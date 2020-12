WASHINGTON (AP) – Alors que les États se préparent frénétiquement à commencer des mois de vaccinations qui pourraient mettre fin à la pandémie, un nouveau sondage révèle qu’environ la moitié seulement des Américains sont prêts à retrousser leurs manches à leur tour.

L’enquête de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research montre qu’environ un quart des adultes américains ne sont pas sûrs de vouloir se faire vacciner contre le coronavirus. Environ un autre quart disent qu’ils ne le feront pas.

Beaucoup sur la clôture ont des problèmes de sécurité et veulent voir comment le déploiement initial se déroule – un scepticisme qui pourrait entraver la campagne contre le fléau qui a tué près de 290 000 Américains. Les experts estiment qu’au moins 70% de la population américaine doit être vaccinée pour obtenir l’immunité collective, ou le point auquel suffisamment de personnes sont protégées pour que le virus puisse être maîtrisé.

«L’appréhension est un bon mot. J’ai un peu d’appréhension à son égard », a déclaré Kevin Buck, un ancien Marine de 53 ans d’Eureka, en Californie.

Buck a déclaré que lui et sa famille finiraient probablement par se faire vacciner, si les premiers vaccins se passent bien.

«Je pense que beaucoup de gens ne savent pas trop quoi croire, et je suis l’un d’eux», a-t-il déclaré.

Au milieu d’une flambée effrayante du COVID-19 qui promet un hiver sombre à travers le pays, le défi pour les autorités sanitaires est de comprendre ce qu’il faudra pour que les gens aient confiance dans les vaccins que le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert américain des maladies infectieuses, appelle la lumière au bout du tunnel.

«Si le Dr Fauci dit que c’est bon, je le ferai», a déclaré Mary Lang, 71 ans, de Fremont, en Californie. Elle a ajouté: «J’espère que si nous sommes suffisamment nombreux à se faire vacciner, nous pourrons faire disparaître ce virus.»

Les premières données suggèrent que les deux pionniers américains – un vaccin fabriqué par Pfizer et BioNTech et un autre par Moderna et les National Institutes of Health – offrent une forte protection. La Food and Drug Administration examine les résultats de l’étude pour s’assurer que les vaccins sont sûrs avant de décider dans les prochains jours d’autoriser ou non les vaccinations de masse, comme la Grande-Bretagne a commencé à le faire avec les vaccins de Pfizer mardi.

Malgré les nouvelles encourageantes, les sentiments n’ont pas beaucoup changé depuis un sondage AP-NORC en mai, avant qu’il ne soit clair qu’un vaccin se produirait.

Dans l’enquête menée auprès de 1117 adultes américains du 3 au 7 décembre, environ 3 sur 10 ont déclaré qu’ils étaient très ou extrêmement confiants que les premiers vaccins disponibles auront été correctement testés pour leur sécurité et leur efficacité. Environ un nombre égal ont déclaré ne pas avoir confiance en eux. Le reste est tombé quelque part au milieu.

Environ 7 personnes sur 10 qui ont déclaré ne pas se faire vacciner sont préoccupées par les effets secondaires. Pfizer et Moderna disent que les tests n’en ont pas révélé de sérieux jusqu’à présent. Comme pour de nombreux vaccins, les receveurs peuvent ressentir de la fièvre, de la fatigue ou des douleurs aux bras suite à l’injection, signes que le système immunitaire est en train de s’accélérer.

Mais d’autres risques pourraient ne pas surgir tant que les vaccins ne seront pas plus largement utilisés. Les autorités sanitaires britanniques examinent deux réactions allergiques possibles le premier jour où le pays a commencé les vaccinations de masse avec le vaccin Pfizer.

Parmi les Américains qui ne se feront pas vacciner, le sondage a révélé que 43% craignent que le vaccin lui-même puisse les infecter – ce qui est scientifiquement impossible, car les vaccins ne contiennent aucun virus.

Protéger leur famille, leur communauté et leur propre santé sont les principaux moteurs des personnes qui veulent le vaccin. Environ les trois quarts ont déclaré que la vie ne reviendrait pas à la normale tant qu’une partie suffisante du pays ne serait pas vaccinée.

«Même si cela aide un peu, je le prendrais», a déclaré Ralph Martinez, 67 ans, qui gère une épicerie à Dallas. «Je pense honnêtement qu’ils ne publieraient pas quelque chose qui nous blesserait.»

