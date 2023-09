Seulement quatre écoles reconstruites au cours des deux dernières années, admet le gouvernement

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Seules quatre écoles ont été rénovées dans le cadre du principal programme de reconstruction du gouvernement, malgré la promesse de Rishi Sunak d’en couvrir 50 par an.

Le Premier ministre a été contraint de nier les affirmations d’un ancien haut fonctionnaire selon lesquelles il aurait ignoré les avertissements concernant un « risque critique pour la vie » en supprimant le financement des réparations lorsqu’il était chancelier.

Le gouvernement est également sous le choc de l’explosion extraordinaire de la secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, qui a déclaré que d’autres s’étaient « assis les bras croisés » pendant la crise et qu’elle avait fait un « putain de bon travail ».

Il est apparu mardi que le programme de reconstruction des écoles du ministère de l’Éducation (DfE) pour l’Angleterre, lancé en 2021 pour reconstruire 500 écoles en une décennie – 50 par an – avait démarré très lentement.

Seules quatre écoles ont été achevées au cours des deux dernières années, L’indépendant comprend. Mais des sources gouvernementales ont déclaré qu’elles restaient confiantes dans la possibilité d’augmenter ces chiffres au fil des années et ont souligné que d’autres sources de financement pour les réparations étaient disponibles.

Le porte-parole de Rishi Sunak a déclaré qu’il était « faux » de dire que seules quatre écoles avaient été reconstruites depuis 2020 – notant que les quatre écoles étaient les seules achevées dans le cadre de ce « programme spécifique ».

Il a déclaré : « Le nombre d’écoles construites au fil des années variera en fonction du type de projet. Il est donc évident que certains de ces schémas se chevauchent. Vous avez donc raison, ils sont en moyenne autour de 50. »

«Il est faux de dire qu’il n’y a pas d’écoles, ou de donner au moins l’impression que depuis 2020, seules quatre écoles ont été achevées. En réalité dans [2020]-2021 il est 72 ans [and] 2021-22 par exemple, c’est 47. »

La secrétaire à l’Éducation, Gillina Keegan, arrive au cabinet (Getty)

Cela survient alors que le chef du National Audit Office (NAO) a accusé le gouvernement d’avoir une « approche du plâtre collant » en matière de réparation des bâtiments, dans des remarques cinglantes sur des années de « sous-investissement ».

Gareth Davies, responsable de l’organisme de surveillance des dépenses, a déclaré que le gouvernement avait négligé le travail « discret » d’entretien des bâtiments publics. Écrire dans Les tempsle chef du NAO a déploré « l’absence d’un solide programme de maintenance et de remplacement à long terme ».

Un rapport du NAO publié en juin mettait en garde contre l’échec du lancement du programme de reconstruction des écoles. L’organisme de surveillance a déclaré qu’en mars de cette année, le DfE n’avait attribué que 24 contrats pour des travaux de reconstruction – bien loin de l’objectif de 83 pour cette année.

Le Premier ministre a été entraîné au centre du scandale après que Jonathan Slater, l’ancien haut fonctionnaire du DfE, a révélé que les responsables étaient conscients de la nécessité de reconstruire entre 300 et 400 écoles par an alors que M. Sunak était au Trésor jusqu’en 2022.

M. Slater a fait part à la BBC de sa « frustration », affirmant que le montant avait été réduit de 100 par an à 50 par M. Sunak dans le cadre de la décision de révision de 2021. L’ancien secrétaire permanent s’est dit « absolument stupéfait ».

L’ancien chancelier a approuvé le financement de la reconstruction de 50 écoles par an (Fil PA)

Mais M. Sunak et le numéro 10 ont nié qu’il s’agissait d’une réduction. Le Premier ministre a déclaré que le financement de la réparation de 50 écoles par an était « tout à fait conforme à ce que nous avons toujours fait ».

De hauts députés conservateurs ont déclaré L’indépendant qu’il est « inévitable » que M. Sunak et le chancelier Jeremy Hunt doivent proposer un nouveau programme de financement pour les réparations, alors qu’ils ont exhorté le gouvernement à maîtriser la crise.

