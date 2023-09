L’évangéliste Will Graham partage la bonne nouvelle de l’Évangile partout dans le monde avec ses dernières actions de sensibilisation touchant plus de 23 000 personnes en Amérique du Nord et du Sud.

Graham, petit-fils de l’évangéliste Billy Graham et fils de Franklin Graham, a visité Idaho Falls le week-end dernier avec sa visite de deux jours à Idaho Falls Look Up.

Plus de 5 600 personnes ont assisté à l’événement au Mountain America Center, où il y avait de la musique inspirante de Crowder Music, Rend Collective et Christine D’Clario, ainsi que des messages inspirants de Graham.

« Beaucoup de gens se sentent séparés de Dieu. Dieu ne quitte pas son peuple, mais le péché nous sépare de lui. Dieu est parfait et saint. Nous sommes pécheurs et imparfaits. C’est pourquoi nous avons besoin d’un Sauveur », a déclaré Graham samedi soir dernier. « Le salut ne vient que par la croix. Il ne vient pas de l’église ou de la religion. Il vient uniquement du sang de Jésus. »

Après ce message, plus de 585 personnes ont répondu à l’appel au salut et se sont engagées envers Jésus-Christ.

« Je suis époustouflé par la façon dont Dieu a agi ce week-end lors de la tournée Look Up à Idaho Falls, Idaho. Ce soir, pour le deuxième jour de l’événement, plus de 3 000 personnes ont rempli l’arène et c’était encourageant de voir comment Dieu a attiré des gens de tous âges », a écrit Graham sur Facebook.

« Les églises et les bénévoles se préparent depuis des mois pour cet événement et je tiens à les remercier pour toute la prière et le temps qu’ils consacrent à apporter l’Évangile dans leur ville », a-t-il poursuivi. « Dieu a travaillé de manière puissante et je lui rends toute la gloire ! »

« Quand avons-nous déjà vu des centaines de personnes répondre à Jésus dans l’Idaho en une seule journée un samedi ? Je ne pense pas que cela soit jamais arrivé dans notre histoire », a déclaré le pasteur Todd Wood, s’exprimant avant l’événement de clôture de dimanche après-midi. « Gloire à Dieu pour ce puissant mouvement spirituel – cette saison spéciale. Notre prière est qu’elle soit une ondulation de l’Évangile à travers la région. »

La portée de Will Graham au Brésil était encore plus grande

Une semaine plus tôt, Graham avait présenté l’Évangile à un groupe de 17 600 personnes au Brésil.

« Je pense que nous avons commis une erreur ce soir. Nous avions besoin d’une arène plus grande », a plaisanté Will Graham en montant sur scène. « C’est formidable de voir autant de gens ici adorer le Seigneur. »

Au cours de la soirée d’évangélisation d’Esperança Curitiba au Rodeo Arena de Campina Grande do Sul, Graham a parlé du pouvoir de la croix.

« Dieu a pris le péché du monde et l’a placé sur les épaules de Jésus. Dieu était prêt à envoyer son Fils mourir sur la croix, afin que les pécheurs comme vous et moi puissent vivre », a déclaré Graham. « La croix a été le moment le plus important de l’histoire du monde. Il est impossible de mesurer l’amour de Dieu sur la croix. Peu importe à quel point vous êtes profondément plongé dans le péché. L’amour de Dieu sur la croix vous couvre également. »

Près de 1 000 personnes ont répondu à cette invitation au Brésil et ont décidé de donner leur vie à Jésus-Christ.

« Avant, j’avais l’impression que ma tête était une feuille de papier vierge. Il manquait quelque chose », a déclaré Felipe à la Billy Graham Evangelistic Association (BGEA). « Maintenant, j’ai l’impression que je recommence à écrire toute mon histoire.

« Hier, je me sentais perdu. [But] Dieu a vraiment touché mon cœur pendant le service. Je me suis senti courageux et j’ai eu tellement de courage pour me manifester », a-t-il ajouté.