Au cours de l’été, environ un tiers des employés de Martinez étaient sortis avec COVID-19. Il porte un masque tous les jours mais s’inquiète du contact public constant et craint que sa mère de 87 ans soit exposée de la même manière à la gestion de son entreprise.

COVID-19 a tué ou hospitalisé des Noirs, des Hispaniques et des Amérindiens à des taux beaucoup plus élevés que les Américains blancs. Pourtant, 53% des Américains blancs ont déclaré qu’ils seraient vaccinés, contre 24% des Noirs américains et 34% des Hispaniques comme Martinez.

En raison de la taille insuffisante de l’échantillon, l’enquête n’a pas pu analyser les résultats parmi les Amérindiens ou d’autres groupes raciaux et ethniques qui constituent une plus petite proportion de la population américaine.

Horace Carpenter de Davenport, en Floride, sait qu’en tant qu’homme noir à 86 ans, il est vulnérable. « J’aimerais le voir sortir en premier », a-t-il déclaré à propos du vaccin. Mais il a dit que lui aussi prévoyait de suivre les conseils de Fauci.

Compte tenu de la longue histoire de la nation en matière de disparités raciales en matière de soins de santé et d’abus de recherche contre les Noirs, Carpenter n’est pas surpris que les communautés minoritaires soient plus hésitantes à propos des nouveaux vaccins.

«Il existe une telle inégalité raciale dans notre société», a-t-il déclaré. «Il y aura forcément un hoquet.»

Les experts de la santé disent qu’il n’est pas surprenant que les gens aient des doutes, car il faudra du temps pour que les résultats de l’étude sur les vaccins soient largement connus.

«Parfois, vous devez demander aux gens plus d’une fois», a déclaré John Grabenstein de la Coalition d’action pour l’immunisation, un colonel à la retraite de l’armée qui a dirigé le programme de vaccination du ministère de la Défense. Il a déclaré que beaucoup finiraient par décider qu’il était «de loin, beaucoup mieux de prendre ce vaccin que de courir le risque d’infection à coronavirus».

Les divisions politiques qui ont entravé les efforts de santé publique pour freiner l’épidémie viennent s’ajouter au défi. Le sondage a révélé que 6 démocrates sur 10 ont déclaré qu’ils seraient vaccinés contre 4 républicains sur 10; environ un tiers des républicains ont dit qu’ils ne le feraient pas.

Seulement environ 1 Américain sur 5 est très ou extrêmement convaincu que les vaccins seront distribués en toute sécurité et rapidement ou équitablement, bien que la majorité soit au moins assez confiante.

Nancy Nolan, 64 ans, enseigne l’anglais comme langue seconde dans un collège communautaire du New Jersey et a vu les difficultés auxquelles ses étudiants sont confrontés pour se faire tester et soigner les coronavirus.

«Je ne pense pas que ce sera distribué équitablement», dit-elle. «J’espère que je me trompe.»

Les agents de santé et les résidents des maisons de soins infirmiers devraient être les premiers à faire la queue pour les rares doses initiales. Les plans prévoient d’autres travailleurs essentiels et des personnes de plus de 65 ans ou à risque accru en raison d’autres problèmes de santé à suivre, avant que suffisamment de vaccins n’arrivent pour tout le monde, probablement au printemps.

Le sondage a révélé que la majorité des Américains étaient d’accord avec cette liste de priorités. Et 59% pensent que la vaccination des enseignants devrait également être une priorité élevée. La plupart sont également d’accord avec une priorité plus élevée pour les communautés de couleur durement touchées et les personnes vivant dans des conditions de vie surpeuplées telles que les refuges pour sans-abri et les résidences universitaires.

«Une fois que ces personnes sont soignées, je n’hésiterais pas à obtenir le vaccin s’il était disponible pour moi», a déclaré Richard Martinez, 35 ans, psychologue à Austin, au Texas, qui comprend néanmoins une partie du scepticisme du public.

«Je pense qu’il serait naïf de penser que les ressources n’amèneraient pas quelqu’un au premier plan», a-t-il déclaré.

Les journalistes de l’AP Marion Renault, Federica Narancio et Kathy Young ont contribué à ce rapport.

Le sondage AP-NORC utilisant un échantillon tiré du panel AmeriSpeak basé sur les probabilités de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,9 points de pourcentage.

En ligne: AP-NORC Center: http://www.apnorc.org/.

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.