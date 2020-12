Seules 388 personnes âgées de moins de 60 ans sans problème de santé sous-jacent sont décédées de Covid-19 dans les hôpitaux anglais depuis le début de la pandémie, selon les données du NHS.

Les chiffres montrent que 1.979 personnes auparavant en bonne santé sont décédées dans des hôpitaux en Angleterre après avoir été testées positives pour Covid-19 entre le 2 avril et le 23 décembre.

Selon les données, 338 de ces personnes seulement étaient âgées de 40 à 59 ans, 44 autres avaient entre 20 et 39 ans et seulement six avaient moins de 19 ans.

Dans le même temps, 45 770 décès ont été enregistrés parmi les personnes atteintes de maladies préexistantes, dont 21 avaient moins de 20 ans, 263 avaient entre 20 et 39 ans et 2 926 avaient entre 40 et 59 ans.

Les données, qui ont été enregistrées jusqu’au 23 décembre, indiquaient que 1911 personnes étaient décédées dans des hôpitaux en Angleterre après avoir été testées positives pour Covid-19. Sur la photo: un agent de santé de l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital Whiston de Merseyside

L’ancienne eurodéputée du Brexit, Claire Fox, a tweeté que les statistiques sont « tragiques » mais que les restrictions devraient être assouplies car les gens pensent que le « virus » [is a] menace mortelle pour tous ».

Faisant référence aux statistiques publiées jusqu’au 16 décembre, elle a tweeté: « Seules 377 personnes de moins de 60 ans sans conditions préexistantes sont décédées du COVID en ing. Tragique mais quand j’ai déclaré cela comme un fait, souvent incrédule.

«Telle est la peur, les gens pensent beaucoup plus, cette menace mortelle de virus pour tous. Les restrictions de l’OMI sur la LAL peuvent signifier moins de concentration sur les personnes les plus à risque.

Le Royaume-Uni a signalé 30501 nouveaux cas de COVID-19 aujourd’hui, avec un bilan quotidien de 316 décès dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif, selon les statistiques gouvernementales

Les conditions de santé préexistantes comprennent les maladies en phase terminale telles que le cancer et les maladies cardiaques, mais comprennent également l’asthme, le diabète et l’obésité.

Le député de Harborough, Neil O’Brien, a déclaré: « Ce qui suit est faux à plusieurs niveaux. En Angleterre et au Pays de Galles, 65 000 personnes âgées de 65 ans et plus en sont décédées, ainsi que plus de 7 400 personnes en âge de travailler.

« Beaucoup avaient des problèmes de santé antérieurs, mais nous ne tenons pas leur vie pour être sans valeur parce que la Grande-Bretagne n’est pas un État fasciste. »

Beaucoup ont déclaré que les statistiques soutenaient l’idée que les personnes de moins de 60 ans pourraient vivre sans les restrictions de Covid, tandis que les personnes les plus à risque sont soumises à des contraintes.

Mais le Dr Dominic Pimenta, président de la Fondation des travailleurs de la santé, a déclaré que les statistiques étaient trompeuses car la catégorie des « conditions préexistantes » est large et peut aller de problèmes triviaux à des maladies mortelles.

Il a déclaré: « Rien qu’en Angleterre et au Pays de Galles, il y a eu plus de 7400 décès de Covid chez les moins de 65 ans et près de 8600 décès supplémentaires par rapport à la moyenne sur cinq ans. »

Il a ajouté: « Avec un vaccin déjà là, ceux qui plaident encore pour une infection de masse et la protection des personnes à risque ne sont ni pratiques ni éthiques, ni économiquement ou scientifiquement instruits. »

Le prochain niveau d’examen a lieu le 30 décembre et les infections continuent d’augmenter et les admissions à l’hôpital augmentent. Sur la photo, les acheteurs du lendemain de Noël à Nottingham de niveau 3

Pendant ce temps, le Dr Phil Hammond a déclaré: «Il s’agit d’une statistique NHSE. Hélas, 15 millions de personnes au Royaume-Uni ont au moins une maladie chronique et il est impossible de protéger autant de personnes tout en permettant aux personnes à faible risque de se déplacer librement.

« Il est également vrai qu’il y a d’énormes préjudices non liés à Covid et pas de réponses faciles. Mais les vaccins aident.

301 autres personnes testées positives pour le coronavirus sont décédées dans des hôpitaux en Angleterre et au Pays de Galles, ont confirmé les organismes de santé publique.

Il y a eu 231 décès en Angleterre, ce qui porte le nombre total de décès confirmés signalés dans les hôpitaux à 48 542, a déclaré dimanche le NHS England.

Les patients étaient âgés de 30 à 103 ans. Tous sauf cinq, âgés de 36 à 85 ans, avaient des problèmes de santé sous-jacents connus.

Les décès ont eu lieu entre le 9 et le 26 décembre.

Il y a eu 10 autres décès signalés sans résultat positif au test Covid-19.