Seulement la moitié des Américains prévoient de se faire vacciner contre le Covid ou la grippe cette année – étude | Maladies infectieuses

Selon une nouvelle enquête, moins de la moitié des Américains prévoient de se faire vacciner contre le Covid-19 cette année, et un peu plus de la moitié prévoient de se faire vacciner contre la grippe.

Dans un nouveau rapport libéré Jeudi, le centre médical Wexner de l’université d’État de l’Ohio a constaté que 37 % des Américains avaient déjà été vaccinés mais ne prévoyaient pas de le faire cette année. Le même pourcentage de répondants a déclaré qu’ils n’avaient besoin d’aucun des vaccins étudiés dans le cadre du sondage, y compris ceux contre la grippe, le Covid-19, le pneumocoque et le virus respiratoire syncytial (VRS), selon le rapport.

Le rapport révèle également qu’une légère majorité d’adultes, 56 %, ont reçu ou prévoient de se faire vacciner contre la grippe cet automne, tandis que seulement 43 % des adultes ont reçu ou prévoient de se faire vacciner contre la Covid-19. De plus, l’enquête révèle que les adultes de 65 ans et plus sont les plus susceptibles de recevoir les vaccins recommandés.

Dans une déclaration accompagnant le rapport, Nora Colburn, directrice médicale de l’épidémiologie clinique à l’hôpital Richard M Ross Heart de l’Ohio State, dit« Nous sommes au début de la saison des virus respiratoires, où nous sommes confrontés à la triple menace de la grippe, de la Covid-19 et du VRS. Malheureusement, il existe beaucoup de désinformation sur les vaccins, mais la réalité est qu’ils sont sûrs et très efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès. »

« Les personnes âgées, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques et les femmes enceintes sont particulièrement à risque pendant la saison des virus respiratoires », a ajouté Colburn.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le vaccin annuel contre la grippe est recommandé pour toute personne de six mois et plus. De même, la vaccination Covid-19 mise à jour, que la Food and Drug Administration approuvé en août, il est recommandé à tous ceux qui ont six mois et plus.

Le CDC recommande également à toutes les personnes de 75 ans et plus, aux adultes entre 60 et 74 ans qui présentent un risque accru de maladie grave et aux personnes enceintes entre 32 et 26 semaines de se faire vacciner contre le VRS de septembre à janvier. Bien que le VRS soit un virus respiratoire courant qui provoque généralement des symptômes légers, semblables à ceux du rhume, il est le plus répandu. menant cause d’hospitalisation des nourrissons aux États-Unis.

De plus, le CDC recommande à toutes les personnes de moins de cinq ans ou de 65 ans et plus, ainsi qu’aux enfants et aux adultes présentant un risque accru de maladie grave, de se faire vacciner contre le pneumocoque. La maladie pneumococcique est le nom donné à toute infection causée par la bactérie Streptococcus pneumoniaeLes différents types d’infections causées par la bactérie comprennent la pneumonie, la méningite, la bactériémie (infection du sang), l’otite moyenne (infection de l’oreille moyenne) et la sinusite (infection des sinus).