L’ancienne secrétaire à l’Éducation, la baronne Nicky Morgan, était « frustrée » par le manque de financement pour reconstruire les écoles vieillissantes alors qu’elle était ministre de l’Éducation.

« Le Trésor ne dit jamais, au grand jamais, oui, vous pouvez tout avoir dans l’ensemble – mais il va devoir le faire maintenant », a déclaré la baronne Morgan à Times Radio. « Ce que nous ne pouvons pas laisser maintenant, c’est une seconde hypothèse de la part du Trésor. Lorsque l’ampleur et le montant à dépenser seront entièrement quantifiés, le Trésor devra trouver cet argent. »

Les travaux de réparation du Raac se poursuivent à l’école Hornsey pour filles (Getty Images)

Le ministre de l’Éducation, Nick Gibb, a affirmé mardi que le gouvernement conservateur était « le leader mondial » dans sa gestion de la crise entourant les écoles en ruine.

Interrogé sur l’explosion de jurons de la secrétaire à l’Éducation Gillian Keegan – dans laquelle elle a affirmé avoir fait un « bon putain de travail » – il a déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme : « C’était un commentaire spontané. »

« Elle s’est excusée pour le langage utilisé. Ce qu’elle essayait de faire comprendre, c’est l’énorme quantité de travail accompli par le DfE », a déclaré M. Gibb. « Nous sommes leader mondial en termes d’identification de l’emplacement de Raac dans notre domaine scolaire. »

M. Gibb a promis qu’une liste des écoles concernées serait publiée « avant vendredi », attribuant le retard à la nécessité qu’elle soit « exacte ».

Le jeune ministre a tenté de défendre M. Sunak – mais a admis que le DfE avait demandé un financement pour rénover 200 écoles par an en 2021, mais que M. Sunak n’en accordait que 50 par an.

« Nous avons fait une offre pour 200, mais ce que Rishi a accepté, c’est de poursuivre le programme de reconstruction avec 50 par an, conformément à ce que nous faisions depuis notre arrivée au pouvoir », a déclaré le ministre à Sky.

Dans des critiques filmées après une interview lundi, Mme Keegan, frustrée, s’en est prise à ceux qui, selon elle, s’étaient « assis sur leur c*** et n’avaient rien fait ». Elle s’est également demandé pourquoi personne ne disait « vous avez fait du bon travail ».

Elle a ensuite déclaré à Sky News qu’elle faisait référence à son département plutôt qu’à elle-même. Mme Keegan a également admis avoir été en vacances en Espagne avant d’ordonner à plus de 100 écoles et collèges en Angleterre de procéder à des fermetures totales ou partielles.

Elle a été moquée mardi pour avoir tweeté un graphique disant que « la plupart des écoles ne sont pas affectées » par la crise du Raac, le parti travailliste s’étant empressé de publier une parodie disant que « la plupart des baigneurs ne sont pas mangés par les gros requins », en référence à la position du maire dans le film Jaws. .

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré mardi qu’il était « impardonnable » que des enfants manquent la rentrée scolaire en raison de la crise du béton qui s’effondre. « Franchement, c’est une métaphore de leur politique de pansements collants : ne jamais réparer les fondamentaux – toujours coller des pansements. »

Le DfE a déclaré que 1,1 milliard de livres sterling avaient été consacrés cette année aux allocations pour l’état des écoles (SCA) afin que les conseils puissent investir dans le maintien et l’amélioration de l’état de leurs écoles, tandis que 450 millions de livres sterling supplémentaires étaient allés au Fonds d’amélioration de l’état pour les réparations et l’entretien urgents des stands. – seules les fiducies d’académies et les collèges de sixième année.

Concernant le programme principal de reconstruction, un porte-parole du département a déclaré : « Nous nous sommes engagés à reconstruire 500 écoles dans le cadre du programme de reconstruction scolaire entre 2020 et 2030 et sommes en bonne voie pour tenir cet engagement.

« L’attribution de contrats et la mise en place de projets prennent du temps, mais nous avons fait des progrès rapides et avons dépassé les délais de livraison par rapport au précédent programme prioritaire de construction d’écoles, tout en livrant des écoles dont le fonctionnement sera net zéro. Le responsable des infrastructures et du projet a également souligné la solidité des progrès du SRP.