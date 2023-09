Il y a environ deux semaines, Heather MacKay, une résidente de West Kelowna, a vu sa maison brûler via une caméra de sécurité intérieure alors que la propriété était engloutie par un incendie de forêt.

Elle a déclaré avoir regardé la fumée se propager et « pouvoir entendre les flammes exploser ».

MacKay a déclaré que ce fut un moment dévastateur. Mais elle a maintenant l’espoir que l’incendie de forêt qu’elle a comparé à une « apocalypse » touche à sa fin.

Deux des trois incendies composant le complexe de feux de forêt de Grouse qui ont détruit près de 200 maisons autour du lac Okanagan dans l’intérieur de la Colombie-Britannique – parmi eux celui de Mackay – sont maintenant sous contrôle.

Cependant, le BC Wildfire Service affirme que l’incendie le plus destructeur de la région, l’incendie du ruisseau McDougall à West Kelowna, continue de défier les efforts de suppression.

« C’était vraiment sombre et maussade, mais je dirai qu’à mesure que les incendies sont maîtrisés, et même si le nôtre (l’incendie de McDougall Creek) n’est pas encore maîtrisé, les choses s’éclaircissent un peu et nous ressentons de l’espoir parce que le ciel ne sont plus qu’enfumés maintenant », a déclaré MacKay. « Ils ne sont plus noirs. »

Le complexe de Grouse, qui a forcé des milliers de personnes à évacuer, a été un front clé dans la pire saison d’incendies de forêt jamais enregistrée en Colombie-Britannique depuis l’incendie de McDougall Creek qui a ravagé West Kelowna le 17 août, embrasant les quartiers.

Les incendies de Lake Country et de Clifton-McKinley sur la rive est du lac Okanagan ont ensuite pris vie, menaçant la ville de Kelowna et les propriétés situées au nord.

Le centre des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan a déclaré jeudi soir que même si ces deux incendies sont désormais maîtrisés, les alertes d’évacuation restent en place et les résidents doivent être prêts à partir dans un court délai.

L’incendie de McDougall Creek, qui s’étend sur 137 kilomètres carrés, « brûle toujours activement » sur ses flancs ouest et sud-ouest, a annoncé vendredi le service des incendies de forêt.

Il est trop tôt pour que de nombreuses personnes touchées par l’incendie de McDougall Creek rentrent chez elles, même si leurs maisons sont toujours debout. Le service des incendies de forêt a déclaré que 463 propriétés faisaient l’objet d’un ordre d’évacuation, et 20 053 propriétés étaient en alerte d’évacuation.

Cependant, le COU du centre de l’Okanagan organise des voyages en autobus pour les personnes dont les maisons ont été détruites. Il a été précisé que les personnes invitées aux visites doivent rester dans le bus pendant leur visite.

Mackay – dont la famille réside chez des proches à Peachland, mais a obtenu une location à Kelowna pour octobre – a déclaré qu’elle n’avait pas encore été contactée au sujet d’une visite en bus, mais qu’elle n’avait pas l’intention d’y participer.

« Si nous pouvions nous arrêter et nous promener dans nos propriétés, je serais la première à monter dans le bus, mais comme ils ne font que passer devant, je pense que ce serait trop émouvant et trop lourd », a-t-elle déclaré. dit.

Une visite pourrait être bénéfique à ceux qui ne savent pas si leurs propriétés ont été détruites, a-t-elle déclaré. Mais ce n’est pas sa famille.

« Nous savons déjà qu’il n’y a rien là-bas », a-t-elle déclaré. « Nous attendons juste de pouvoir aller voir si nous pouvons trouver des trésors. »

Les pompiers avertissent les résidents du nord de la Colombie-Britannique que les vents violents prévus risquent d’alimenter la croissance des incendies de forêt au cours des deux prochains jours.

Le service de lutte contre les incendies de forêt dit qu’il « s’attend à une augmentation du comportement des incendies » dans les centres de pompiers du Nord-Ouest et de Prince George – englobant la moitié nord de la province – de vendredi à samedi.

Environnement Canada a émis ce matin un avis météorologique s’étendant de la région de Peace River en Colombie-Britannique, y compris Fort St. John et Dawson Creek, jusqu’à Fort Nelson et des zones plus au nord-ouest telles que Cassiar et Watson Lake, au Yukon.

L’avis indique que les vents de l’ouest et du sud-ouest atteindront probablement 40 kilomètres/heure au cours des deux prochains jours, et que les rafales pourraient atteindre 60 kilomètres/heure.

Environnement Canada affirme que les vents violents « aggraveront probablement les conditions des incendies de forêt » et contribueront à la détérioration de la qualité de l’air en chassant la fumée des incendies à proximité.

Plus au sud, le temps humide et frais a aidé les équipes de pompiers dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique cette semaine, avec des précipitations dans les régions du canyon du Fraser et de Shuswap, ainsi que dans le centre de l’Okanagan, qui ont aidé les pompiers.

Les responsables affirment que cela a aidé les équipes à contenir plusieurs incendies majeurs, tels que celui de Kookipi Creek, au sud de Lytton, suite à une nouvelle croissance.

Le district régional d’Okanagan-Similkameen a déclaré vendredi que son centre des opérations d’urgence avait effectué des évaluations aériennes. Il a commencé à informer les propriétaires des bâtiments endommagés ou détruits le long des chemins Ashnola et Ewart Creek, mais n’a pas précisé combien de structures ont été touchées.

Jeudi, le ministre provincial de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a prolongé l’état d’urgence en Colombie-Britannique jusqu’au 14 septembre et a déclaré que les conditions de sécheresse pourraient perdurer l’année prochaine.

Il y a eu 417 feux de forêt actifs en Colombie-Britannique vendredi après-midi, dont environ 184 sont répertoriés comme étant hors de contrôle et 12 sont décrits comme des « feux de forêt à noter », ce qui signifie qu’ils sont très visibles ou constituent une menace potentielle pour le public.

Environ 4 200 personnes dans la province restent sous ordre d’évacuation, et 65 000 autres sont en alerte pour être prêtes à évacuer dans un bref délai.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023