les inventeurs à faire de nouvelles découvertes et créations.

Mais comment la protection des brevets s’appliquera-t-elle aux inventions réalisées à l’aide d’outils d’IA, en particulier d’IA générative ?

Pour la première fois, le gouvernement américain a fourni une réponse qui déterminera la manière dont chacun, des grandes entreprises aux bricoleurs, peut demander une protection de la propriété intellectuelle.

Cette décision pourrait influencer l’avenir de milliards de dollars d’investissements et guider subtilement la manière dont l’intelligence artificielle est commercialisée et utilisée.

Mardi, l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a déclaré que pour obtenir un brevet, une personne réelle doit avoir apporté une « contribution significative » à l’invention et que seul un être humain peut être désigné comme inventeur sur un brevet.

Les directives officielles publié cette semaine donne un coup de pouce aux innovateurs en les rassurant sur le fait que leurs inventions impliquant l’IA peuvent être brevetées, tout en continuant à consacrer la créativité et l’ingéniosité humaines en établissant des attentes de base sur la manière dont l’IA pourrait faire ou défaire une demande de brevet.

Les lignes directrices reflètent les mesures rapides prises par l’administration Biden pour devancer les problèmes d’intelligence artificielle. Dans un balayage décret l’automne dernier, la Maison Blanche avait demandé à l’USPTO de publier ses directives en matière de qualité d’inventeur d’ici la fin février.

Ce qui constitue précisément une « contribution significative » est un peu flou et spécifique à chaque cas, et une grande partie de la manière dont les lignes directrices fonctionnent sera nécessairement comprise en temps réel au fur et à mesure de leur application et, peut-être dans certaines situations, débattue devant les tribunaux.

“Le défi sera de mettre en œuvre ces directives”, a déclaré Jamie Nafziger, avocat au cabinet d’avocats Dorsey & Whitney. « Dans quelle mesure une invite sophistiquée sera-t-elle nécessaire pour une invention donnée ? Dans le cadre de la formation d’un système d’IA, quel niveau de planification sera requis ? Les examinateurs de brevets auront sûrement des défis intéressants à relever.

Pourtant, le tableau général dressé par l’USPTO est celui où de vraies personnes continuent de se trouver au centre du système américain des brevets, dans ce que les experts décrivent comme une extension logique du statu quo.

L’USPTO a fourni quelques hypothétiques exemples des façons dont ses lignes directrices pourraient fonctionner. Par exemple, un inventeur qui demande simplement à un chatbot IA de concevoir une pièce essentielle pour une voiture télécommandée ne serait pas éligible pour un brevet sur la voiture, car il n’a pas apporté une contribution suffisante à l’invention de la voiture. C’est l’IA qui a fait le plus dur, pas l’humain.

“Une personne physique qui ne fait que poser un problème à un système d’IA n’est peut-être pas un véritable inventeur”, selon l’USPTO. dit. “Cependant, une contribution significative pourrait être apportée par la manière dont la personne construit l’invite en fonction d’un problème spécifique pour obtenir une solution particulière du système d’IA.”

Si un inventeur pouvait montrer le travail qu’il a accompli pour amener le chatbot IA à produire une conception spécifique permettant à la voiture télécommandée de fonctionner, cela pourrait alors ouvrir la porte à un brevet, selon l’USPTO.

Les directives de l’USPTO s’appuient sur la jurisprudence existante. Une cour d’appel fédérale a déjà statué l’année dernière, dans une affaire connue sous le nom de Thaler c.que seules des personnes réelles peuvent être répertoriées comme inventeurs sur les brevets américains, excluant ainsi la possibilité pour l’IA d’être désignée comme inventeur ou co-inventeur.

Dans cette affaire, l’USPTO avait rejeté les demandes de brevet d’un inventeur qui avait attribué le seul mérite des inventions à son système d’IA.

Les lignes directrices en matière de qualité d’inventeur aideront chacun à comprendre les limites de la protection des brevets à mesure que l’IA est de plus en plus utilisée dans le processus inventif. Cela pourrait résoudre certaines des incertitudes qui pourraient autrement ralentir le développement et l’utilisation de l’IA, a déclaré Randy McCarthy, avocat au cabinet d’avocats Hall Estill.

Cela correspond également à la manière dont le Bureau américain du droit d’auteur aborde la protection des droits d’auteur en relation avec l’IA, a ajouté McCarthy.

« Une sorte d’intervention humaine est nécessaire, sinon aucune protection n’est disponible », a-t-il déclaré. « Un résultat pratique est que, lors de la création d’un nouveau design, d’une œuvre d’art, d’une invention, d’un roman ou même d’un code informatique, un humain peut utiliser un système basé sur l’IA pour l’aider à créer ce contenu, mais doit s’assurer qu’il est suffisamment performant. impliqué dans le processus. »

Dans le même temps, les directives de l’USPTO n’obligent pas les inventeurs à divulguer l’utilisation de l’IA, et certains craignent que cela n’encourage les soi-disant chasseurs de brevets à demander des brevets généraux qui ne mènent à aucune création réelle mais servent de base. pour de faux procès en matière de brevets.

“L’économie souffre déjà d’un excédent de brevets de mauvaise qualité qui conduit à des litiges improductifs, à une recherche de rente et à des transferts de richesse des entreprises productives vers ceux qui sont experts dans l’art de naviguer dans le système juridique”, a déclaré John Bergmayer, directeur juridique de l’association. groupe de défense des consommateurs Public Knowledge. « Mon inquiétude serait que les « inventions » assistées par l’IA [where the involvement of AI might be concealed] ou simplement les demandes de brevet assistées par l’IA renforcent cela.