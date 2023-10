« Seulement par amour du football » : un match qui a permis à Meiteis et Kukis d’échapper à la réalité à la maison au moins pour le week-end

Ils ne sont pas d’accord et, si nécessaire, ils se tirent dessus. Cependant, à 2 450 km de leurs villages du Manipur, les mêmes jeunes ont participé à un tournoi de football à Delhi qui a vu la camaraderie, le respect et l’amour du sport. Les jeunes Meiteis et Kukis se sont donnés la main pour faire d’un match de football amical un succès dans la capitale nationale, loin de leur foyer en conflit – un endroit qu’ils appellent le « continent » de l’Inde.

Les jeunes ont participé à un tournoi de football organisé par une organisation étudiante dirigée par Meitei, UNIKAS (United Kakching Students), tandis que le tournoi a été remporté par l’équipe de football dirigée par Kuki.

Laissant de côté l’anxiété déclenchée par le conflit ethnique qui dure depuis cinq mois, les mises à jour régulières sur la violence, les incendies criminels et les affrontements dans et autour de leurs villes natales respectives du Manipur, les Kukis se sont inscrits au tournoi de football de deux jours organisé par l’UNIKAS à Delhi.

News 18 s’est entretenu avec les dirigeants étudiants, qui ont convaincu leurs communautés respectives et ont incité leurs amis à participer au nom de leur « amour pour le football ». Les étudiants appellent Delhi le « continent » où ils se sentent « en sécurité ». Le tournoi a été organisé au stade Burari de Delhi les 14 et 15 octobre.

Seize équipes se sont inscrites à l’UNIKAS pour le tournoi. Les étudiants membres de l’UNIKAS sont originaires de la ville de Kakching, dans le Manipur, où domine la population Meitei. Et Kakching est situé près de Moreh – la zone qui est témoin de violences ethniques depuis cinq mois. Sur les 16 équipes, deux provenaient de la communauté Kuki, 11 de Meitei, deux de Delhi et de l’Haryana, tandis qu’une équipe venait du Nagaland.

On a constaté que les jeunes du nord-est sont connus pour leur intérêt pour le sport et la musique. La région a donné naissance à des personnalités sportives de renom telles que Mary Kom, Mira Bai Chanu, Taba Chake et bien d’autres encore.

Leur camaraderie innée

Les étudiants des deux communautés ont déclaré qu’ils n’étaient « plus amis », mais c’est leur amour du football qui les a rapprochés. Bonit Naorem, secrétaire de l’UNIKAS, a déclaré à News18 : « Nous ne pensions qu’au sport et à rien d’autre. Nous faisions également de telles choses dans nos États d’origine. Mais là-bas, tout le monde est sous le choc de la peur et de l’anxiété. Mais nous sommes à Delhi, c’est le continent. Nous nous sentons plus en sécurité ici.

« Nous avons demandé à tous les étudiants de Manipuri de nous rejoindre et nous avons également demandé aux étudiants locaux de participer. Nous avons donc inscrit deux équipes Kuki chez nous et nous sommes heureux que nos amis Kuki aient remporté la coupe », a ajouté Naorem.

Bien que les étudiants de Kuki soient satisfaits de l’évolution entre les deux communautés, ils affirment que leur anxiété ne disparaît pas. «Nous étions de bons amis. Mais maintenant, nous n’en sommes plus si proches. Nous gardons nos distances les uns par rapport aux autres. Les souvenirs de ce qui s’est passé à la maison persistent. Mais nous nous sommes tous réunis pour notre amour du sport, en particulier du football », a déclaré Albert Haokip, leader de l’équipe de Kuki qui a remporté le match.